А я, когда пришла в фотокружок, где были одни мальчишки, стала над ними старостой, хотя они все были старше. Причем, мы пришли вдвоем с подругой. Она посмотрела в щелку, увидела, что там ни одной девочки нет и испугалась, не зашла со мной. А я зашла. И осталась. Потом, когда уже в институте училась, встретила руководителя кружка на улице, он меня узнал и позвал в свою студию. Я походила немного по старой памяти, но времени ни на что не хватало - на первом курсе я еще и спортом занималась.
17 историй из школьных кружков, где мы прокачивали чувство юмора и учились жизни
Каждый уважающий себя ребенок должен ходить на какой-нибудь кружок. Кому-то нравится рисовать, причем можно и не на бумаге. Кто-то неожиданно раскрывает в себе талант шахматиста. А есть и те, кто готов шить на скорость. Мы собрали такие простые, но вто же время душевные истории о школьном досуге, от которых становится тепло и уютно.
- В детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях, конечно же, я усердно рисовала красками на холсте и выполняла нужные задания, но дома обычный холст казался мне очень скучным. Поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и дорисовывала туда всякие орнаменты. Самое интересное, что, когда мама это впервые увидела, она не стала меня ругать. Она с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что это ее дочь такая талантливая. Возможно, именно благодаря этому маминому поступку из меня вышел толковый дизайнер. © Не все поймут / VK
- Школьный театр, ставили «Золушку». И вот в конце я, принц, должен примерить туфельку злым сестрам. Встаю на одно колено, тяну руку в карман и понимаю, что забыл злосчастную туфлю в гримерке! Смотрю на сестер и гордо заявляю: «Сударыни! Туфелька — это прошлый век. Итак, моей невестой станет та, кто назовет формулу третьего закона Ньютона! В наше время принцесса должна знать элементарную физику!» «Сестры» в ступоре, зал лежит от смеха. Спектакль мы сорвали, зато получили приз как самый творческий и неунывающий класс.
- В детстве родители отдали меня в хор, где я быстро стала солисткой. Когда наша учительница в школе об этом узнала, регулярно просила выйти и спеть на весь класс, в ладоши хлопала и слушала с восхищением. А я переживала, как ребята из класса буду реагировать на это все, еще засмеют. И вот подходит ко мне одноклассник и так ненавязчиво говорит, что его сегодня должны вызвать к доске, поэтому не могла бы я его выручить и петь подольше, до самого звонка. Пришлось помочь, все знали, что учительница питает слабость к моему вокалу. Спела хоровую композицию. © ШКогвартс / VK
- У нас был «Клуб стратегии». Мы каждый четверг просто играли в видеоигры в компьютерном классе с несколькими учителями и директором. Это было невероятно круто. Просто представьте, приходит домой ребенок и говорит: «Извини, мама, я опоздал, потому что играл в видеоигры с директором». © PM_ME_UR_PIE_RECIPES / Reddit
- Я в школе записалась на кружок по шахматам только ради мальчишек. Я там была одна женского пола. Парни все отвлекались, я отвлекалась. В итоге учитель попросил поискать меня другое хобби. До сих пор в шахматы играть не умею. © v_batumchike
- В первом классе я получила единицу по внеклассному чтению. Ревела как белуга. А я не просто любила читать, а читала запоем. С фонариком под одеялом меня не раз ночью ловили родители. И тут — кол! И лишь потому, что нам нужно было принести книгу, которую мы сейчас читали сами или с родителями. У всех было что-то типа «Курочки Рябы» или «Конька-Горбунка». А у меня — книга про Юрия Гагарина «Мой брат Юрий» (домашняя библиотека из разрешенных мне книг стремительно заканчивалась). Я так тянула руку, вышла к доске и показала всем, какую книгу я читаю. Но учительница не поверила! Родители, конечно, пошли в школу и восстановили справедливость. © i_oi_vai
- В школе у нас был кружок. Руководителем была девушка, которая училась на педагогическом. Мы обсуждали нашу жизнь, поведение в разных ситуациях, проходили тесты. К концу года она решила нас наградить грамотами, на которых были написаны наши лучшие личностные качества. Их писали сами дети из кружка. В итоге мне вручили со словами «за твою доброту, честность и справедливость». Мне было очень приятно услышать такое в школе. © Подслушано / Ideer
У меня в четвертом - принесла книгу Шона О'Кейси, там было два романа "Я стучусь в дверь" и "На пороге". Дети стали спрашивать, о чем, рассказала, как могла. Вечером учительница пришла к нам домой (а жили мы в одном доме, подъезды разные), посмотрела библиотеку, немного посомневалась, но мой замечательный папа убедил ее, что все идет именно так, как надо.
- Начала ходить на кружок бисероплетения. Первый браслет подарила лучшей подружке. Прошло три года, а она все еще носит его. Давно прошу снять: там и ошибки есть, в одном месте узор сбился, в другом вообще узел. Но она отказывается. Говорит, что помнит, как я этому браслету радовалась и как гордилась своим достижением. Поэтому он дороже любых моих даже самых идеальных творений. © ШКогвартс / VK
- Когда мне было лет 12, я ходил на фотокружок. Даже участвовал в областных выставках. Но как-то все забросил со временем. Вчера пошел в больницу в родном городе и на стене обнаружил фотографию, которую сделал сам в школе. Мне скоро 30. Это было так неожиданно, что я до сих пор под впечатлением. © Pikabu
- Была у нас Олимпиада по труду (да-да, были и такие). Мне туда пришлось ехать без учительницы. Дома взяла ткань, ножницы, иголки-нитки. Плана у меня не было. Все участницы были с наставниками, которые им помогали. Одна девочка и вовсе схитрила и протащила готовое изделие — ее сняли с соревнования. Я спокойно дошила и честно забрала первое место! Меня очень хвалили. Я даже решилась спросить, что ж в прошлом году я до «призового» не дотянула. Оказалось, комиссия даже вспомнила мою работу и все честно признались: они были уверены, что шила учительница. Извинились и еще раз поздравили с победой. © nataliya.heuchel
- Второй класс школы. Случайно забрел после уроков в кабинет, где тренировался кружок шахматистов. Подошел к одной из досок и передвинул пешку на две клетки вперед. С другой стороны тут же встал старшеклассник и сделал свой ход. Короче, через несколько моих «ходов» пешками старшеклассник предложил ничью. Я был, мягко говоря, удивлен. Подбегает тамошний тренер и предлагает прямо сейчас записаться к ним в кружок, а уже завтра участвовать в школьных соревнованиях. Правда, передо мной все-таки поставили доску с фигурами и предложили сыграть еще раз. А я шахматы видел всего несколько раз в жизни, причем по большей части в телевизоре. Конечно, тренеру я продул и на соревнования меня не взяли. © 1881ru / Pikabu
- У нас в садике был кружок шитья, в который я каким-то образом продолжала ходить еще целый год после выпуска. И на одном из уроков мы шили Мурзилку. У меня получился самый крутой! Его даже забрали на выставку, где он каким-то таинственным образом и растворился. Для меня это была потеря потерь. Поэтому, когда на днях вспоминала о своих детских увлечениях, в памяти всплыл и тот самый Мурзилка. Я даже воплотила его в реальность, правда, в технике папье-маше. © lena.poleno / Pikabu
- Итоговый урок по труду, печем шарлотку. Я заболталась, и пирог вышел с черной коркой. Стою, придумываю оправдания. Вдалеке уже маячит наша строгая училка. Вдруг подруга быстро так толкает меня в бок и кидает мне половину своего идеального пирога на тарелку. Девчонки с соседнего стола это увидели и, конечно, подкинули красивых яблок для украшения. Учительница, заметила неладное, но поставила всем «отлично» — за командную работу и умение делиться последним.
- У нас в школе много было много кружков. Девчонки в основном выбирали чирлидинг или что-то связанное с красотой. Я была полной противоположностью, в итоге все знали меня как барабанщицу группы «Монстры». Хочу похвастаться, ведь наша группа пользовалась популярностью не только в школе, но и во всем городке. © ШКогвартс / VK
- Меня растил отец. Я всю жизнь думал, что он меня не любит: постоянно много от меня требовал. Как-то папа сказал мне выбрать себе хобби, чтобы я не занимался ерундой после школы. Я специально ему на зло тогда выбрал бальные танцы, которые меня вообще не интересовали. Думал, отец будет возмущен, это же не футбол и не компьютеры. Но он ничего не сказал. И вот я уже универ закончил, а до сих пор езжу на чемпионаты по танцам. Мне это нравится! Теперь я понимаю, что у меня лучший папа. © Палата № 6 / VK
- Предложила мелкому пойти на кружок по рисованию: очень уж он у меня творческий мальчишка. Напрочь отказывается! Спрашиваю, почему такое сопротивление, он же любит рисовать. На что сын мне сообщает: «У нас в школе дети ходили на такой кружок! И представляешь, у всех всегда картины были одинаковые. Это значит, что там их заставляли что-то рисовать! А я хочу рисовать свободно!» © churill
- С самого раннего детства меня буквально разрывала на части вся семья: записывали меня на абсолютно все кружки и секции. Папа твердил, что из меня выйдет отличный инженер. Мама уверяла, что я стану историком или археологом. Бабушки были глубоко убеждены, что я — отличная балерина. Дедушка верил, что у меня отличный музыкальный слух. Сестра же отметила мой «заметный талант» в рисовании. В итоге я закончила два курса музыкальной школы на два инструмента, курс художки и пять лет ходила на кружок танцев. Когда я окончила школу, все с нетерпением ждали ответа на вожделенный вопрос, куда же я пойду учиться. Я с гордостью сообщила, что поступила на летчика. © Подслушано / Ideer
