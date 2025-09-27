Захотелось пересмотреть "Альфа". Не смогла. Бесит закадровый смех. Раньше не замечали...
20+ вещей из нашего детства, при виде которых сердце начинает биться сильнее
Вы тоже часто пересматриваете старые фильмы со Шварценеггером и иногда напеваете «Утки! У-У-У! Кто властитель тьмы бездонной... Утки! У-У-У!»? Как же мы вас понимаем, поэтому и собрали здесь несколько вещей из тех самых времен, когда свежий батон в магазине был вкуснее, а солнце светило ярче. Возьмите платочки и окунитесь в детство: ностальгия еще никому не вредила.
«В детстве я мечтала хотя бы об одном Альфе, а теперь у меня их целая коллекция: коты в панике!»
«Разбирал вещи на полке и наткнулся на артефакт»
Нинтендо. Ха! Электроника-это по-нашему)
У меня волк ловил яйца, а у вас?)
Лего нашего детства
- Мамочка моя... Даже не ожидал, что так щелкнет воспоминание. И запах этот сумасшедше-сладковатый от основы! © pastushenko / Pikabu
«Никто не помнит, как называется эта игрушка»
- Эта игрушка называется физикой, сынок... © 1505407 / Pikabu
А вот такому привету из детства можно даже позавидовать! Кто помнит настолки в стиле Марвел?
«Это же как Лабубу для современных детей»
Это игрушки к Новому году, животные восточного календаря. У меня несколько разных есть.
«Не представляю, как они вообще сохранились?»
- Удивительно, что тело помнит их на ощупь и запах. © stadrozd / Pikabu
«Ради бога, скажите, что вы тоже все карманные деньги за месяц спустили на эту красоту?»
«В сарае были обнаружены мои вещи прямиком из 90-х»
Когда мы увидели эту трогательную фотографию девочки с кошкой, не смогли оторвать глаз от люстры
«Разгребал тут старые вещи... Поймал флешбэки 20-летней давности... Ребята, я богат?»
«У меня было много таких игрушек и почему-то главная игра — стоять в очереди. Было несколько отделов и вежливый Снеговик всегда пропускал вперед Кошку»
У меня были резиновая собачка далматинец и оленёнок Бэмби. Надо же - помню!
«Нашел в старых вещах. Чуть голову не сломал!»
У меня была в четвертом классе такая игра.С ней я справлялась, а с кубик - рубиком нет.
О конструкторе «Лего» мечтал практически каждый ребенок. А у настоящих счастливчиков были целые серии
Это не просто воспоминание, это — тест на возраст
«Этот светильник долгое время служил мне верой и правдой»
У меня точно такой был. И это не 90-е, я помню его с малого детства, которое пришлось на начало 80-х.
«Поезд моего детства»
«Очередная находка из 90-х — робозвери»
«Нейросеть моего детства»
О, какой красивый! Со стеклышками - это было самое то. А уже во взрослом возрасте купила пластмассовый, но это было совсем не то
«У меня вот, что есть! И работает. Дочь обожала смотреть, теперь очередь сына»
«Часть моей коллекции. Собираю для себя и для сыновей»
«У меня до сих пор тетрис работает»
В своё время была удивлена, что тетрис-русское изобретение, ещё и такое давнее.
Бонус: добрая история прямиком из детства
- Ходили на юбилей соседки. И дочь ее рассказала чудесную историю, в которой каждый узнает себя: «Нас с детства приучали к ответственности. Раз в месяц мама пекла пироги, а мы с отцом и братом делали генеральную уборку. Обычно через часа два папа открывал окно настежь и недовольно говорил: „Все, дети, выбрасывайте хрусталь! Сил моих нет больше“. Конечно, хрусталь из серванта так никто и не выбросил: протирали со смехом пыль и ставили на место. До сих пор стоит в родительской квартире и греет воспоминаниями. Ну, пока пыль с него вытирать не надо».
Очень люблю хрусталь! На праздники мама доставала всю хрустальную посуду и накрывала стол. Это было особенно приятно, красиво и торжественно. Она никому не доверяла чистить хрусталь, только caма. Поэтому у меня только приятные воспоминания.
Мое детство прошло гораздо раньше, поэтому многого из этой подборки я не знаю, так как переросла