20+ вещей из нашего детства, при виде которых сердце начинает биться сильнее

2 часа назад

Вы тоже часто пересматриваете старые фильмы со Шварценеггером и иногда напеваете «Утки! У-У-У! Кто властитель тьмы бездонной... Утки! У-У-У!»? Как же мы вас понимаем, поэтому и собрали здесь несколько вещей из тех самых времен, когда свежий батон в магазине был вкуснее, а солнце светило ярче. Возьмите платочки и окунитесь в детство: ностальгия еще никому не вредила.

«В детстве я мечтала хотя бы об одном Альфе, а теперь у меня их целая коллекция: коты в панике!»

Lena L
1 час назад

Захотелось пересмотреть "Альфа". Не смогла. Бесит закадровый смех. Раньше не замечали...

«Разбирал вещи на полке и наткнулся на артефакт»

Лего нашего детства

  • Мамочка моя... Даже не ожидал, что так щелкнет воспоминание. И запах этот сумасшедше-сладковатый от основы! © pastushenko / Pikabu

«Никто не помнит, как называется эта игрушка»

А вот такому привету из детства можно даже позавидовать! Кто помнит настолки в стиле Марвел?

«Это же как Лабубу для современных детей»

«Не представляю, как они вообще сохранились?»

  • Удивительно, что тело помнит их на ощупь и запах. © stadrozd / Pikabu

«Ради бога, скажите, что вы тоже все карманные деньги за месяц спустили на эту красоту?»

«В сарае были обнаружены мои вещи прямиком из 90-х»

Когда мы увидели эту трогательную фотографию девочки с кошкой, не смогли оторвать глаз от люстры

«Разгребал тут старые вещи... Поймал флешбэки 20-летней давности... Ребята, я богат?»

«У меня было много таких игрушек и почему-то главная игра — стоять в очереди. Было несколько отделов и вежливый Снеговик всегда пропускал вперед Кошку»

Бруннера
1 час назад

У меня были резиновая собачка далматинец и оленёнок Бэмби. Надо же - помню!

«Нашел в старых вещах. Чуть голову не сломал!»

О конструкторе «Лего» мечтал практически каждый ребенок. А у настоящих счастливчиков были целые серии

Это не просто воспоминание, это — тест на возраст

«Этот светильник долгое время служил мне верой и правдой»

Злой Доктор
17 минут назад

У меня точно такой был. И это не 90-е, я помню его с малого детства, которое пришлось на начало 80-х.

«Поезд моего детства»

«Очередная находка из 90-х — робозвери»

«Нейросеть моего детства»

Бруннера
1 час назад

О, какой красивый! Со стеклышками - это было самое то. А уже во взрослом возрасте купила пластмассовый, но это было совсем не то

«У меня вот, что есть! И работает. Дочь обожала смотреть, теперь очередь сына»

«Часть моей коллекции. Собираю для себя и для сыновей»

«У меня до сих пор тетрис работает»

Бонус: добрая история прямиком из детства

  • Ходили на юбилей соседки. И дочь ее рассказала чудесную историю, в которой каждый узнает себя: «Нас с детства приучали к ответственности. Раз в месяц мама пекла пироги, а мы с отцом и братом делали генеральную уборку. Обычно через часа два папа открывал окно настежь и недовольно говорил: „Все, дети, выбрасывайте хрусталь! Сил моих нет больше“. Конечно, хрусталь из серванта так никто и не выбросил: протирали со смехом пыль и ставили на место. До сих пор стоит в родительской квартире и греет воспоминаниями. Ну, пока пыль с него вытирать не надо».

Светлана БМВ
14 часов назад

Очень люблю хрусталь! На праздники мама доставала всю хрустальную посуду и накрывала стол. Это было особенно приятно, красиво и торжественно. Она никому не доверяла чистить хрусталь, только caма. Поэтому у меня только приятные воспоминания.

Бруннера
48 минут назад

Мое детство прошло гораздо раньше, поэтому многого из этой подборки я не знаю, так как переросла

