20+ вещей из нашего детства, при виде которых сердце начинает биться сильнее

Вы тоже часто пересматриваете старые фильмы со Шварценеггером и иногда напеваете «Утки! У-У-У! Кто властитель тьмы бездонной... Утки! У-У-У!»? Как же мы вас понимаем, поэтому и собрали здесь несколько вещей из тех самых времен, когда свежий батон в магазине был вкуснее, а солнце светило ярче. Возьмите платочки и окунитесь в детство: ностальгия еще никому не вредила.

«В детстве я мечтала хотя бы об одном Альфе, а теперь у меня их целая коллекция: коты в панике!»

«Разбирал вещи на полке и наткнулся на артефакт»

Лего нашего детства

Мамочка моя... Даже не ожидал, что так щелкнет воспоминание. И запах этот сумасшедше-сладковатый от основы! © pastushenko / Pikabu

«Никто не помнит, как называется эта игрушка»

Эта игрушка называется физикой, сынок... © 1505407 / Pikabu

А вот такому привету из детства можно даже позавидовать! Кто помнит настолки в стиле Марвел?

«Это же как Лабубу для современных детей»

«Не представляю, как они вообще сохранились?»

Удивительно, что тело помнит их на ощупь и запах. © stadrozd / Pikabu

«Ради бога, скажите, что вы тоже все карманные деньги за месяц спустили на эту красоту?»

«В сарае были обнаружены мои вещи прямиком из 90-х»

Когда мы увидели эту трогательную фотографию девочки с кошкой, не смогли оторвать глаз от люстры

«Разгребал тут старые вещи... Поймал флешбэки 20-летней давности... Ребята, я богат?»

«У меня было много таких игрушек и почему-то главная игра — стоять в очереди. Было несколько отделов и вежливый Снеговик всегда пропускал вперед Кошку»

Бруннера 1 час назад У меня были резиновая собачка далматинец и оленёнок Бэмби. Надо же - помню! - - Ответить

«Нашел в старых вещах. Чуть голову не сломал!»

О конструкторе «Лего» мечтал практически каждый ребенок. А у настоящих счастливчиков были целые серии

Это не просто воспоминание, это — тест на возраст

«Этот светильник долгое время служил мне верой и правдой»

Злой Доктор 17 минут назад У меня точно такой был. И это не 90-е, я помню его с малого детства, которое пришлось на начало 80-х. - - Ответить

«Поезд моего детства»

«Очередная находка из 90-х — робозвери»

«Нейросеть моего детства»

© sheldorr / Pikabu Бруннера 1 час назад О, какой красивый! Со стеклышками - это было самое то. А уже во взрослом возрасте купила пластмассовый, но это было совсем не то - - Ответить

«У меня вот, что есть! И работает. Дочь обожала смотреть, теперь очередь сына»

«Часть моей коллекции. Собираю для себя и для сыновей»

«У меня до сих пор тетрис работает»

Бонус: добрая история прямиком из детства