25 неожиданных находок, которые вернули в счастливое прошлое
Ностальгия
1 час назад
Иногда одна случайная находка способна вернуть нас в детство. В каждом доме можно отыскать «весточки из прошлого» — забытые сервизы, игрушки или старые безделушки, которые годами пылились на антресолях. Стоит только взглянуть на них и у взрослых наворачиваются слезы, а сердце наполняется теплой ностальгией.
«Разбирала дома у родителей шкафы и наткнулась на это. У меня вся одежда была ими утыкана»
- Божечки мои, какое богатство. © LizaBatory / Pikabu
- Е-мое, как в детстве побывала! © Prohorlinna55 / Pikabu
«Делали ремонт в старой квартире. Разбирал антресоли, куда уже лет 12 не заглядывали. Нашел эту неприметную коробку. Открыл и чуть не прослезился»
«А мне цифры в сыре попались! Круто, прям как в детстве»
«Приехал в родительский дом спустя несколько лет. На запылившейся полке была найдена коробка, заполненная игрушками из киндера и ему подобных. Такие были на полках у всех детей»
«Угловой шифр. 25 лет прошло, а я легко по памяти нарисовал ключ к нему»
«Для меня мечта детства, а для других мусор»
«На интернет-барахолке продавали по очень приятной цене переливающуюся разными цветами лампу. Никогда раньше вживую не видел этого ночника»
«Решили с женой убраться. Роясь в шкафу я нашел странный черный мешочек и в нем лежали какие-то бумаги. Достав эти бумаги я был потрясен. Это были книжки с секретами от приставок Денди, Сега и PS1»
- Я всплакнул... Дружище, спасибо тебе! © KotNachaev / Pikabu
«Дачные находки. Кораблик работал на баллонах от сифона. А сумку хоть сейчас носи»
«Разбирали с отцом гараж. Наткнулись на пыльную коробку. Внутри — раритет, о котором мечтал каждый ребенок!»
- Извините, скупая мужская слеза навернулась! © mexanek / Pikabu
«Мне было около 6 лет, а на дворе стоял примерно 1997 год. Мама сгоняла в отпуск на Кипр и вернулась оттуда с подарком — приставкой Nintendo 64 и единственной игрой «007: Golden Eye»
«Средство для украшения глаз, которое можно было достать при определенных усилиях — тени Pollena»
«За диваном нашел вот такой невзрачный, потертый альбом. А внутри огромная коллекция фантиков Турбо!»
«Нашел в магазине настольную игру о которой мечтал все детство»
«Смеситель из 90-х»
«Гуляя по магазину, увидел привет из детства — лазерную указку с насадками»
«Разбирали антресоли у родителей, нашел вот такую биту для фишек. Ей лет 25, наверное. Тогда это было просто верхом крутости»
- Какая же ностальгия! Прям в что-то в груди екнуло! © ned2 / Pikabu
Был у вас такой многофункциональный пенал?
«Разбирали старый бабушкин сервант, нашли вот такую вот штуку. Это форма для отливания тех самых леденечков в форме петушков, лис, зайцев и других»
«Один из символов начальной школы. Для своих лет состояние просто превосходное»
«Нашел в сарае шторы из открыток»
Признавайтесь, у кого все еще пылится такой набор фарфоровых рыбок?
«Нашел в секонд-хенде в Италии вот такой вот чехол для телефона»
«Детское кино. Устройство для просмотра коротких мультфильмов»
«Разбирал второй этаж дачи у тестя, а там! Все рабочее, кроме тетриса»
А у меня есть вот что. Работает)
Дочь просто обожала его смотреть, теперь очередь сына.
