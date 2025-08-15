Трубочки от капельницы разрезали пополам. И рыбок ещё плели. А проволокой разноцветной стержни оплетали и такие крутые ручки получались...🤣🤣🤣
15+ сокровищ из наших детских «секретных» коробочек, от одного вида которых замирает сердце
Фотоподборки
1 час назад
Помните, как в детстве нам были важны наши маленькие сокровища — фантики, вкладыши от жвачки, красивые камешки, любимые игрушки, бусинки? Можно было подумать, что все это дешевая ерунда, но нам это казалось бесценным. И порой происходит так, что эти вещи сохраняются сквозь года. И уже взрослыми снова взглянуть на них — истинное удовольствие.
«Арендовали мы гараж и начали выкидывать оттуда старье. А хозяин сразу сказал: „Сможете что продать — ради бога“. Нашли мешок, а там — настоящее сокровище»
«Я и забыл, что они у меня были!»
- И у меня! Воспоминание разблокировано. © The_Conn / Reddit
«Кто помнит, как делал такие штуки? Я сейчас лежу восстанавливаюсь, вот и решила вспомнить детство»
«Нашел в ящике кусочек детства»
«Как выглядела моя техника в 90-х»
«Вы же знаете, что это такое?»
«Отгадайте, что я нашел в дедулином шкафу?»
«Пластиковые лодочки для ванн!»
«Нашел в комиссионке диск с фильмом „Алиса в Стране чудес“ и меня охватила ностальгия. Вспомнил, как смотрел этот фильм с бабушкой и дедушкой»
«Помогаю маме перебирать вещи и обнаружил, что она сохранила буквально все с моего детства»
«Оригинальная трилогия „Звездных войн“! Еще даже до выхода приквелов»
«Легендарный будильник из 80-х. С функцией радио, кстати»
«Сегодня мне 50, а я пью напиток из стакана с Баггзом Банни, который мне еще в 60-е купила мама»
«Оригинальный Xbox был просто великолепен»
«Я нашел свой старый скейтборд!»
«Игра „Поехали на рыбалку“»
«Притащил из гаража заветную коробочку и парализовал работу офиса на полдня»
- Скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке. © 14000 / Pikabu
Ну что, пробежали мурашки по коже? А какие сокровища из детства хранятся у вас? Возможно, вы тоже наткнулись на что-то, что заставило вас вспомнить беззаботные времена? Делитесь своими историями и находками в комментариях!
А тут еще больше статей о ностальгии и внезапно найденных сокровищах:
Фото на превью Bivayugrub / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
5 месяцев назад
20+ случайных совпадений, которые подняли настроение всем вокруг
Истории
4 месяца назад
Правдивый текст о том, почему отпуск с детьми не имеет к отдыху никакого отношения
Авторские колонки
2 года назад
19 историй о том, что квартирный вопрос еще как раскрывает людей
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
16 красноречивых доказательств того, что любовь порой рождается вопреки всему
Народное творчество
10 месяцев назад
20+ смелых мужчин, которые сходили к парикмахеру и сорвали джекпот
Культура
5 лет назад
19 доказательств того, что выбор имени для ребенка - еще та задача
15+ человек, которые не стали неловко отмалчиваться, а поставили умников на место
17 человек, которым так повезло с родней, что нам аж немножко завидно
Истории
11 месяцев назад
15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды
Истории
3 месяца назад
15 человек, которым внезапно на голову свалилось их пушистое счастье
Истории
6 месяцев назад