15+ сокровищ из наших детских «секретных» коробочек, от одного вида которых замирает сердце

Помните, как в детстве нам были важны наши маленькие сокровища — фантики, вкладыши от жвачки, красивые камешки, любимые игрушки, бусинки? Можно было подумать, что все это дешевая ерунда, но нам это казалось бесценным. И порой происходит так, что эти вещи сохраняются сквозь года. И уже взрослыми снова взглянуть на них — истинное удовольствие.

«Арендовали мы гараж и начали выкидывать оттуда старье. А хозяин сразу сказал: „Сможете что продать — ради бога“. Нашли мешок, а там — настоящее сокровище»

«Я и забыл, что они у меня были!»

«Кто помнит, как делал такие штуки? Я сейчас лежу восстанавливаюсь, вот и решила вспомнить детство»

«Нашел в ящике кусочек детства»

«Как выглядела моя техника в 90-х»

«Вы же знаете, что это такое?»

«Отгадайте, что я нашел в дедулином шкафу?»

«Пластиковые лодочки для ванн!»

«Нашел в комиссионке диск с фильмом „Алиса в Стране чудес“ и меня охватила ностальгия. Вспомнил, как смотрел этот фильм с бабушкой и дедушкой»

«Помогаю маме перебирать вещи и обнаружил, что она сохранила буквально все с моего детства»

«Оригинальная трилогия „Звездных войн“! Еще даже до выхода приквелов»

«Легендарный будильник из 80-х. С функцией радио, кстати»

«Сегодня мне 50, а я пью напиток из стакана с Баггзом Банни, который мне еще в 60-е купила мама»

«Оригинальный Xbox был просто великолепен»

«Я нашел свой старый скейтборд!»

«Игра „Поехали на рыбалку“»

«Притащил из гаража заветную коробочку и парализовал работу офиса на полдня»

Скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке. © 14000 / Pikabu