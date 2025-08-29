16 увлекательных историй о семейных реликвиях, которые передаются из поколения в поколение

Иногда одна вещь хранит в себе больше, чем целый фотоальбом. Семейные реликвии напоминают нам о близких людях, соединяют поколения и бережно передают память о прошлом Мы собрали для вас 14 трогательных историй о вещах, которые стали настоящими хранителями семейной памяти.

«Эти серьги бабушка хранила в своей шкатулке с молодости»

И рассказывала историю, как увидела такие на соседке. Они показались ей безумно красивыми и дорогими. «Видимо, ей муж из-за моря привез», — решила бабушка. А потом увидела точно такие в магазине и купила. Вот только надеть их так и не решилась — слишком смелыми сочла. Сегодня, после 60 лет лежания в шкатулке, их буду выгуливать я. За нас двоих.

«Семейные часы, доставшиеся мне по наследству. На задней крышке до сих пор видны следы фотографии, которую когда-то в них носили»

«Старинный детский стульчик на колёсиках, который ещё и превращается в ходунки!»

Эта вещь у нас в семье хранится как реликвия, ей больше 100 лет. Знаем точно только это: одна из родственниц сидела в нём ещё в младенчестве, и будь она жива — ей бы уже перевалило за сотню. Так что точный возраст стульчика пока остаётся загадкой.

«У моей тёти есть шлюмбергера, настоящий семейный раритет — ещё мои бабушка с дедушкой посадили его в 60-х»

Какое-то время назад ему «поплохело», и он принялся активно вянуть, но благодаря многочисленным советам единомышленников пришел в себя!

«Сегодня вечером читала книжку своему шестилетке — ту самую, которую в шесть лет получила от прабабушки»

Обручальное кольцо, которому уже больше ста лет и которое передавалось в нашей семье из поколения в поколение, сегодня оказалось на пальце моей невесты

«Моя семейная реликвия, кто-нибудь знает, что означает этот иероглиф?»

В китайском знак 和 может иметь как минимум три значения, смотря как использовать. Но, думаю, на твоём кольце он, скорее всего, означает «мир». © Greenmountain / Reddit

«Сегодня я сказала „Да“ на предложение с этим кольцом!»

Оно принадлежало прабабушке моего жениха по линии его отца. А имя моего жениха — это ее девичья фамилия. Но это еще не самое интересное — от его бабушки я узнала, что кольцо изначально было двумя: кольцом-обещанием и помолвочным, а потом их соединили в одно.

«Часы с Микки-Маусом от моей прабабушки. Раритет, а до сих пор тикают!»

«Бабушке 98 лет. И это лишь малая часть лоскутных одеял, которые она сшила за всю свою жизнь»

Особенно дорого её сердцу то, что за спиной. Почти 30 лет назад, когда не стало дедушки, она собрала его джинсы и комбинезоны и превратила их в это одеяло.

«Семейная реликвия! Эта вещица досталась мне от бабули — она была при деньгах, но обожала всякие „реплики“ под дорогие штуки»

Хочу её восстановить, но сначала интересно понять: это вообще для чего — канцелярию или украшения хранить?

А это не просто шкатулка для шитья. Тут и место для письма, и чернильница с подставкой для пера. Такой дамский «несессер». © Foundation_Wrong / Reddit

«Вот такой раритет: календарь 1873 года, случайно найденный в семейном альбоме. И что самое любопытное — он полностью совпадает с календарём на 2025-й!»

«Семейное сокровище — банджо, которому уже больше ста лет. Всё это время его бережно начищали и хранили»

«В моей семье до сих пор хранятся два кассовых аппарата из 1900-х»

«Стереоскоп из середины 1800-х — семейная реликвия, которая досталась маме по наследству»

«Моя девушка притащила домой эту семейную реликвию»

Сначала мы подумали «О, какая прикольная штука!», но потом пришлось запрятать её на самую верхнюю полку в гараже.

Прим. ADME: На фото брусок радиевой руды, который в Америке начала XX века повсеместно продавали как «чудо-средство для улучшения самочувствия». На самом деле это чрезвычайно опасный для здоровья предмет.