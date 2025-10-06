20+ человек, которые откопали на барахолке сокровище

«Да это же просто хлам!» — вот что говорят скептики, проходя мимо барахолок и блошиных рынков. И, пока они сомневаются, другие счастливчики уносят сокровища. Здесь мы собрали удивительные и любопытные находки людей, которые и не ждали такого счастья. Приготовьтесь завидовать и вдохновляться. И да, нам все это тоже нужно.

«Пока не увидел это в магазине, даже не подозревал, что такое бывает!»

«О, как я жалею, что не смогла забрать это чудо домой»

Подожди, ты правда оставила это? Настоящее безумие! © mini-mal-ly / Reddit

«Это моя самая ценная находка!»

Не обманули

История произошла лет 17 назад. Около метро открыли новый секонд-хенд с вещами якобы из Англии. Моя бабуля решила туда зайти поглазеть и в итоге пришла домой с курткой. Куртка как куртка, бабушке нравится, но я отнесся с долей скептицизма, что вещь действительно из самой Англии. Но тут бабуля решила повнимательнее изучить куртку на предмет дырочек и наткнулась на внутренний карман, где обнаружила купюру в 5 фунтов стерлингов. На тот год курс был примерно 1 к 50, а куртка была куплена за 500. © srlioneggs / Pikabu

«Моя находка на блошином рынке за 3 доллара. Золотые серьги»

«Я большой поклонник бижутерии. Это ожерелье стоило 15 долларов. И теперь я одержима им. Не снимаю его уже три дня»

«Я уже собиралась вернуть его обратно на полку, но кассир спросил меня, готова ли я расплатиться, и я запаниковала. А потом оказалось, что это было изготовлено приблизительно в 1850-1870 годах, а я купила его всего за $ 6.99»

Вот она — мотивация!

Гуляла по секонду и нашла классные джинсы. Я только их увидела и поняла, что это любовь с первого взгляда. А они еще и стоили дешево. Но они не налезли мне выше ляжек. Стояла я с полу надетыми джинсами и понимала, что все, мечта поломана. А потом взяла себя в руки и купила эти джинсы. Висят у меня на видном месте в комнате: смотрю на них, и как-то есть хочется меньше, а приседать — больше. И я уже могу натянуть их на попу. Застегнуть — все еще нет, но уже скоро, мои милые, уже скоро. © Палата № 6 / VK

«Я никогда не думала, что смогу позволить себе такую лампу. А вчера купила ее за совсем небольшие деньги»

«Купил их по дешевке, а потом посмотрел в интернете, а одно кресло, оказывается, стоит $ 9000»

«Сегодня я купила это винтажное свадебное платье 1970-х годов»

Вот так повезло

2000-е. С мужем живем бедно. Не помню, где мы разжились деньгами, но едем на склад, и покупаем по низкой цене секонд-хенд в запакованном мешке, 50 килограммов. Цена низкая за счет того, что из мешка ты ничего не можешь выбрать. Берешь целиком. Тут надо интуицию включить, чтобы выбрать правильный мешок. Он прозрачный, но там цветастое спрессованное месиво. Мешков множество. Из отзывов знаю, что бывают удачные мешки и совсем неудачные. Вижу в одном мешке край чего-то оранжевого и волосатого. Берем! Волосатым оказался прикольный свитер, я его долго носила. Мешок оказался удачным! Шикарное пальто необычной расцветки, дубленка винтажная, много интересных свитеров. Разложили все пятьдесят килограммов по полу квартиры. Сидим, копаемся. Счастье. © 11ore11 / Pikabu

«Мы только что выиграли джек-пот из кашемировых свитеров! Все они стоили от 6 до 12 долларов каждый»

«Не могу поверить, что этот мольберт с полным набором акриловых красок достался мне всего за $ 5!»

«Нашла в секонде себе вот такое офигенное платье»

Загадочная флешка

Однажды купила мужу в секонде шорты. Часто там покупаю ему разные шмотки для стройки, он отделочник. В общем, шорты через два дня уже были грязными, я кинула их в стирку. Стала после стирки вешать, чувствую в кармане что-то жесткое. Ну, думаю, рабочие штуки. Достаю, а там какая-то железка. Показываю мужу, может важная деталь. Он говорит: «Это не мое». Посмотрела получше, это ж флешка!

Понимая, что после стирки она не выжила, все-таки решаю ее проверить. А она работает! Там куча файлов и все по-немецки. Ожидая чего угодно, я нашла несколько папок с документами и фотками. Ничего особенного, какие-то отчеты. Принадлежат они некому Марку. Нашлась там и его фотка. Адрес почты тоже был, я туда написала, что готова прислать его файлы или переслать флешку. Но он, конечно, не ответил. Флешку эту мы с тех пор пустили в семейный обиход. © EvaLazar / Pikabu

«Когда я увидела это на полке, то в шутку подумала, что это похоже на одну известную фирму. Так и оказалось! Ваза в магазине стоит $ 1250 долларов. Мне же она досталась за $ 11»

«Только что нашла это сокровище за $ 40! Кожаная куртка от Saint Laurent»

«Вот что нашел. Видел раньше только в музеях. Последний раз такую продали за $ 1600»

© WelcomeCarpenter / Reddit Aurelia 8 часов назад Сходила в первоисточник. Это лампа Тиффани самого начала 20-ого века. Сзади абажур видимо от неё. А основание - вроде как из вазы, в которой дырочку просверлили. - - Ответить

Вот это розыгрыш

Много лет зарабатываю тем, что ищу в секондах брендовые шмотки, привожу их в порядок и потом продаю. В прошлом году было такое, что пришел позже остальных, все нормальное разобрали до меня, а я нашел только униформу менеджера из известного общепита. В расстроенных чувствах переоделся, пришел в их ближайшее заведение и устроил им проверку. Приказал заново вымыть полы, плиту и сделать мне еду, чтобы я ее проверил. Они офигели, но все сделали, а я в знак благодарности практически всех отпустил по домам. Правда, потом пришел настоящий менеджер, но командовать ему уже было некем. © Палата № 6 / VK

«Урвал это в антикварном магазине всего за $ 25»

В магазине что, не поняли, из чего оно сделано? В любом случае, отличная сделка за такое золото. © LuckyMuckle / Reddit

«Это стоило в комиссионке всего 5 евро. Это какое-то безумие и я просто в восторге»

«Урвала эту менструальную крякву за сущие копейки»