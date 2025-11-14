17 историй о том, что квартиру продать или купить — это вам не за хлебом сходить

Ох, я бы не кидалась на это сакраментальное "заезжай и живи" 🤔 Обои не те это не страшно, страшно - пластиковые окна без приточных клапанов, отсутствие хорошего освещения, отсутствие бойлера или розетки под бойлер, 2 розетки на всю квартиру, отсутствие мастер-выключателей, полы без подложек, непродуманная планировка и зоны хранения, и т.д. и т.п.

Поверьте, дешевле купить в бетоне и сделать ремонт с нуля, чем переделывать всю эту предпродажную "красоту". Это я еще замурованные трубы и гнилую проводку не упомянула, и выводы под телевизоры в каждой комнате.