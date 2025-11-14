Пусть скажет спасибо что поменяли, а то присела бы, за проникновение на чужую собственность
17 историй о том, что квартиру продать или купить — это вам не за хлебом сходить
Казалось бы, покупка или продажа квартиры — дело серьезное, взвешенное, с договорами и юристами. Но на деле этот процесс часто превращается в настоящий аттракцион с элементами комедии абсурда. Многие из нас думают, что самое сложное — найти деньги или идеальную планировку. Но как бы нет так.
- Продаю жилье. Пришли смотреть покупатели. Уже в лифте одна начинает жаловаться на квартиру, якобы она не солнечная. Я говорю, мол, как это не солнечная, если окна смотрят в степь, никакие дома не закрывают. А она мне: «Ну так солнце смотрит на улицу N». Я не выдерживаю и говорю: «А солнце только на одной улице бывает?» А квартира реально солнечная, солнце с 12 и до 21, прекрасные закаты из окна. И тут я понимаю, что как бы срочно я не хотела ее продать, но таких покупателей для нее не желаю. © aida.almb
- Работала я в недвижке. Продавала женщина квартиру и сделала хорошую скидку. Продали. Через полгода звонит мне с претензией, мол, новые владельцы замки поменяли и меня не пускают! Я зависла, а она: «Ну я же им скидку сделала, потому что была уверена, что можно будет приезжать раз в полгода на пару недель отдыхать. Должны же они были это понимать». © galina_abbas
- Купили двушку. Хозяином был некий дед. Поспрашивали у соседей, что за дед был. Просто тихий мужчина. Продавала родственница. Сказала, чтобы все выкидывали, ей ничего не надо. Подняли диван, а он как хрустнул! А из дна вывалились пачки денег, прям в целлофане запечатанные. Этих средств хватило на нормальный ремонт, на выплату всех долгов, еще и сыну универ оплатили. Хотели сказать той родственнице, но вспомнили, что она уж уж очень неприятно про этого дедушку говорила. Думаю, он бы и сам не хотел, чтобы она эти деньги увидела. Иногда думаем, правильно ли мы поступили, но приходим к единому мнению: кому было нужнее, тот и нашел. © Мамдаринка / VK
- Знакомые купили новый дом. Пока они были на втором этаже, услышали, как зашли прежние хозяева. Утверждали, что хотели бы «осмотреться». Всегда помнила об этой истории. Поэтому когда мы купили дом, то сразу же сменили замки. В тот день мы не въехали в дом, а вернулись туда лишь через несколько дней. И тут я обнаружила достаточно убедительные доказательства того, что предыдущие владельцы возвращались. Я рада, что хотя бы в дом они попасть не cмогли. © Waitingforadragon / Reddit
- Работаю в недвижке. Продала квартиру. Собственник забрал всю мебель. Пианино оставил, сказал, что дарит. Новый хозяин ответил, главное, чтобы на него потом права не предъявили. Прошел месяц. Звонит возмущенный покупатель и говорит: «Собственник обещал забрать пианино, и не забрал! Лжец!» Я зависла. Спросила, нужна ли помощь с выносом инструмента. Он ответил: «Ай, да пусть стоит!» Думаю, он еще через месяц мне наберет. © julie_boro
Жалко дедушку, надо было покутить напоследок. Деньги чужим людям достались
- Купили квартиру у бабульки. Спрашиваем, забрали ли вещи. Она сказала, нет, пусть постоят пару дней. Через время приехали, все вещи на местах. Заявилась бабка и говорит, мол, мы пойдем покушаем. Мы офигеваем. И тут она выдает, что думала пожить здесь еще месяц, ее знакомые вот так сделали, почему она так не может. Мы напомнили о договоренностях, попросили отдать ключи уже от нашей квартиры. Ключ от кладовки на этаже не хотела нам отдавать. Кричала, что зачем нам ключи, если там нет наших вещей. В итоге нам звонили ее родственники и требовали, чтобы мы не ходили на работу, а сидели здесь, чтобы она приходила в удобное ей время и вывозила вещи. В общем, она так ничего и не вывезла, хотя вывоз был прописан в договоре. Агентство вообще отказалось помогать. Они спрашивали, мол, почему вы не идете навстречу продавцу, что вам, так сложно несколько недель ей квартиру свою открывать в рабочее время? © anna.liera
- Покупая дом, знала, что придется что-то чинить. Но не думала, что все будет настолько плохо. Живу в доме уже 5 лет и до сих пор эта канитель продолжается. Как только починю одну вещь, ломается другая. Например, я заменила часть септика, часть колодца, всю бытовую технику, перекрасила все комнаты, полностью переделала подвал и многое другое. А ведь предстоит еще много работы. И все это стоит совсем недешево. © stitchmidda2 / Reddit
- Продавала квартиру. Такого количества странных людей никогда не встречала. Одни звонили в воскресенье в 6 утра и просили срочно прислать вид из окна. Другие покупали только при условии, что я оставлю им шторку в ванной. Продала квартиру со шторкой, в общем. © Подслушано / Ideer
Старанно, что человек, купивший дом, надеялся там жить без проблем. Разве что дом только построен, отремонтирован и вылизан. И то не факт. Траву косить каждую неделю-две надо как минимум
- Человек, который построил дом до того, как я его купил, оставил повсюду записки о том, как обстоят дела в доме. Первую я нашел после того, как перерезал линию электропередач снаружи, когда рыл траншею. Пакет с запиской был внутри подвала, привязанный к линии, которую мне нужно было починить. Это был эскиз с размерами того, где эта линия проходила снаружи. Я искал маленькие пакеты, прежде чем начинать любой новый проект. © audiomediocrity / Reddit
- Покупали квартиру. Составили опись мебели, которая остается в квартире. Оформили сделку, передали деньги, поехали на квартиру вместе с продавцом. А там плоский телевизор разбит, компьютерное кресло куда-то испарилось. Я говорю, мол, где это все, если по описи к договору, эти вещи должны быть здесь. Хозяйка включила борзоту и заявила: «А не застелить ли вам еще постельное белье на кровать?» Говорит, что вообще можем сделку отменить. Пока осматривали квартиру, подошел риелтор. Нам улице мороз, такси не едет, а у продавца крупная сумма на руках. Спросила, нельзя ли ей посидеть здесь и подождать, пока непогода стихнет. Сказал, что в моей квартире ей больше делать нечего. Ушла. © Пятнистый Щасвирнус / Dzen
- Купили квартиру. Экс-хозяйка попросила помочь вывезти вещи, сказала, что только самое крупное и важное заберет. В итоге, она сидела у себя дома и командовала по видеосвязи, что грузить, а что на выброс. И вишенка на торте — она практически все сказала грузить, даже какие-то тряпки грязные, болты, деревяшки, поломанные детские игрушки. Вывезли. Дальше начался этап мойки и уборки квартиры. Тетка участвовала в этом процессе, командуя, где и что нужно помыть, где вода понадобится, а где только веник и совок. Строго-настрого предупредила, чтобы сильно не включали горячую воду, а то краска полопается. Приказала сильно не мотать коммуналку, чтобы в личном кабинете не было задолженности. Но какая разница, сколько мы намотаем? Не ей же платить. И вообще она осталась какая-то расстроенная и озадаченная тем, что мы вообще-то хотим делать ремонт в квартире. © mesvet.designer
“Дальше начался этап мойки и уборки квартиры. Тетка участвовала в этом процессе" почему они не прервали общение после вывоза хлама? Это уже их квартира, какой тётке дело, как они ее убирают?
- Купили квартиру. Сделали ремонт. Через полгода стук в дверь. Пришла женщина, заявившая, что она продала квартиру предыдущим владельцам. Привела сына посмотреть ремонт, который она сделала. Буквально вламывалась! А, поняв, что ее не впустят, начала спрашивать про духовку. Якобы, когда она продавала квартиру, ей новые владельцы предлагали духовку забрать. Вот она решила прийти и забрать ее у нас. © verabakhmutova
- Моя бывшая жена нашла за ящиком во встроенном шкафу запирающуюся коробку, в которой хранилось несколько хороших карманных часов и семейные реликвии. Проведя небольшое расследование, мы нашли сына человека, построившего этот дом. Вернули ему вещи. Это были неописуемые эмоции. © fillsy84 / Reddit
- Хотела купить квартиру в относительно хорошем состоянии, чтобы 3-4 года можно было спокойно пожить, не заморачиваясь с ремонтом. Нашла объявление со слоганом «заезжай и живи». Просмотр прошел относительно нормально, хотя было к чему придраться: обои в коридоре поцарапаны котиком, двери не очень, обои, ну, не мои. Ладно. Сказали, что всю мебель заберут, ну хорошо, у меня и своей достаточно, хотя кухню пришлось бы делать под размеры. Сказала хозяйке, что на сделку буду выходить только после подписания предварительного договора с описанием того, что остается в квартире. В описании было лишь два пункта: ванна и унитаз. Что бы я смогла увидеть после ее выезда — не могу вообразить. От сделки отказалась. Столько гневных слов в свой адрес я никогда не слышала. © Галина Ф / Dzen
Ох, я бы не кидалась на это сакраментальное "заезжай и живи" 🤔 Обои не те это не страшно, страшно - пластиковые окна без приточных клапанов, отсутствие хорошего освещения, отсутствие бойлера или розетки под бойлер, 2 розетки на всю квартиру, отсутствие мастер-выключателей, полы без подложек, непродуманная планировка и зоны хранения, и т.д. и т.п.
Поверьте, дешевле купить в бетоне и сделать ремонт с нуля, чем переделывать всю эту предпродажную "красоту". Это я еще замурованные трубы и гнилую проводку не упомянула, и выводы под телевизоры в каждой комнате.
- Продавала квартиру. Пришли потенциальные покупатели: женщина с мамой. Во время просмотра дочь раскритиковала весь ремонт, всю мебель, расстановку мебели, шторы, декор со словами: «Как вообще такое можно было купить и принести в дом?». Потом сказала, что готова купить квартиру, только с условием, что вся мебель, шторы и все остальное останутся на своих местах. До сих пор не понимаю, что это было. © radioprinceska
- Купила квартиру. Продавцы попросились переночевать, чтобы с утра отправиться в путь. Впустила их, добрая душа. На следующий день приехала в квартиру с вещами и грузчиками. Оказалось, что они на дорожку решили снять смесители и увезти холодильник, который обещали оставить взамен денег на подключение газа. Позвонили им с риелтором, в итоге они на нас наорали за то, что мы нажились на сделке, мол, квартира стоит дороже. © Подслушано / Ideer
- Купила квартиру. Экс-хозяйка попросила позже забрать два шкафа. Забрала один, второй не влез. Договорились через неделю. Спустя три дня спрашивает, можно ли сейчас приехать. Отвечаю, нет, я на работе. Прихожу вечером: шкаф стоит, но все гардины сняты, а также дверной звонок, две люстры и какие-то примитивные картинки типа вырезок из журналов, которые висели в коридоре. Замки после этого я сразу же поменяла. Номер бывшей хозяйки внесла в черный список. Второй шкаф так и не отдала. © fur red coat / ADME
Что тут скажешь, нервных клеток в процессе купли-продажи тратится немерено. Зато сколько потом остается историй, которые можно рассказывать друзьям! От бывших хозяев, которые пытаются вернуться пожить, до внезапных кладов под старым диваном — кажется, в этом деле возможно абсолютно все. А вам приходилось сталкиваться с подобными ситуациями?
Дедушка, который ходил с пакетом денег, почил( Неужели не будет больше про него историй?
Вспомнила небольшой лайфхак для переезжающих. Если нужно выкинуть большой объём мебели, зовите на помощь вдвшника. Я как-то переезжала, часть вещей продала, часть бесплатно пристроила, а гигантские шкафы остались. Классика жанра: сервант, шифоньер и стенка из 8 модулей. А я ещё забегалась и забыла инструменты взять - собиралась потихонечку распилить эти шкафы хотя бы дней за 5. Мне помогал человек, который служил в ВДВ. Приехал, я извиняюсь: мол, инструмент забыла. В общем, минут за 15 он эти шкафы сложил в стопки досок, без всякого инструмента, как будто картон.
“До сих пор не понимаю, что это было" тю, та на скидку напрашивались, чего непонятного
Решила поменять квартиру на более просторную. Нашла подходящий вариант, в доме, по фотографиям фасада, огромные панорамные окна на балконах, хоть балконы и не широкие. Думаю, буду сидеть, и на шикарный вид смотреть. Приезжаю на просмотр - нет слов . Это панорамное окно полностью заложено неоштукатуренным кирпичом, оставлено маленькое окошко! Зачем? Типа, балкон утепляли! И знаете, зачем утепляли? Чтобы превратить его в форменную свалку каких-то кастрюль, мультиварок, банок, коробок, сломанных стульчиков и вёдер! Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки никогда.