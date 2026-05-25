18 жизненных историй из многоэтажек, от которых просто невозможно не улыбнуться
Добрые соседи — капитал покруче, чем кругленькая сумма на банковском счету. Ведь от них зависит и наш спокойный сон, и уверенность в том, что в случае чего тебе всегда помогут. У героев наших историй впечатления от соседских отношений очень разные. Но, по крайней мере, им всегда есть над чем посмеяться!
- Однажды ночью получаю сообщение с загадочным «Привет» от незнакомого номера. Спрашиваю, кто это? Оказалось — сосед. Пишу: ну что случилось-то? И в ответ получаю: «Сделай погромче свою музыку, чтобы я мог пострадать под эти грустные песни вместе с тобой».
- В детстве узнала, что если что-то сказать в канализационное отверстие в ванной, то это будет услышано соседями. И однажды заметила, что у соседей кто-то есть в ванной. Ну и я, недолго думая, приникла к этому отверстию и заявила: «Привет! Я домовой!» Такого топота и крика «Мама-а-а!» я от соседей еще не слышала. Так и рождаются мифы.
- Сосед — парень чуть старше меня. Очень расстроился, когда узнал, что я хочу переехать. Говорит: «Так ухаживал за тобой! Жаль, что у нас ничего не получилось». А я аж выпала, ведь никаких ухаживаний не заметила. Полезла в переписки, а там — ну максимум два приглашения ночью в гости. Я что-то не поняла — это теперь ухаживания так называются?
«Позавчера утро в одной хабаровской квартире началось не с кофе. Непоседливая норка Шира открыла крышку унитаза и скрылась в канализационной трубе»
Хорошо, что не змея. В Мурманске так летом несколько лет назад одна дама пошла в туалет, а из унитаза вылезла змея. Оказывается, у кого-то из соседей уж уполз. Так и инфаркт получить недолго - зашёл в туалет, а там змея 🐍
«Хозяева мысленно попрощались с ней, но не опустили руки. Ориентируясь на истории из интернета, они сообщили соседям по подъезду о возможном появлении пахучего сюрприза в туалете. В итоге все кончилось хорошо: путешественница вылезла из чужого санузла, вся пропахшая хлоркой. А на унитазе хозяев теперь стоит замок».
- Соседка снизу заявляла, что мы что-то постоянно со скрипом таскаем по полу. В один из дней вообще ночью пришла, мы спали. Увидела, что мы спим, извинилась и ушла. Нам надоело, начали расследование. Муж походил по дому, послушал. И тут вдруг нам удалось раскрыть тайну! Соседка живет на 2, мы на 3. А оказалось, что шумел вообще сосед с 1 этажа — а точнее, это его сын по кафельному полу катался на толокаре.
- В бассейне рядом плывет мужчина. Лицо знакомое. Через 10 минут доходит, что это мой сосед. Завожу беседу: «Руслан, офигеть, не знала, что ты сюда ходишь». Он: «Привет, Оксана. Я тебя тоже не видел...» А я не Оксана! Показала на него маме, а она такая: «Не, это не наш сосед!» Обозналась. Но, на удивление, тоже Руслан оказался...
- Моя двоюродная сестра одолжила у своей подруги-соседки юбку. Стоит на остановке у дома в этой юбке. Куча народа вокруг, подходит к остановке та самая подруга с маленькой дочерью. И тут эта крошка как закричит на всю улицу: «Это моей мамы юбка, сними ее быстро!»
«Появляюсь дома раз в неделю цветы полить. Вчера вечером приехал, захожу и по запаху из холодильника понимаю, что в половине квартиры нет электричества»
«До двух часов ночи отмывал холодильник. Закончил, открыл шкаф-купе в коридоре и увидел это. Сосед пробил смежную стену насквозь, перебил кабель и воткнул свой электрический щит»
- Возвращалась с работы. Вставила ключ в замок — заблокирован. Дома никого. В квартиру попала через балкон соседа. Проверила — замок исправен. Потом ситуация повторилась. Я разозлилась, дернула со всей дури. Тут вдруг дверь открывается, и на двери моя кошка висит! Передними лапами за замок ухватилась. Скучала, балбесина, от тоски на дверь прыгала и заглушку поворачивала.
Моя кошка тоже любила прыгать на ручку двери, по этой причине отказалась от внутренней заглушки, хотя дверщики убеждали, что это евро стандарт. Заранее предполагала, что кошка может ненароком закрыться изнутри.
- Я каждый раз проверяю, закрыла ли дверь. Потом ухожу и через 5 минут возвращаюсь, чтобы убедиться. Однажды заметила, что сосед все это время наблюдает за мной. И вдруг он как закричит мне из окна: «Да, она закрыта! Как и вчера, и позавчера, и всегда!» Теперь я ухожу с гордо поднятой головой. А потом все равно возвращаюсь, но тихо.
- Мой сосед-итальянец дал мне рецепт тирамису своей прабабушки и полчаса размахивал руками, объясняя, как взбивать яйца с душой. Я спросила: «А без сырых яиц можно?» Он закатил глаза и возмутился: «Ты о чем вообще? Лучше пойти на риск, чем жить без вкуса!» С тех пор мы здороваемся только через собаку.
«Получив согласие соседей по площадке, я решил разукрасить хмурые стены. Управляющая компания дала добро. На все ушло четыре вечера и одна суббота»
- У меня есть сосед на этаже, который избегает меня и принципиально не отвечает на «Здравствуйте». Один раз, чтобы не стоять со мной и не ждать лифт, он пошел по лестнице вниз. С 15 этажа. Так вот, мы встретились в автобусе. Стою и думаю — поздороваться? Или вообще подсесть?
- Снимала квартиру лет 15 назад, и был там раритетный холодильник ЗИЛ. Однажды поднималась по лестнице домой и не могла понять, что за гул на несколько этажей. А выяснилось, что это мы нашего монстра сдвинули на пару сантиметров, и он, видимо, по балке передавал мощную вибрацию в подъезд. Хотя в самой квартире было тихо. Выяснили мы это через пару дней, но за это время к нам никто прийти не успел.
- Старшая дочь еще была совсем крохой, месяцев 6, это еще до мобильных телефонов. И вот в 8 вечера у соседей врубается очень громко музыка. Стучим, звоним — не отвечают. В итоге вырубили им щиток. И тут они утром приходят и давай извиняться — оказалось, это сработал музыкальный центр, установленный как будильник — но в неправильное время. А соседи в это время оба работали — она пекарем в ночь, а он в котельной на сутках.
«Два дня в парадной у лифта простоял шкаф с запиской от хозяина. Добрые соседи тут же откликнулись»
«Пожалуйста, не трогайте шкаф, он ждет шестигранников. Он не влез в лифт и на днях поедет домой»
«Я жду тебя, хозяин. Твой шестигранник»
- У меня был день рождения, прислали кучу доставок. Смотрю — у подъезда стоит букет. Утащила и его на радостях, а потом засомневалась. Пишу в соседский чат, мол, не забрала ли чей подарок? А потом гляжу на цветы и аж краснею — до меня доходит, что букет-то уже поживший, несвежий. Кто-то выбросил, но до мусорки не донес. А я забрала!
Хуже было только тогда, когда я пришла в ресторан с букетом, мне принесли небольшую вазочку под цветы, а я выпила из нее всю воду, подумав, что это бесплатный напиток от заведения.
- У меня мама одно время сильно увлекалась фотографией, собирала всякие необычные штуки, которые можно использовать как фон или декор. Так она однажды у подъезда увидела газовую плиту и решила, что ей очень нужна решетка с нее, для фоток. Принесла домой, отмыла. А через час пришел мужчина с фотографией мамы с подъездных камер. Спросил, не знаем ли мы эту бесчестную женщину, забравшую решетку с его новой плиты, которую он на минутку оставил у подъезда, пока заносил домой остальные вещи. Возмущался он так, будто и правда совсем новая, хотя решетка говорила об обратном. Мы с извинениями все вернули, разумеется, но он еще долго распылялся, что мы бесчестные люди. Теперь любой «ненужной» и «выброшенной» вещи мы даем настояться на улице пару часов, прежде чем тащить домой.
«Делаем ремонт в квартире. Сняли обои, а тут такое во всю ширину стены (4 метра) и высоту (1,5 метра). Между дырками — 2-3 см»
Это старосовеццкий метод: на ЖБ плите обои не держатся, а штукатурить всё больно накладно, поэтому делали дырки и их замазывали шпатлевкой - на этих шлепках обои и держались.
- Вышел я тут на днях на улицу. Смотрю, прямо у подъезда на асфальте кто-то краску разлил. Получилось белое пятно значительных размеров и замысловатой формы. Тут сосед выходит из подъезда. Посмотрел на пятно и как-то восторженно произнес: «Смотри, ну прям как „Черный квадрат“ Малевича». Поймав на себе мой недоуменный взгляд, он торопливо добавил: «Ну да, конечно, оно не черное и не квадрат, но, согласись, что-то общее все же есть». Мне оставалось только обреченно кивнуть...
Этот случай ещё одно подтверждение тому факту, что искусство воспринимается очень индивидуально.🫢
- У соседа жил кот, а позже родилась тройня. Дети с котом не поладили. Сосед купил студию в этом же подъезде и переселил туда кота. Потом по очереди с женой туда отсыпаться ходили. Теперь дети — подростки, он там им три компа поставил и отправляет их туда, чтобы дома не орали. Иметь еще одну запасную квартиру, оказывается, очень удобно.
«Вот такое творение появилось у меня во дворе»
- Моя бабуля собирала наклейки в супермаркете, чтобы потом купить по акции сковородку. И к концу акции ей не хватало всего нескольких штук. Так она не растерялась, написала объявление и повесила в лифте. Мол, уважаемые соседи, если у вас есть лишние наклейки, киньте в почтовый ящик квартиры номер 10. Ей накидали столько, что хватило на две сковородки! И до сих пор кидают, уже для других акций.
Был у меня похожий случай. В Нарвесене давали наклейки на мягкие игрушки, была овоще-фруктовая группа- баклажан, банан, брокколи, клубника и т.д. Я эти наклейки складывала в карман. Пошла в очередной раз, расплачиваюсь, а за мной полицейский экипаж кофе собираются оплачивать, и один другого просит ещё что-нибудь купить, чтобы на наклейку хватило, а то акция идёт к концу, а у него недобор. Я, недолго думая, вынула из кармана свои ленты с наклейками и предложила забрать. Выражение лица менялось несколько раз- от недоверчивого недоумения до неожиданного восторга. Наклейки начал клеить со скоростью света, а мне было приятно, что такая мелочь может сделать кого-то счастливым. Не считала количество, но думаю, что на 2 игрушки ему точно хватило.
- Мы полгода назад ободрали стены и потолок в своей кухне, чтобы делать ремонт, но по финансовым причинам процесс застопорился. Кухня так и стоит ободранная. И недавно соседи пришли с претензией: «Мы когда по вечерам к вам в окна заглядываем — некрасиво так, неаккуратно!»
А вот и еще несколько подборок о людях вокруг нас, где есть над чем и посмеяться, и философски вздохнуть: