18 жизненных историй из многоэтажек, от которых просто невозможно не улыбнуться

Был у меня похожий случай. В Нарвесене давали наклейки на мягкие игрушки, была овоще-фруктовая группа- баклажан, банан, брокколи, клубника и т.д. Я эти наклейки складывала в карман. Пошла в очередной раз, расплачиваюсь, а за мной полицейский экипаж кофе собираются оплачивать, и один другого просит ещё что-нибудь купить, чтобы на наклейку хватило, а то акция идёт к концу, а у него недобор. Я, недолго думая, вынула из кармана свои ленты с наклейками и предложила забрать. Выражение лица менялось несколько раз- от недоверчивого недоумения до неожиданного восторга. Наклейки начал клеить со скоростью света, а мне было приятно, что такая мелочь может сделать кого-то счастливым. Не считала количество, но думаю, что на 2 игрушки ему точно хватило.