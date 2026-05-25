15+ комиксов и историй с запахом костра и цветущей сирени, которые напомнят, за что мы так любим май

Пятый месяц года — это не просто завершение весны. Именно в это время под окнами распускаются нежные соцветия сирени, по улицам гуляют веселые стайки выпускников, дачники берут в охапку сумки с рассадой и отправляются высаживать ее в грунт, а все остальные минимум раз за месяц выбираются на дружные посиделки с шашлыком. И пусть теплые майские дни быстро проходят, но мы бережно сохраним их в памяти до следующего года.

Говорят, что лучше всего шашлык жарят именно мужчины. Но так ли это в действительности?

Как хорошо, что почти все для майского пикника можно купить в магазине

Вчера в очереди за мной в магазине стояла пара и громко спорила, кто будет мариновать мясо на выезд. Я не выдержала и просто пальцем ткнула в витрину, там как раз стояли ведра с замаринованным шашлыком. Они замолчали, посмотрели на ценник, переглянулись и молча взяли сразу две упаковки. Я прямо почувствовала, как спасла чьи-то выходные от чистки лука и мытья грязной посуды. Самой тоже пришлось взять, теперь в холодильнике место ищу. mayorrin Драконятина только что В проверенных местах нормальный шашлык. У нас свинину в маринаде продает одна фирма, ну пальчики оближешь и всегда свежая. А вообще маринад делается для свинины и курицы - аджика+соевый соус+ лук+ подсолнечное масло. Проверен уже многолетним опытом. Маринуется всего полчаса. Ответить

Во время посиделок на природе не стоит забывать, что майское солнышко вполне способно подарить настоящий летний загар

Как же хорошо и легко дышится в это время в деревне!

Сейчас я нахожусь за тысячи километров от родительского дома, а моя сестра приехала туда на майские выходные. И вот она присылает мне видео шикарнейшего заката, а в моей памяти сразу всплывает, как я бегала провожать солнышко каждый раз, когда приезжала к родителям после окончания 9 класса. Этот воздух, пахнущий весенней свежестью, зелень, которая только поднялась, ощущение начала новой жизни. Вновь убедилась, что расти в деревне — это счастье. aleksey.n6

Ну и куда же без весенних примет и суеверий

И правда, некоторые люди слишком серьезно относятся к народным приметам

Спустя два года отношений я сделал своей девушке предложение. Мы решили не тянуть и расписаться сразу — в мае. Просто зашли в ЗАГС безо всяких церемоний. Отметить планировали уже осенью, когда все родные и знакомые вернутся в город, о чем всех и оповестили. Но многие начали твердить: «Как же это они в мае поженились, будут же всю жизнь маяться». Я мало того что о существовании такого суеверия вообще не знал, так еще и оказалось что в мае реально очень много свободных дат и часов, вот настолько у нас люди верят в такое. Что ж, теперь хотя бы знаем от кого из наших приятелей и родственников надо держаться подальше. © Unknown author / Pikabu

Стабильно теплая погода в мае? Нет, не слышали

Да-да, даже так бывает

Так получилось, что буквально за пару дней температура воздуха разогналась с +1 до +21 градусов. Днем привлекли внимание детские голоса под окном. Оказалось, что несколько мальчишек 10-12 лет с северной стороны дома в логу обнаружили сугроб, в который дворник всю зиму сваливал снег с дорожек. И теперь они бегают и кидаются снежками. Благодать. © Pandazol / Pikabu Бруннера только что Чаще всего такой "снег" можно сдавать в металлолом. Там серая корка от выхлопных газов Ответить

И кто же будет спорить, что на природе еда вкуснее

Посиделки на природе не помешает завершить уборкой мусора

Помню, как я подростком поехала с компанией на пикник, а в конце самая старшая девушка выдала нам пакеты и сказала: «После нас должно быть чище, чем до нас». И с того момента эта фраза стала моим девизом для всех походов на природу. Хочу передать ее каждому, кому не случилось слышать прежде. Пользуйтесь. mediterranea_vicky

А вы тоже не теряете надежды найти «счастливый» цветок сирени?

У каждого свой рецепт правильного шашлыка

Археологическая экспедиция. Все в поле утром отбыли, я остался с 6 кг мяса, из которого нужно было сделать шашлык. Мне говорят: «Сережа, только уксус не надо, после него вообще никакого вкуса». Киваю. Режу мясо, режу лук, солю, посыпаю специями, поливаю по луку уксусом, перемешиваю, даю отстояться. Жарю шашлык. Все вернулись. Едят: «Ой, как вкусно, мясо мягкое, а в чем мариновал?» sergey.9090 Jrmjayay только что Тебя ж просили без уксуса, зачем делать назло? Ответить

Если в начале мая можно гулять по пустынным дорожкам скверов и парков, то к середине месяца во многих таких местах уже не протолкнуться

А еще в мае к вам могут нагрянуть нежданные гости. И даже постучаться в окно

Наконец-то настали большие майские выходные. Жена с детьми отправилась погостить у тещи, а я остался в квартире один. Перед сном я решил буквально на 5 минут присесть за компьютер. Когда я понял, что «5 минут» немного затянулись, было уже 3:40. И тут раздался прерывистый стук. В окно. На последнем пятом этаже. Со стороны отвесной стены без балконов. Я медленно встал из-за стола и очень осторожно отодвинул шторку рукой. За окном никого — только темная майская ночь. Успеваю увидеть какие-то движения в темноте. Начинаю всматриваться и вижу их — майских жуков. Они устремились на свет, который шел из моего окна и начали биться в стекло. © Oduvan44 / Pikabu IvgaLiss только что У нас в городе их не видать который год. Муж на районе работает-вот у них просто засилье их Ответить

Замечали, что школьницы в мае на последнем звонке и на выпускных вечерах в июне выглядят совершенно по-разному?

В мае дачники собираются на свои садовые участки

Завела у меня жена мелодию: «Давай дачу купим! Цветочки, все дела». Поднапрягся я, несколько звонков сделал и прекрасным майским днем с женой и дитем поехал устраивать им сюрприз. Дача была в 20 минутах от дома, имела прекрасный кирпичный флигель, электричество и плодово-ягодные насаждения. Все выходные я косил траву, а жена сажала цветы. На следующие выходные я перекапывал огород, а жена жарила шашлык. Потом я сажал огурцы и кабачки, а жена ездила со мной все реже и реже. Потом она сообщила: «Знаешь... Наверное, дача это не мое. Давай ее продадим?» Я вздохнул и сделал важный звонок: «Дружище, я на зиму землю перекопал, твои яблоки в погребе, на следующий год, наверно, арендовать не буду. Жена, когда узнала, что я ту дачу не покупал, сначала возмущалась, но потом неоднократно восхищалась моей мудрости. А на «сэкономленные» деньги мы поехали на море. © Bredunic / Pikabu

А туристы-любители отправляются на природу. Правда, не всегда налегке

Как хорошо, когда есть люди, готовые прийти на выручку

Один мой друг замариновал мясо второго мая, а потом вдруг планы сорвались. Еще и мои родители уехали на дачу с решеткой, шампурами и запасом угля. А погода какая была! В общем, едут в автомобиле три голодных веселых человека с килограммом овощей и контейнером мяса. Держим курс на объездную дорогу, где шашлычные стоят. В трех заведениях отказались пожарить наше мясо, а в четвертой приняли, как родных. Добрый дяденька приготовил нам шашлык, сверху лучка посыпал маринованного и зелени. Даже денег не взял. И столько добрых слов нам сказал в путь! Ну и мы ему тоже, конечно. © TimiLena / Pikabu Влад Ива только что Одноразовый мангал стоит копейки, мешок угля тоже недорого, да и 5 шампуров тоже можно было купить. Жмоты какие-то. Ответить

Некоторые посиделки на природе завершаются явно не так, как задумано

