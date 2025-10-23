15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Покупка или аренда жилья — тот еще квест. Мало найти квартиру мечты, нужно еще как-то договориться с продавцом, хозяином и, конечно, риелтором. И вот тут-то часто выясняется, что клиенты и специалисты по недвижимости говорят на совершенно разных языках. Одни приходят с запросами, от которых брови ползут на лоб, вторые умудряются так провести показ, что хочется бежать без оглядки.
- Месяц назад искала квартиру для милой семьи с двумя детьми. Как-то сидела ужинала в ресторане, а за соседним столиком сидел тот самый мужик с любовницей. Увидели друг друга, но виду не подали. Потом он мне позвонил и выдал, что нам надо встретиться. При встрече дал конверт с немалой суммой денег взамен на молчание. А я-то не собиралась ничего рассказывать его жене. Не моя жизнь, не мои проблемы, не мое дело. © Подслушано / Ideer
- Пришел мужик смотреть хату в ЖК. Хотел квартиру на последнем этаже. Риелтор решил узнать зачем, ведь крыша — это шумы, протечки. Он со страдальческим выдал: «Парковка!» Риелтор удивился, ведь паркинг-то подземный. Клиент цокнул и сказал: «Вертолет-то мне где поставить?» © Убойные Истории / VK
- Работаю риелтором. Несколько лет назад продавал дом. Претендентами на него была одна известная актерская пара. Жене очень понравился дом, она хотела все осмотреть. Однако муж отказался зайти внутрь, так как в доме был черный кот. Он сказал супруге что-то про плохую ауру. В общем, пока жена осматривала дом, он стоял на подъездной дорожке и хмурился. В итоге они его так и не купили. © WilliamMcCarty / Reddit
- Подруге достался дом от бывшего. Решила продать. Подключила риелтора за 150 тыс. комиссии. Спустя полгода тишина. Подруга приехала к дому, а там и объявления о продаже не висит. Тут вышел сосед с вопросом: «Вы хозяйка?» Оказалось, его родственники уже давно на этот дом заглядываются, хотят купить, а к кому обратиться не знают. Все сошлось, подруга дом продала. И тут звонит риелтор, мол, вы мне денег должны. Подруга в шоке. Риелтор ей начала объяснять, что на объявления в газетах и на сайтах денег потратила. Поняв, что ей ничего не светит, запросила хоть 50 тысяч. Не стала подруга ей ничего платить. © ssv777 / Pikabu
- Работаю риелтором. Моя подруга, пожив неделю в новой квартире, решила оттуда съезжать, причем очень срочно. За день пристроил ее в новые апартаменты. Спросил, к чему такая спешка. Она выдала: «Сереж, ты не представляешь! Там в спальне такой огромный паук живет!» © Палата № 6 / VK
- Решили с супругой переехать поближе к метро. Несколько месяцев мониторили сайты. Наткнулись на идеальное объявление: 3 минуты от метро, 2 комнаты, хороший ремонт. Квартира слегка выходила за рамки нашего бюджета, но решили рискнуть.
Связался с риелтором. Он сразу же заявил, что за квартирой выстроилась очередь, и если хотим ее снять, то нужно действовать быстро. Отправил жену на просмотр. Риелтор приехал с хозяйкой. Все прошло хорошо, квартира понравилась.
Договорились, что я оставлю задаток, чтобы закрепить квартиру за нами, а на следующий день переведу остаток суммы и комиссию. Но риелтор начал настаивать, что ждать до завтра нельзя, хотя хозяйке, как выяснилось, спешка была ни к чему.
Договорились встретиться вечером в кафе: я оплачу депозит и аренду за первый месяц, а комиссию переведу на следующий день. Все прошло гладко: проверили документы, ударили по рукам. Но когда мы уже собирались уходить, риелтор вдруг вскочил с криком: «Где моя комиссия?»
Я вежливо напомнил о нашей договоренности, но он начал возмущаться. Хозяйка была в шоке. В итоге, чтобы не усугублять ситуацию, я перевел ему деньги сразу, но дал понять, что в другой ситуации я бы так не поступил. © TripHydra / Pikabu
- Я приехала на показ раньше риелтора. Постучала в дверь, оказалось, там живет квартирантка, которая понятия не имела, что проходят показы! Она впустила меня, предложила чашечку чая, я отказалась. Тут приехал риелтор, ведя за собой еще одну пару. Он отчитал меня за то, что я сама вошла! А затем начал показывать жилье этой паре, полностью меня игнорируя! © SpaceDementia6 / Reddit
- Продавала квартиру. Все прошло, как по маслу: покупательница нашлась быстро, сделка состоялась. И вдруг через месяц звонит и очень серьезным голосом просит подъехать, а в чем дело не объясняет. Ну приехала, открывает мне дверь. Захожу, а там стол накрыт — помолвку справляют. Оказывается, бывший собственник, молодой парень, уже после того, как подписали договор купли-продажи и передали деньги, пригласил покупательницу на свидание. Они начинали встречаться и вот решили пожениться, а меня позвали как свою фею-крестную.
- Искала квартиру. Нашла недешевую двушку, но в хорошем доме. Позвонила, чтобы задать вопросы и договориться о встрече. На том конце провода девица недовольно и нагло меня перебила вопросом: «Вы в курсе, что моя комиссия 50 тысяч?» Сказала, что не в курсе, но все обсуждаемо. Она бросила: «Знайте, если платить не готовы, то можете даже не смотреть». Я стерпела этот бред и буквально уговорила на 17.45 на просмотр. Она позвонила мне в 16.00 и спросила, могу ли я подойти к 17.15? Сказала, что нет, так как работаю, поэтому ранее на 17.45 и договорилась. Она заявила, что у нее просмотр только через полчаса в таком случае. Я не поняла, а она раздраженно выдала: «Я что, полчаса вас должна ждать?» Тут мое терпение лопнуло. Человек берет комиссию 50000 и даже не может подождать 30 минут. Я тут же высказала все, что о ней думаю. Повесила трубку. Перезвонила она мне через две минуты. Извинилась, заблеяла, что не понимает, что не так. Но нам уже было не по пути. © svetkhv / Pikabu
- Работаю риелтором. Мы с покупателями прибыли вовремя, на согласованный показ в полдень. Прогулявшись по дому добрых 15 минут, добрались до одной из спален. Осмотрелись, даже поговорили друг с другом. Потом увидели, как неубранная кровать начала двигаться. Там проснулся 15-летний мальчишка. Перепугал нас, да и сам испугался. Он позвонил маме, она устроила ему разнос, так как говорила, что будет показ. © rdd22 / Reddit
- 2000 год. Продавала комнату мужа в коммуналке. Это длилось на протяжении двух лет. Показы были редкие. Тут срочно понадобилась большая сумма, я на нервах, хотела снизить цену, но муж не согласился. На показ пришли женщина средних лет с сыном подростком. Зашли в квартиру. Сразу же вылезла соседка и начала орать: «Телефон мой! Пользоваться не дам! У нас график уборки и готовки!» Орет так, что аж трясется.
Я открыла свою комнату и уже за закрытой дверью говорю: «Не обращайте внимания, она недавно комнату здесь купила. Сама риелтор, хочет квартиру расселить, ей новые жильцы не нужны, ведь их расселять сложнее». И тут из-за двери ее ор: «Да, риелтор! Да, расселю!» Попрощалась с покупателями. Вечером позвонили, сказали, что берут комнату. © tamtam123 / Pikabu
- Работаю риелтором, через меня проходит много людей. Всегда стараюсь найти квартиру всем, кто ко мне обращается. У каждого свои нюансы. Некоторые приходят ко мне, чтобы я сдал кому-то их квартиру, но не хотят мужчин, семейных пар, арендаторов с домашними животными. Таким людям трудно найти жильцов. Однажды пришла женщина, которая сдавала в аренду свою квартиру, у нее как раз были такие запросы. Месяц искал для нее подходящего человека. Нашел, но она сказала, что передумала, мол, надо было быстрее искать. © Палата № 6 / VK
- Поехал смотреть квартиру для съема. В объявлении было указано, что просмотр будет через риелтора. Ну ладно. Приехал, оказалось, что риелтор — это не кто иной, как мама собственницы. Конечно, оплата услуг риелтора легла на мои плечи. Такой финт — это норм? То есть, можно сдавая квартиру попросить свою маму присутствовать на просмотре и накрутить лишних 20-50% в качестве комиссии? © Unknown author / Pikabu
Риэлтор должен оформлять все документы, а не только показывать варианты.
- Увидел одну квартиру. Все устраивало, в объяве сказано про отличный ремонт. На фото — ковры на стенах и прочие «прелести». Звоню. Говорю риелтору, видимо, фото перепутали, где отличный ремонт? А он возмущенно: «Вы не понимаете! Это же отличный бабушкин ремонт!» © Убойные Истории / VK
- Работаю риелтором. Бывает так, что клиенты отказываются работать со мной. Но самый эпичный отказ был от мужчины, который хотел купить квартиру. Мы обсудили с ним все условия, его все устраивало. И вот в конце беседы он выдал: «Пообещайте, что после удачной сделки мы поужинаем». Я сказала, что успешную сделку обещаю, но вот ужин нет, так как я замужем. Он выдал, что тоже женат, но хочет поужинать со мной в одном шикарном ресторане. Я повторила, что не пойду с ним никуда, он отказался со мной работать. © Подслушано / Ideer
Прочитав все это, хочется выдохнуть и порадоваться, что прямо сейчас не нужно ничего продавать или арендовать. Хотя история про фею-крестную и свадьбу доказывает, что иногда сделка с недвижимостью может изменить жизнь к лучшему самым неожиданным образом.
А вам встречались риелторы, которые вели себя так, будто вы им должны, а не они вам? Делитесь своими «квартирными» приключениями в комментариях!
Комментарии
Мы несколько лет назад смотрели квартиру для покупки... Риелторы пели песни, мол, 2-2.2 млн, плюс евроремонт - 400 тыс., они всем займутся. Мы рассчитывали на 2.5, но решили посмотреть такой вариант. В итоге нас таскали по абсолютно убитым квартирам за 2.7-3.1 млн ("ну, цены выросли 🤷🏻♀️"), на что мы не были согласны. В итоге послали их. Немного неловко, что они кучу времени потратили на все поездки, но когда думаю, как же они пытались нас облапошить (и какие они некомпетентные - раз не в курсе реальных цен) - думаю, что так им и надо 🤭.
Мы изначально бюджет не озвучивали, предложение по 2-2.2 млн поступило от них, это потом мы озвучили, что 2.5-2.7 - предел. Зачем они проявляли инициативу, если мы каждый раз говорили, что цена слишком высокая - непонятно 🤷🏻♀️.