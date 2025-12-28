И я из-за того что по весу отстаю на 2 кг от минимальной нормы я помешаюсь вовсе ящики даже если учитывать что у меня аномально высокий рост
14 человек с большим сердцем, которые не планировали быть героями
Иногда самые теплые поступки совершают люди, которые вовсе не собирались становиться героями. Без камер, аплодисментов и громких слов они просто сделали то, что подсказало сердце. В этой подборке мы собрали реальные истории о людях с большим сердцем, которые в обычный момент проявили человечность и заботу. Читаешь — и понимаешь: добрые дела по-прежнему случаются рядом с нами.
- Младшему сыну лет 10. Вечер 31 декабря. Идем с ним домой, он спрашивает: «Мама, а что ты мне подаришь?» Ну я решила, что он туже достаточно взрослый и отдала ему все подарки, которые планировала положить под елочку. Утром 1 января просыпаюсь от громкого рева. Ребенок мой рыдает: под елочкой пусто. Порыдал, потом вытер слезы и сказал: «Я все понял. Я уже большой, и Дед Мороз еще не успел до меня дойти. Сначала же надо малышам подарки принести. А их вон сколько. Вот он и не успел. Ничего, я подожду». Ушел в свою комнату и сел ждать. Я бегом звонить старшему сыну (отдельно живет), чтобы лего хоть где-нибудь купил и под дверь положил.
Вечер. Вдруг звонок в дверь, сын выбегает из своей комнаты, распахивает дверь (старший потом сказал, что еле успел отпрыгнуть за лифт), а там под дверью подарок и письмо. И такой ликующий вопль на весь подъезд: «Я же говорил! Я знал, что он придет ко мне!» Потом было коллективное чтение извинительного письма Деда Мороза, у которого заболел самый главный олень. Девочки мои, подружки, которые пришли в гости, все вытирали слезы. А сын сиял. Я этих глаз никогда не забуду. © Ирина Тихонова / Dzen
- В школу мне ехать долго, поэтому в маршрутке я обычно веду неравную борьбу со сном. В это раз я села у окна, рядом примостилась какая-то бабушка. Пока ехали, я не заметила, как задремала. Проснулась резко от того, что я опустила голову на плечо этой бабули, а она меня еще по голове поглаживает. Попыталась отодвинуться, а она говорит: «Ты скажи, где тебе выходить, я разбужу». А когда я выходила из маршрутки, еще и пирожки дала с собой, она их внукам везла, но решила со мной чуть-чуть поделиться. Это было самое лучшее утро. © ШКогвартс / VK
- Самое начало 1980-х, 31 декабря старшая сестра, в то время студентка, приехала домой на новогодние праздники. Уходит она праздновать Новый год со своим будующем мужем к друзьям. Говорит, мол, загляни под елочку, как уйду. И вот он кубик Рубика настоящий, в голубой упаковке (сейчас бы сказали оригинал). Пять часов в очереди стояла в универмаге! Всегда ей говорю, это был лучший подарок. © Сергей Ж / Dzen
- В тот период я была на пределе — работа, проблемы в личной жизни, постоянная усталость. Утром в кофейне человек передо мной вдруг предложил оплатить мой кофе. Мы перекинулись парой фраз, мы поговорили о жизни, и за эти несколько минут я впервые за долгое время почувствовала себя услышанной. Да, у него был купон «два кофе по цене одного», но этот простой жест неожиданно изменил мой день и напомнил: даже маленькая доброта может вернуть силы именно тогда, когда они особенно нужны. © Confident-Station780 / Reddit
- У нас в классе есть две девочки. Долгое время они были лучшими подружками. При этом одну любили все, а другую все терпеть не могли. Не так давно они поругались и та, что мерзкая, распечатала неудачные фото второй, написала на них разные оскорбления и развесила по всей школе. Бедная девочка со слезами на глазах бегала и срывала свои фото по всей школе. Но самое удивительное произошло на следующий день. Многие ребята из разных классов распечатали ее удачные фото и на каждом из них написали разные приятности, кто-то даже писал слова благодарности ей за поддержку, за помощь в учебе. Она снова плакала, на этот раз уже от радости. С той девочкой они больше не общаются, а я радуюсь, что в мире еще есть добро, а значит не все потеряно. © ШКогвартс / VK
- Моей подруге нужно было ложиться на операцию. С коллегами у нее обычные рабочие отношения, но, когда они узнали про операцию, сделали подарок. Подруга очень любит сушеную хурму, так коллеги купили ей мешок сухофруктов и пожелали скорейшего выздоровления. Она не ожидала такого внимания и была тронута до глубины души.
- Начало восьмидесятых было, почему-то у нас две елки оказалось. Мама 31-го часов в девять говорит: «Пойдем гулять!» И елку прихватили. Выходим из подъезда, а там две сестры лет 12 и 14, этажом выше жили. Идут, нас не видят, старшая говорит младшей: «Пойдем, может, веточек поищем, поставим, нарядим, мама придет со смены и обрадуется». А мы хоба! И елку им подарили! До сих пор помню радость и нашу, и девочек. © Паромщик Ж / Dzen
- Как-то задержалась на работе, поздно, холодно, стою, жду автобус, а его и не предвидится. Денег на такси нет, а живу в отдаленном районе, никому со мной не по пути. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, парень с девушкой, спрашивают, куда мне. Я говорю туда-то, но у меня денег нет. «Садись, довезем». Села, разговорились, а они, оказывается, просто катаются и подвозят заодно таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе, плюс в карму таким людям! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в юности загуляла с друзьями до окончания работы общественного транспорта. А домой-то надо! Решено было брать такси. Вот только денег на него не было. Друзья помогли, слава богу, отдали мне гору мелочи — то немногое, что сохранилось в кошельках у всех. Студенты же... Еле-еле, но хватило. Сажусь в такси, протягиваю водителю деньги. Водитель тяжело вздохнул. «От этого я богаче не стану, девушка, отвезу вас бесплатно», — сказал он. Я ушам своим не поверила! До сих пор благодарна этому водителю. © Подслушано / Ideer
- Жили семьей в частном доме. Была у нас один год как-то очень морозная зима, ночью до −40 доходило. И прибилась к нашему поселку стая собак бродячих, пять псов и два щенка. Отовсюду их прогоняли, а нам их стало жалко. У нас был сарай, без отопления, мы там освободили место, наложили сена. Купили мешок корма, наливали им теплой воды. Собаки оказались неагрессивные, даже пугливые. Морозы у нас переждали, округлились. Мы потихоньку всех к ветеринару свозили, стерилизовали, кого надо, парочку пролечили немного. Некоторых пристроили к друзьям в дома, к родственникам, двух оставили у себя. Живут у нас уже 6 лет, гуляют во дворе. И у знакомых тоже живут счастливо вполне, дома сторожат. © Подслушано / Ideer
- В 2012 я потеряла работу, машина сломалась. Я ездила на автобусе забирать 9-летнего сына из школы, а потом нам приходилось ждать автобус домой по 30-45 минут. Особенно тяжко было зимой. Однажды ко мне подошла женщина. Оказалось, мы соседи. Она стала подвозить нас с сыном до дома абсолютно бесплатно. Я до сих пор глубоко благодарна ей за помощь, и ведь она сделала что-то подобное для совершенно незнакомого человека. © Blossom73 / Reddit
- Мой молодой человек поздно вернулся домой и принес мне цветы. Денег в обрез. Какие-то кустовые цветочки, без повода. Я удивилась: мол, зачем. А он мне: «Выхожу из метро, там бабулечка стоит с букетом единственным, замерзшая вся. Мне так жалко ее стало, последние деньги потратил, зато она сразу домой пошла». Понимаю, что ничего сверхъестественного он не сделал, но мне было приятно. © Подслушано / Ideer
Давно это было. Моя мама шла как-то в магазин, увидела пожилого человека у лотка, продающего лотерейные билеты. Было очень холодно, зима, человек замёрз. Мама его пожалела и купила несколько билетов. Выиграла швейную машину. Раньше покупала билеты и выигрывала только рубль или три, не больше. А тут получилось, что маму отблагодарили.
- Я ехала в автобусе и плакала, потому что прочитала историю одной благотворительной организации. Ее филиал открывают в нашем городе. Они кормят одиноких стариков. Все началось с того, что в кафе организатора фонда зашел дедушка, которому не хватало денег на обед. Он сидел и считал мелочь. И дедушку решили бесплатно накормить. А чтобы его не обидеть его, сказали, что у них акция: для всех пенсионеров обед бесплатно. Дальше сработало сарафанное радио, людей стало прибывать. Владелице кафе было сложно это тянуть и она даже подумывала бросить, но тут ее дочь с тяжелой формой ДЦП, внезапно выздоровела. Чудо же! В общем, кафе продолжило работу.
А теперь все это разрослось до благотворительного фонда, который кормит одиноких пожилых людей обедами.
- Через полгода после свадьбы муж стал задерживался на работе. Мог даже в выходной утром куда-то уехать и быстро вернуться. Как-то раз я проследила за ним после работы. Он сел в машину и уехал за город, на нашу дачу. Врываюсь в дом и вижу двух маленьких щенков. Муж рассказал, что всю жизнь хотел собаку, а у меня аллергия. А тут у соседской собаки пополнение, он и взял щенков себе, чтоб не замерзли. Договорились с моими родителями и они забрали их себе в дом. Теперь каждые выходные ездим навещать, муж как ребенок счастлив, а я пью таблетки от аллергии. © mommdarinka
Комментарии
Милые истории. Особенно впечатлила о том как больная дочь внезапно вылечилась от ДЦП. Надо же, оказывается рецепт здоровья прост. Делайте добрые поступки, занимайтесь благотворительностью и все хвори пройдут, как по мановению волшебной палочки. Чудо !!