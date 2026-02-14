16 пушистиков, которые нашкодили так потешно, что ругать их — просто преступление
Фотоподборки
1 час назад
Представьте: вы на минутку отвлеклись, а ваш пушистик уже устроил небольшой хаос: перевернул полквартиры или «позаимствовал» еду со стола. А вы стоите и не можете сердиться — ведь слишком смешно! Вот такие милые и забавные проказы мы собрали в этой подборке.
«Я ведь отвернулась всего на 10 секунд!»
- Похож на батю, который встал ночью похомячить. © WildFlemima / Reddit
«Нет, мам, я не трогал пчелиные ульи. Почему ты спрашиваешь?»
- «Не волнуйтесь, он полностью восстановился!» © Dependent-Aside-9750 / Reddit
«Угадайте, кто откопал бумажную тарелку из мусорки?»
«Я застала ее на месте преступления. Как считаете, она виновата или нет?»
«Посмотрите, что мы нашли в тайнике нашего пушистика!»
- Она признает свою вину — только посмотрите на этот взгляд! © Intelligent_Bus_4353 / Reddit
«Что же, видимо это „я“ натворила в 3 утра прошлой ночью, а не „кто-то“ другой»
«Пушистый преступник и его преступление»
«Как думаете, виновен по всем статьям или это наглая подстава?»
«Отвел моего медвежонка на занятия с препятствиями для собак. Он старался изо всех сил»
«Исчез бумажный пакет с пончиком. Мы нашли подозреваемого»
«Кто-то опрокинул стакан с напитком в гостиной. Кажется, я знаю, кто»
«Мой дружочек уснул прямо в процессе преступления»
- Спасибо, я хохочу целый день! © hambonecharlie / Reddit
«Помоги нам найти тех, кто это сделал»
«Обвиняемый и его проделки. Какой приговор?»
«Кто мог сделать такое?»
«Встречайте виновника»
Вот и подошли к концу наша уморительная подборка. Каждый из пушистиков доказал: немного хаоса дома может принести море смеха и любви. А если вы хотите увидеть еще больше забавных проделок, загляните в эту статью.
Фото на превью Any-Cold-7253 / Reddit
