16 пушистиков, которые нашкодили так потешно, что ругать их — просто преступление

Представьте: вы на минутку отвлеклись, а ваш пушистик уже устроил небольшой хаос: перевернул полквартиры или «позаимствовал» еду со стола. А вы стоите и не можете сердиться — ведь слишком смешно! Вот такие милые и забавные проказы мы собрали в этой подборке.

«Я ведь отвернулась всего на 10 секунд!»

Похож на батю, который встал ночью похомячить. © WildFlemima / Reddit

«Нет, мам, я не трогал пчелиные ульи. Почему ты спрашиваешь?»

«Угадайте, кто откопал бумажную тарелку из мусорки?»

«Я застала ее на месте преступления. Как считаете, она виновата или нет?»

«Посмотрите, что мы нашли в тайнике нашего пушистика!»

Она признает свою вину — только посмотрите на этот взгляд! © Intelligent_Bus_4353 / Reddit

«Что же, видимо это „я“ натворила в 3 утра прошлой ночью, а не „кто-то“ другой»

«Пушистый преступник и его преступление»

«Как думаете, виновен по всем статьям или это наглая подстава?»

«Отвел моего медвежонка на занятия с препятствиями для собак. Он старался изо всех сил»

«Исчез бумажный пакет с пончиком. Мы нашли подозреваемого»

«Кто-то опрокинул стакан с напитком в гостиной. Кажется, я знаю, кто»

«Мой дружочек уснул прямо в процессе преступления»

Спасибо, я хохочу целый день! © hambonecharlie / Reddit

«Помоги нам найти тех, кто это сделал»

«Обвиняемый и его проделки. Какой приговор?»

«Кто мог сделать такое?»

«Встречайте виновника»