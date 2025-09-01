20+ человек, которые увидели странную, но крутую вещь в магазине, а дальше все как в тумане

Идешь себе в магазин, скажем, за хлебом, или за носочками, а выходишь из него с абсолютно безумной, но очень крутой покупкой — будь то керамическая лягуха или светильник с тюльпанами. Если это про вас, то добро пожаловать в клуб! В этой статье я собрала необычные, возможно, и бесполезные покупки людей, но если они приносят радость — вот тебе и польза! Начинаем шопинг-терапию.

«Просто хотел поделиться своей статуэткой-спагетти. Это первое, что видят гости, когда приходят ко мне»

Во времена моего детства, в 90-е, это было очень круто. © Acbonthelake / Reddit

Теперь есть еще одна вещь, о необходимости которой я даже не подозревал. © 1egg_4u / Reddit

«Смотрите, какую красоту я купила себе в коллекцию!»

«Я думала, это шкатулка для украшений, но это шкаф для кукольного домика»

«Купила вазу со странным дном в комиссионке, а на следующий день вернулась туда и увидела подставку от нее. Еле убедила продавца, что это одно целое»

Это просто бомба, я бы тоже схватил! Может, даже прямо из твоей тележки. © thewinberry713 / Reddit

«Лучшая моя находка»

«Я называю ее Гейша Pantone»

«Только гляньте на эту мыльницу-лягушку!»

«Купила скалку с лего-человечками»

«Обожаю дурацкие носки»

Они выглядят так аппетитно, что их хочется съесть. © mrlr / Reddit

«Мне очень приглянулась эта табуреточка»

«Обставляю свою квартиру и нашла самый милый чайник на свете»

«Мне пришлось забрать его домой»

О, да ты знаешь толк в роскоши! © DeepReplacement2623 / Reddit

«Находка из комиссионки. Не могу поверить, что он настоящий»

«Видела их много лет назад и не надеялась, что куплю даже один. А в комиссионке урвала два всего за 8 долларов!»

Выглядят опасно. Это могут быть реквизиты для настоящей версии «Улики». © RunMysterious6380 / Reddit

Я никогда еще так не завидовал. Может, через год-другой я найду и себе такие. © pterribledactyls / Reddit

«Ехал четыре часа, чтобы забрать этого винтажного кота-демона»

«Эта латунная рыбка только что пополнила мою коллекцию. Я просто в восторге!»

«Всего 24 доллара просят за этот резной подвесной шкафчик»

«Нашел невероятно крутой будильник середины века. Секундная стрелка — самолет!»

«Нашел эту руку в секонд-хенде»

«Увидела в продаже этого малыша и поняла, что обязана его купить»

Если выразить мое душевное состояние в керамической фигурке, то это она. Теперь это мой талисман. © dehydrated_waffle / Reddit

Эту «люстру» я откопала в секонд-хенде. Продавец моего ажиотажа не понимал, но впечатлился. И продал мне эту прелесть всего за 2 доллара

Когда на нее падают лучи закатного солнца — блики и зайчики пляшут по всей комнате. Прим. автора