20+ человек, которые увидели странную, но крутую вещь в магазине, а дальше все как в тумане
Идешь себе в магазин, скажем, за хлебом, или за носочками, а выходишь из него с абсолютно безумной, но очень крутой покупкой — будь то керамическая лягуха или светильник с тюльпанами. Если это про вас, то добро пожаловать в клуб! В этой статье я собрала необычные, возможно, и бесполезные покупки людей, но если они приносят радость — вот тебе и польза! Начинаем шопинг-терапию.
«Просто хотел поделиться своей статуэткой-спагетти. Это первое, что видят гости, когда приходят ко мне»
- Во времена моего детства, в 90-е, это было очень круто. © Acbonthelake / Reddit
- Теперь есть еще одна вещь, о необходимости которой я даже не подозревал. © 1egg_4u / Reddit
«Смотрите, какую красоту я купила себе в коллекцию!»
«Я думала, это шкатулка для украшений, но это шкаф для кукольного домика»
«Купила вазу со странным дном в комиссионке, а на следующий день вернулась туда и увидела подставку от нее. Еле убедила продавца, что это одно целое»
- Это просто бомба, я бы тоже схватил! Может, даже прямо из твоей тележки. © thewinberry713 / Reddit
«Лучшая моя находка»
«Я называю ее Гейша Pantone»
«Только гляньте на эту мыльницу-лягушку!»
«Купила скалку с лего-человечками»
«Обожаю дурацкие носки»
- Они выглядят так аппетитно, что их хочется съесть. © mrlr / Reddit
«Мне очень приглянулась эта табуреточка»
«Обставляю свою квартиру и нашла самый милый чайник на свете»
«Мне пришлось забрать его домой»
- О, да ты знаешь толк в роскоши! © DeepReplacement2623 / Reddit
«Находка из комиссионки. Не могу поверить, что он настоящий»
«Видела их много лет назад и не надеялась, что куплю даже один. А в комиссионке урвала два всего за 8 долларов!»
- Выглядят опасно. Это могут быть реквизиты для настоящей версии «Улики». © RunMysterious6380 / Reddit
- Я никогда еще так не завидовал. Может, через год-другой я найду и себе такие. © pterribledactyls / Reddit
«Ехал четыре часа, чтобы забрать этого винтажного кота-демона»
«Эта латунная рыбка только что пополнила мою коллекцию. Я просто в восторге!»
«Всего 24 доллара просят за этот резной подвесной шкафчик»
О! И под него, нa раковину поставить ту мыльницу-лягуху. И она будет вечно со страхом смотреть на цапель наверху.
«Нашел невероятно крутой будильник середины века. Секундная стрелка — самолет!»
В середине 20-го века Китай такого ещё не делал...Они тогда делали вещи, а не дрек...🤣🤣🤣
«Нашел эту руку в секонд-хенде»
«Увидела в продаже этого малыша и поняла, что обязана его купить»
- Если выразить мое душевное состояние в керамической фигурке, то это она. Теперь это мой талисман. © dehydrated_waffle / Reddit
Эту «люстру» я откопала в секонд-хенде. Продавец моего ажиотажа не понимал, но впечатлился. И продал мне эту прелесть всего за 2 доллара
- Когда на нее падают лучи закатного солнца — блики и зайчики пляшут по всей комнате. Прим. автора
Как здорово, что мы уже взрослые, и можем купить себе даже самую странную вещь. На вопрос окружающих, мол, зачем тебе это надо, отвечаешь — для души. И дальше поглаживаешь винтажного котодемона или свою любимую латунную рыбу. Надеюсь, что эта подборка вдохновит вас на свои собственные спонтанные покупки. Ведь главное — это радость, которую они приносят.
Давайте посмотрим какие еще сокровища находили люди, сами того не ожидая:
Комментарии
Некоторые находки совершенно безумные, но этим и интересные...
Рада, что они нашли своего ценителя)
Себе для балкона купила вот такое - висит, колышется от ветра и прикольно надувается)
Глядя на это все, чувствую зуд в руках. - быстро все все в пластиковый мешок и в благотворительный магазин......