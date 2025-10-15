19 человек поделились семейными реликвиями, и некоторые не на шутку нас озадачили

Семейные реликвии есть, пожалуй, в каждом доме. Даже недорогая вещь может быть очень ценной. Хотя иногда в наследство достаются настоящие сокровища. Многие люди любят делиться своими приобретениями, а мы решили собрать эти вещицы в маленькую фотоколлекцию и показать ее вам.

«Думаем застраховать эту семейную реликвию. Осталось узнать ее происхождение»

«Это кольцо мой прадед получил за свою отзывчивость, и теперь оно передается из поколения в поколение»

«Этот нефритовый тигр весом 70 кг принадлежал нашей семье около 75 лет. Мой отец умер, и во время транспортировки его вещей из компании тигра разбили...»

«Этот сосуд с дыркой в дне считается семейной реликвией. Наверное, керамика... Выяснили, что вроде как в него ставили банку со сгущенкой»

«Эта штуковина досталась нам от родственников из Китая. Крышка снимается, сделано из какого-то камня»

«Моей бабушке это подарили на свадьбу. Она не в курсе, что с этим делать»

Внутрь нужно положить сахар — он раньше был кусочками — или муку. И потом из боковых отверстий можно было сыпать содержимое. © raineykatz / Reddit

«Эта реликвия принадлежала еще прабабке моего отца. Браслет с бриллиантами»

«Загадочная семейная реликвия. То ли сувенир, то ли имела какое-то функциональное значение... Длина 14 см»

Такие штуки были популярны в свое время в качестве сувениров. Там в бусине под пером микрофотография. Держите перо на расстоянии вытянутой руки и медленно подносите к глазу. Должно появиться какое-то изображение. © reflected_shadow / Reddit

«Разбирали со свекровью семейные реликвии»

«Эта раскладывающаяся коробка досталась мне от одного пожилого родственника. Мол, реликвия наша. Кажется, внутри раньше хранили детали от швейной машины»

«Ожерелье принадлежало моей прабабке. Думаю продавать из-за ипотеки»

Тут лучше не продавать, а отнести в аукционный дом. Ювелиры и оценщики обычно дают 50% реальной стоимости. © External-Building102 / Reddit

«Прапрадедушка подарил этот чайник бабушке в 1930-х. Наверное, изготовлен он японским мастером»

«Эти ложки уже много лет передаются в нашей семье из поколения в поколение»

«У моих друзей вот такая семейная реликвия. Наверное, это прибор для измерения углов — теодолит»

«Эта штуковина мне досталась как семейная ценность. Говорят, что это блюдо для орехов»

«Подарили мне это как „реликвию“. Понять бы, что это»

Так это чтобы слуги могли утром вам принести письма прямо к завтраку. © jacobzink2000 / Reddit

«Только что получили это в наследство. Знать бы еще, что с этим делать... »

Это ваза для цветов. Она удерживает стебли растений. А без штуковины в центре можно использовать как вазу для фруктов. © rusty0123 / Reddit

«Когда у меня выпал первый молочный зуб, выяснилось, что у нас есть семейная традиция. В этой коробочке теперь есть парочка зубов папы, моего брата и мои. Скоро коллекцию пополнит племяшка»

«У нас в качестве семейной реликвии есть ночной горшок. Хорошо, что мы это поняли до того, как приготовили в нем чили»