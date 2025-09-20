19 человек, которые с радостью несут домой все, что на них смотрит
Я даже завидую людям, которые способны пройти мимо какой-то распродажи. Мне однажды пришлось купить две виниловые пластинки, потому что они мокли на столике у старушки, а зачем-то принесенный со свалки вазон с декабристом теперь даже радует меня новенькими листочками. В этой подборке вы найдете немного странные, но очень милые вещицы, которые люди зачем-то принесли в свой дом.
«Купила эту штуку за 10 долларов. Думала, что с ней делать и решила поискать в интернете. Она стоит больше тысячи! Серьезно?»
«Купила эту винтажную красоту — поющая птичья клетка. Жаль, что плохо работает»
Самая красивая красота тут вовсе не клетка))под таким взглядом я бы вообще не работала))
- Она окупила себя уже только этой фотографией! © hundreddollar / Reddit
«С помощью таких штук украшали витрины магазинов Нью-Йорка в 90-х. Покупка этого человечка была неизбежна»
«Купил на гаражной распродаже»
- Будь осторожнее! Такую вещь утащат и глазом не моргнут. © unsubix / Reddit
«Приобрел на барахолке коробку старых фото за 5 баксов. Внутри оказались старинные серебряные монеты»
«Как же можно было упустить такое?»
«Купила всего за 7 баксов. Правда, если ребенок будет расти с такой лампой, то можно смело прибавлять к стоимости пару лет терапии»
«До сих пор не верю, что купила эту штуку за 50 баксов. Скорей бы привести ее в порядок»
- Я бы не советовал тащить эту штуковину домой. На многих предприятиях такие разделочные доски обрабатывают различными химикатами. © coeluro / Reddit
- Сколько же вы мяса готовите? © JMaryland47 / Reddit
«Это не редкость, конечно, но вот мое приобретение всего за 3 доллара»
- О! Я ими фиксирую детей во время стрижки. © Public_Classic_438 / Reddit
- Мне уже за 50, а со мной тоже работает! © Ipigs140 / Reddit
«Счастью нет предела! Это друзья моего детства и как же здорово, что я всех их нашла в магазине»
«Несколько недель отговаривала себя от покупки. Но потом приснился сон, как эту вещь покупает кто-то другой, и я сразу за ней побежала»
«Купил эту чашу за 10 долларов»
- Как можно было отдать эту штуку дешевле 300 долларов? Коллекционеры оторвали бы ее с руками и ногами. © ReadyYak1 / Reddit
«Пришлось забрать эту милоту, чтобы они могли спокойно дожить свою жизнь у меня дома»
- То есть фильмы ужасов вас ничему не научили? © Unknown author / Reddit
«Я даже не представляла, что с этой кофтой от Диор что-то не так, пока не пришла домой»
- Это так плохо, что даже хорошо! © HTD-Vintage / Reddit
«И вот как можно было не купить эту солонку?»
«Находка из комиссионки в маленьком городке. Обожаю!»
«Мне даже пришлось возвращаться за этими прекрасными пластинами для выключателей»
«Мои дети визжали от восторга, когда я принесла домой этот кукольный домик за 15 долларов»
«Моя самая забавная находка в комиссионке. Особенно мне нравится инструкция»
Такие сувениры продавались в театрах в рамках популярного английского мюзикла «Спамалот». С помощью него изображался звук топота копыт (прим. ADME)
