20 историй о старичках, чье ехидство и чувство юмора — это отдельный вид искусства

Многие люди привыкли думать, что с годами уходит и чувство юмора, и жажда жизни. Оттуда и появляются истории про сварливых дедов и недовольных бабок в автобусах. Но в действительности-то это никак не связано с прожитыми годами. И многие обаятельные старички своими выходками и шутками могут заставить всех вокруг смеяться до колик.