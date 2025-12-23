20 историй о старичках, чье ехидство и чувство юмора — это отдельный вид искусства
Истории
1 час назад
Многие люди привыкли думать, что с годами уходит и чувство юмора, и жажда жизни. Оттуда и появляются истории про сварливых дедов и недовольных бабок в автобусах. Но в действительности-то это никак не связано с прожитыми годами. И многие обаятельные старички своими выходками и шутками могут заставить всех вокруг смеяться до колик.
- Приехала в гости к бабушке, захожу в квартиру, меня никто не встречает. Зашла в комнату, а бабуля сидит в кресле и пялится в выключенный телевизор. Подумала, что все, совсем плоха стала. Но тут она внезапно резко разворачивается ко мне и выдает: «Не переживай, Катюш. Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению специалистов, можно заметить, что артериальное давление приходит в норму, стресс уходит, а человек испытывает приятное расслабление. Главное — не включать телевизор!» © Палата № 6 / VK
- Бабуля сидела на диване, а рядом мы с подругой детства смотрели мультфильмы по телевизору. Но тут началась реклама, там девушки танцевали канкан. Бабушка где-то с минуту смотрит на это, на их движения, ноги, перья. И своим грубоватым тоном говорит: «А я бы их всех переплюнула». Мы с моей подругой сидим в шоке. © daedalus1982 / Reddit
- Как-то я ехал в автобусе и на остановке зашел очень пожилой мужчина. Какой-то парень рядом со мной вскочил с места и предложил сесть старику. Тот аж взорвался: «Да ни за что!» И потом всю дорогу бурчал, что эта молодежь совсем не знает как проявить уважение к старшим. © friis76 / Reddit
- Моя бабушка смотрела по телевизору передачу о здоровье, хотя в ней и шла речь о болезнях. Услышав слово «климакс», она обратилась к моей сестре: «А это о чем?». Моя сестра, которая училась в пятом классе, с готовностью объяснила: «Это когда человеку не подходит климат и он болеет». С тех пор бабушка при любом недомогании говорит, что у нее климакс. © Палата № 6 / VK
- Бабушка постоянно что-то нажимает и отправляет мне шаблонные сообщения типа: «Не могу говорить, позвоните позже» или «Мне сейчас некогда, обсудим завтра». Сейчас прислала: «Извините, я на совещании». Звоню ей, смеюсь. А она мне говорит: «Я не отправляла, это случайно, но знаешь, я действительно была на совещании. Приносила твоей маме пирожки на работу и забрела в какой-то зал. Там обсуждали сорта помидоров, ну я и высказалась про плохую рассаду». © Палата № 6 / VK
- Отдыхаю с мамой в санатории и поняла, что люди после 60 хуже и страшнее подростков в детском лагере! Маме 40, мне 20, в 19.00, после ужина и всех процедур за целый день, мы валимся с ног! А пенсионеры ходят, бродят, дверьми хлопают, музыку слушают — складывается ощущение, что мы в пионерском лагере! Шалят старички! Откуда в них столько энергии и сил?! Приятно посмотреть, что после 60 жизнь продолжается, и обидно, что до 60 в 19:00 валишься с ног без сил! © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка с дедушкой прожили в браке 60 лет. Поэтому, естественно, я в какой-то момент поинтересовалась их мнением о том, в чем секрет счастливого 60-летнего брака. Бабуля спокойненько ответила: «Я не могу тебе сказать. 59 лет из этих 60 я злилась на мужа». Я не смогла сдержаться и расхохоталась. © xGiraffex / Reddit
- Пошла я знакомиться с семьей парня. Все нарядные, накрыт стол. У парня дед, под 80, но богатырь — высокий, статный. Посмотрел на меня и говорит: «Хорошенькая какая, что ж ты нашла в нашем лоботрясе. Я, кстати, свободен». Я в шоке смотрю на остальных, а они замерли в ожидании моего ответа. Видимо, некая проверка. Я глубоко вздохнула и выпалила: «Вот смотрю на вас и понимаю, что сделала верный выбор. Тут вон какой генофонд, упускать нельзя». Взяла парня за руку, волнуюсь, не переборщила ли. И вижу, что все смеются. Прошла проверку.
- Моя бабушка старается избегать своего соседа, который влюблен в нее. Этот разговор произошел только что. Он: «Вы не хотите пообедать со мной?» Она: «Я не ем». © sssergeevna___
- Моему папе лет 70. Он недавно купил футболку с английской надписью, но перевода не знает. А теперь с гордостью носит, ведь там написано «Я встречаюсь только с топ-моделями». © vietnanna_
- Пришла к бабушке с дедушкой в гости. Бабуля меня сразу на кухню отвела, чтобы накормить. «Бабушка, а дед где?» «Он ушел в небытие, растворился в звуке эха утекающей воды, его здесь нет...» — тихо ответила старушка и опустила взгляд в пол. Я растерялась, задрожала вся, неужели... И тут из туалета послышался голос деда: «Старуха, я тебе щас напридумываю! Я в небытие уйду только после тебя!» © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка обожает коллекционировать очень старые вещи. Антиквариатом это не назовешь, как правило, эти вещи ценности никакой не представляют. Как-то раз где-то дед нашел в старом гараже своего друга какую-то древнюю газету начала 1900-х годов. Едет домой в метро, открывает ее, читает. Случайно заметил, что им заинтересовалась женщина, ехавшая рядом. Молодая еще совсем, смотрела то на газету, то на моего дедушку, а он еще тот шутник. Воспользовался моментом и спросил у нее: «Ой, а какой сейчас год, барышня?» © Палата № 6 / VK
- Когда моя тетя знакомила семью со своим парнем, она отдельно дала указания моему дедуле, чтобы он не мучил человека расспросами. Дескать, не спрашивай о семье, работе, хобби. В итоге, когда этот мужчина пришел, дедушка пожал ему руку и спросил: «Ну... Это... Ну что, ты с законом в ладах?» Обожаю эту историю. © sons_of_mothers / Reddit
- Однажды я ехала в автобусе и туда зашла пожилая пара. Бабушка была полуслепая, дедушка помогал ей подняться по ступенькам, а потом сказал: «Уровень 1 пройден». Потом он довел ее до сиденья: «Уровень 2 пройден». А когда они выходили: «Игра окончена. Вы победитель». © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе. Одна бабуля, лет 75, общается с гуглом (весь автобус слышит эту вежливую беседу): «Покажите мне, пожалуйста, цветение роз такого-то сорта» — «Показываю цветение роз». Пауза, бабушка внимательно изучает экран, поднося его близко к лицу. «Большое спасибо, это не те розы. Могли бы вы показать другой сорт?» — «Существует множество видно сортов роз, показываю». Бабушка очень грустно, но так же вежливо отвечает: «Извините, здесь нет того, что мне нужно. Я вас выключаю, извините». © milapti
- Стою в магазине на кассе самообслуживания. За такой же соседней — бабушка с дедушкой. Бабушка пробивает покупки, и дед на каждый «пик» говорит «Пук». Бабулька заливисто смеется на весь магазин. Надеюсь, когда мы вырастем, будем такими же. © xzengmariex
- Когда тесть узнал, что у нас с его дочкой будет ребенок (его первый внук), он поздравил нас, а потом серьезно сказал: «Пора» и ушел. Мы так и не поняли, куда он, но жена заверила, что местами он еще более странный, и сказала, чтобы я не обращал внимание. Когда мы с женой уже шли к себе, то тестя увидели недалеко от подъезда — играл там в шахматы в компании дедов, которые, кажется, в любую погоду всегда играют там. Я спросил у него: «Что ж вы так внезапно ушли-то?», на что ответ: «Не терпелось приступить к дедовским делам». Интересно, что у него там еще в списке этих «дедовских дел»? © Палата № 6 / VK
- Мой дед в детстве рассказывал мне всякие небылицы. Про волшебных ежей, которые ночью проверяют порядок в лесу, про воробьев-шпионов, которые передают все бабушкам на лавочках, и даже про секретные туннели под городом, где мыши устроили свою цивилизацию. Теперь он уже прадед, но фантазия его никуда не делась. Недавно мой племянник, которому семь, получил «двойку» по окружающему миру. В учебнике спрашивали, почему листья осенью желтеют. А он уверенно написал: «Потому что ночью приходит Листопадный Гном и красит их волшебной кисточкой. А самые упрямые листья он уносит в мешке, чтобы не мешали зиме». Учительница в родительском чате чуть инфаркт не схватила, а я сразу понял — это снова дед постарался. Теперь учим ботанику всей семьей, а деду официально запрещено давать научные комментарии. © Палата № 6 / VK
- Приехала я как-то к бабуле в модных дырявых джинсах. А она за голову схватилась, мол, бедная студентка, давай я зашью, дам денег на новые. А я объясняю, что это мода такая, так и должно быть. Она посмотрела на меня с сомнением, но кивнула. И ушла в шкафах копаться, дескать, есть кое-что для меня. Возвращается и с ехидным выражением лица протягивает мне постельное белье со словами: «Держи, я отложила починить его, но раз модно, застилай себе кровать, а то что ты будешь на не модном целом спать». Обожаю, что ее ехидство мне передалось.
- Сижу в автобусе, парень подсаживается и выдает стандартное пикаперское: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Ну я ему: «Не нужен, спасибо». Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, мужик сидит лет 40. Улыбнулась, ему тоже говорю: «спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сидения ко мне оборачивается дед лет 65-ти и спрашивает: «А бабушка занята?» © mysteryytaless
А какие перлы выдавали ваши бабушки и дедушки?
Вот вам еще несколько статей про крутых бабушек и дедушек, которые живут ярко и на полную:
Комментарии
Уведомления
"Моему папе лет 70"... Но это не точно. ИНтересно, сколько же дочке, если она уже начала папин возраст забывать. А может, это ей уже лет 70, и папа вовсе не папа, а ее внук!
-
-
Ответить
Похожее
19 человек, которые дали или взяли в долг и получили урок, который запомнят на всю жизнь
14 случаев, когда мужчина и женщина говорили на одном языке, но не поняли друг друга
Истории
5 дней назад
19 неожиданных поворотов, после которых хочется сказать: «Вот это номер!»
15 человек, которым в руки попали вещи, да не простые, а с секретом
Народное творчество
3 недели назад
14 женщин рассказали, как пережили развод, и от их историй в душе распускаются розы
Истории
4 дня назад
18 человек, которые просто хотели продать или отдать что-то в интернете, а попали в цирк
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
Семья
2 месяца назад
Любой день может стать особенным: 15 историй о маленьком чуде
Истории
4 недели назад
17 историй о том, как близкие показали себя без фильтров
Истории
1 неделя назад
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Истории
4 недели назад