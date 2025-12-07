16 фото, доказывающих, что одна и та же девушка может выглядеть, как два разных человека

Найти свой стиль — задачка не из легких. Сегодня хочется быть нежной принцессой, а завтра — надеть кожаную куртку и стать отвязной бунтаркой. Героини нашей подборки не боятся перемен: они могут потратить кучу денег на платье мечты, смело забить на тренды и выглядят при этом потрясающе.

«Пытаюсь выбрать наряды для рождественского ужина и праздничной вечеринки с друзьями»

«Какой наряд лучше остальных?»

Откуда этот свитер? Мне срочно нужен такой же. © _bunnygirlsenpai_ / Reddit

«Мечусь между стилем принцессы и кэжуалом»

«Часть моих любимых нарядов за год. Третье платье просто опустошило мой кошелек»

Второе прямо куколка. Платье прекрасные бёдра превращает в какой-то шарик, а плащ (кардиган?) наоборот, делает плоской. Хотя мини под ним няшное. Но прям просится причёска и мейк тех лет. Хотя очки справляются с заменой.

«Перестала беспокоиться, что мой вид куда-то не впишется и одеваюсь так, чтобы себе нравиться»

Вау, это лучший пример, как круто забить на тренды! © empathetichedgehog / Reddit

«Выбираю себе образ для ужина. Какой из них лучше?»

Однозначно второй! Ты в нем выглядишь на миллион долларов. © chimera4n / Reddit

«Несколько образов с моей новой сумочкой»

«За 2 года я родила двух детей и вот теперь решила окунуться в моду. Мне нравится покупать вещи, которые можно комбинировать и сочетать между собой»

«Никак не могу выбрать свой стиль»

«Выбираю новогодний наряд, сверху еще надену кожаную куртку»

«Мои пятничные эксперименты»

«Пытаюсь найти побольше одежды, которая вписывалась бы в мой стиль. А как бы вы его описали?»

Вы Джейн Остин из 90-х! © Educational-Rate-337 / Reddit

«Выбираю наряд для первого дня на новой работе»

«Такие похожие, но разные образы»

«Одежда, которую я носила, когда еще искала свой стиль и экспериментировала с одеждой»