16 фото, доказывающих, что одна и та же девушка может выглядеть, как два разных человека
Найти свой стиль — задачка не из легких. Сегодня хочется быть нежной принцессой, а завтра — надеть кожаную куртку и стать отвязной бунтаркой. Героини нашей подборки не боятся перемен: они могут потратить кучу денег на платье мечты, смело забить на тренды и выглядят при этом потрясающе.
«Пытаюсь выбрать наряды для рождественского ужина и праздничной вечеринки с друзьями»
«Какой наряд лучше остальных?»
- Откуда этот свитер? Мне срочно нужен такой же. © _bunnygirlsenpai_ / Reddit
«Мечусь между стилем принцессы и кэжуалом»
«Часть моих любимых нарядов за год. Третье платье просто опустошило мой кошелек»
Второе прямо куколка. Платье прекрасные бёдра превращает в какой-то шарик, а плащ (кардиган?) наоборот, делает плоской. Хотя мини под ним няшное. Но прям просится причёска и мейк тех лет. Хотя очки справляются с заменой.
«Перестала беспокоиться, что мой вид куда-то не впишется и одеваюсь так, чтобы себе нравиться»
- Вау, это лучший пример, как круто забить на тренды! © empathetichedgehog / Reddit
«Выбираю себе образ для ужина. Какой из них лучше?»
- Однозначно второй! Ты в нем выглядишь на миллион долларов. © chimera4n / Reddit
«Несколько образов с моей новой сумочкой»
«За 2 года я родила двух детей и вот теперь решила окунуться в моду. Мне нравится покупать вещи, которые можно комбинировать и сочетать между собой»
«Никак не могу выбрать свой стиль»
На третьем мама двух предыдущих почему-то. Хотя наряд лучше. Только джинсы заменить на коричневое замшевое что угодно, чтоб прям Покахонтас
«Выбираю новогодний наряд, сверху еще надену кожаную куртку»
«Мои пятничные эксперименты»
«Пытаюсь найти побольше одежды, которая вписывалась бы в мой стиль. А как бы вы его описали?»
- Вы Джейн Остин из 90-х! © Educational-Rate-337 / Reddit
«Выбираю наряд для первого дня на новой работе»
Если поменять выражение лица на более осмысленное, то все наряды подойдут.
«Такие похожие, но разные образы»
«Одежда, которую я носила, когда еще искала свой стиль и экспериментировала с одеждой»
«Несколько моих зимних нарядов»
