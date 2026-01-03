больно смотреть на обувь с узким носом. как представлю что там с пальцами - бррр
10 секретов итальянок, которые они впитали с молоком матери, а нам еще учиться и учиться
Итальянки — эталон изысканности и обаятельной уверенности. Думаете, их секрет в стиле? Не только. Их главная хитрость — в доме. Мы постарались и выведали, что в итальянских семьях передают из поколения в поколение: это неписаные правила стиля, грации и той самой dolce vita, которую они, кажется, впитали с молоком матери. Узнайте, зачем они кипятят лимон и кофейную гущу, и какие 10 аксиом помогают им выглядеть дорого без брендов.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
У них не пахнет едой в доме
В любой точке планеты найдется немало любителей итальянской кухни. Ароматная пицца, сотни видов пасты, сыров, освежающее джелато и крепкий эспрессо после еды. А сколько еще рецептов, о которых мы даже не догадываемся. Еда для итальянцев — это, в первую очередь, повод собраться. Они редко едят в одиночестве или на ходу. Например, обед в выходной — это центральный семейный ритуал, время, когда обсуждают новости, делятся заботами и поддерживают связь. Представьте, какие ароматы витают в воздухе.
Однако на самом деле в итальянских домах после готовки на кухне не пахнет едой. Итальянская хозяйка поделилась приемом, которым там пользуются все. Сразу после готовки они ставят на плиту маленькую кастрюлю с водой, лимоном и ложкой кофейной гущи. Ее не накрывают, сильно не кипятят, главное, чтобы пошел пар. Уже через 3 минуты заметна разница. Если готовили что-то с сильным запахом — рыбу, мясо, лук, — то добавляют немного соли. Соль тянет влагу и остатки жира, а лимон нейтрализует запах. Хозяйка подчеркнула, что химия и ароматизаторы просто перекрывают запах, а пар «возвращает» чистый воздух. В конце остается только открыть окно, чтобы запах с паром окончательно испарился. Для итальянцев запах чистоты — не искусственный аромат, а отсутствие любого, будто ничего не готовили.
Не выходят из дома без платка
А вы знали, что один из самых популярных трендов осени был навеян итальянскими бабушками? Парикмахер и стилист Ариана Ломбардо рассказывает, что, будучи итальянкой, она рада тому, что итальянские бабушки получили заслуженное внимание в моде. Даже звезды Голливуда сплошь и рядом пользуются этим приемом. На самом деле все просто. Каждый может повторить этот тренд, достаточно просто повязать шелковый платок. Ариана объяснила, что шелковый платок есть, наверное, у всех — это недорогой, знаковый аксессуар, который гарантирует массу комплиментов. Сейчас очень популярно носить его на голове, но также можно превратить его в милый шейный платок, кроп-топ, пояс или парео.
Носят венецианские тапочки
Эксперты модного издания Who What Wear рассказывают о тренде, который покорил Рим и Милан. Итальянки активно предпочитают венецианские слиперы (или тапочки, знаменитые тем, что их носили венецианские гондольеры) всем другим вариантам обуви, включая балетки, лоферы и всевозможные каблуки. Их стилизуют с джинсами и футболкой, платьями и юбками в паре с майками и свитерами. Фирменный бархат этой обуви окрашен во множество ярких и приглушенных цветов, включая нефритово-зеленый, темно-синий и бордовый. Встречаются даже золотые, красные, оранжевые пары. Венецианские тапочки выглядят непринужденно, уникально и удобно.
Активно используют оливковое масло
Итальянки используют оливковое масло не только на кухне. Его применяют для лица, тела и даже волос. Оливковое масло богато витамином Е, поэтому небольшое количество на кончиках волос восстановит их блеск, а при использовании на коже оно действует как антиоксидант, создавая барьер между вами и загрязняющими веществами в воздухе.
Пользуются одним парфюмом
Пользуются одним парфюмом летом и зимой? На работу и вечером в ресторан?
Итальянские женщины не скупают парфюмы, чтобы пользоваться разными под настроение. Они выбирают фирменный аромат, тот, который отражает их сущность, и остаются верны ему годами, а иногда и всю свою жизнь. А у вас есть такой любимчик?
Не корректируют брови
Итальянки убеждены, что брови должны выглядеть естественно. Это правило передается из поколения в поколение, от матери к дочери, подобно рецепту лазаньи от нонны.
Не ограничивают себя в еде
Итальянки придерживаются мнения о том, что в диете важны не запреты, а баланс. Они едят все, что любят, но делают это не спеша, с удовольствием и в кругу семьи. Главные принципы: есть качественные, сезонные продукты в хорошей компании.
Инвестируют в классические вещи, а не тренды
Один из ключевых принципов итальянской философии стиля — выбирать бессмертную классику, а не гнаться за трендами. Этот подход помогает им выглядеть дорого, элегантно и актуально. Они предпочитают иметь в гардеробе меньше вещей, но высокого качества. Итальянская модница лучше купит одну безупречно сшитую шелковую блузку, которая прослужит годы, чем пять трендовых, которые и сезон не выдержат. Лучше собрать базовый гардероб, в котором вещи легко комбинируются друг с другом и служат идеальным фоном для аксессуаров (тех самых шелковых платков, о которых мы говорили). Эти аксессуары и добавляют актуальности образу. Вкратце, итальянки адаптируют тренды под себя, а не наоборот.
Выбирают красный или нюдовый маникюр
Итальянские женщины в маникюре не гонятся за сложным дизайном или кричащими цветами, а предпочитают два проверенных, неподвластных времени оттенка: красный и нюдовый. Красный лак мгновенно добавляет образу яркой элегантности, а нюд — изысканности и дороговизны, подчеркивая ухоженность рук и не отвлекая внимания от одежды или украшений.
Не перекусывают
У итальянских женщин промежуточные перекусы (за исключением, возможно, небольшого полдника для детей или aperitivo перед ужином) не приняты, поскольку они могут испортить аппетит к полноценной трапезе. Считается, что постоянное жевание притупляет вкусовые рецепторы. А они любят с наслаждением дегустировать основные блюда. Такой подход не только помогает поддерживать стройность, но и способствует осознанному потреблению пищи, делая каждую трапезу особенным событием.
На самом деле освоить итальянскую философию dolce vita проще, чем кажется на первый взгляд. Попробуйте привнести в свою жизнь хотя бы один из принципов, о которых мы писали сегодня, и посмотрите, как проще станет поддерживать стиль, а настроение улучшится.
Что думаете о методах итальянок? Делитесь своими секретами в комментариях.
Кстати, о них! Мы разузнали секреты красоты 11 наших любимых кинодив прошлого и предлагаем вам взглянуть на них.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.