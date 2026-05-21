16 фактов о мире «Простоквашино», на котором выросло не одно поколение детворы

21.05.2026
Мы наизусть знаем каждую реплику из этого шедевра, а его родные персонажи давно стали частью нашего детства. Кажется, эти уютные рисованные истории изучены до последнего кадра. Но знаете ли вы, чьим голосом на самом деле поет мама Дяди Федора, и кого из гениев кино не оказалось в титрах? Эти и другие трогательные подробности о вселенной «Простоквашино» либо вызовут у вас улыбку, либо помогут совсем по-другому взглянуть на любимый мультфильм.

  • Эдуард Успенский придумал своих героев, когда работал в пионерлагере библиотекарем. В оригинале повети дядя Федор у него был лесником. Но по совету Бориса Заходера в книге, а в последствии и в мультфильме писатель заменил взрослого 6-летним мальчиком, чтобы дети могли воспринимать его своим ровесником и сопереживать. «И я переписал всю книжку. Поэтому Дядя Федор такой взрословатый получился», — вспоминал Успенский.
  • Когда писатель создавал кота Матроскина, перед глазами у него стоял образ главного режиссера сатирического киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина. Успенский даже хотел позаимствовать у режиссера фамилию, но тот не согласился. А после, прочитав книжку, жалел.
  • Фраза кота Матроскина «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь» стала культовой. Существует шуточная теория о том, что кот советовал переворачивать бутерброд, чтобы колбаса упала и ее можно было бы съесть отдельно. Однако этот момент — отсылка к книге Владимира Гиляровского «Мои скитания», где речь идет не о колбасе, а о печенке. Матроскин просто сделал еще смешнее старый анекдот.
  • Игра на гитаре, способность выдавать мудрые изречения, хозяйственность — ко всему списку достоинств кота Матроскина можно добавить еще и умение шить. Однако полосатый трудился на несуществующей тогда швейной машинке для левши. И судя по тому, что письмо Матроскин писал правой лапой, приходилось ему ой как непросто.
  • Оказывается, за 3 года до выпуска мультфильма «Трое из Простоквашино», в 1975 году, на базе т/о «Экран» вышел мультик «Дядя Федор, пес и кот» — тоже по мотивам повести Успенского. Однако успеха он не имел, и сейчас о нем мало кто вспоминает.
  • Первый выпуск, осуществленный «Союзмультфильмом», назывался «Трое из Простоквашино». Его показали зрителям в 1978 году. В начальном эпизоде режиссер поделил между художниками-постановщиками сферы деятельности. Левон Хачатрян нарисовал Дядю Федора, папу и маму, почтальона Печкина. А Николай Ерыкалов трудился над образами животных.
  • В «Каникулах в Простоквашино» и «Зиме в Простоквашино» в качестве художника пригласили Аркадия Шера. Поэтому герои и стиль мультфильмов заметно отличаются. Особенно досталось образу Дяди Федора, который претерпел на протяжении трех серий значительные изменения. Такое положение дел не понравилось Левону Хачатряну, и он покинул проект. «Зиму в Простоквашино» снимали уже без него. Как бы там ни было, на уровне народной любви это никоим образом не сказалось.
  • Мультфильм становится в какой-то степени отражением своего времени. Так Дядя Федор — независимый мальчик, его мнение часто идет вразрез с точкой зрения его родителей и общества. Он бежит из города в деревню в поисках спокойной жизни на природе. Он изображен с отпущенными волосами, носит клеш и яркую футболку, чтобы его образ напоминал облик представителей культуры хиппи.
  • Образ мамы Дяди Федора Левон Хачатрян срисовал со своей жены — актрисы Ларисы Мясниковой. На эскизе художника очки героини были круглые, как у самой Мясниковой. Но Владимир Попов попросил заменить их на квадратные.
  • Оказывается Валентина Талызина, которая озвучивала маму дяди Федора, никогда не исполняла песню «Кабы не было зимы» в третьей серии. На самом деле за маму дяди Федора пела Валентина Толкунова.
  • В мультфильме «Каникулы в Простоквашино» буквально в нескольких кадрах появляется весьма колоритный персонаж — бобер. В титрах не было указано, кто озвучивает строителя плотин, а между тем голос бобру подарил сам Георгий Вицин.
  • В отличие от двух первых серий третья серия («Зима в Простоквашино») не основывается на повести Успенского. Он написал этот сценарий с нуля и лишь в 1997 году новеллизировал его в одноименную повесть, расширив сюжет.
  • В 2010 году вышла серия «Весна в Простоквашино», созданная по сценарию Успенского. Писатель сам занимался разработкой проекта вместе с командой постановщиков и аниматоров на базе студии «Седьмая радуга».
  • Именно в эпизоде 2010 года впервые появляется на экране трактор Тр-тр Митя — один из персонажей книги Успенского.
  • В 2018 году студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультсериал «Простоквашино». Он продолжает историю дяди Федора, только действие происходит в современных реалиях с ноутбуками, телефонами и т.д. В мультфильме у дяди Федора появилась сестра по имени Вера Павловна. И многие зрители заметили, что отчество ее не соответствует миру оригинальной трилогии, ведь в книге папу главного героя зовут Дмитрий.
  • В начале этого года состоялась кинопремьера «Простоквашино». Снимать сельскую жизнь решили не в павильоне. Создатели фильма специально выстроили целую деревню. По словам режиссера, она получилась невероятно реалистичной, и создавалось полное впечатление, что в этом населенном пункте живут люди. Здесь даже построили здание деревенской почты.

