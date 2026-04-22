Я пересмотрела любимые мультфильмы и после 40 лет в них видятся новые смыслы

Когда на экраны вышел фильм, я от него отмахнулась и сказала сыну, что мы будем смотреть классический мультик — он точно лучше. Ребенку вроде понравилось, а я, наблюдая за Белль, подумала, что в начале истории героиня выглядит не такой уж и симпатичной. Смотрит на других обитателей городка свысока, явно гордится своей начитанностью — можно подумать, у прачек был шанс освоить грамоту. Это же типичное поведение сноба из мегаполиса, который случайно оказался в провинциальном поселении.

Раньше мне казалось, что в мультфильме меняется только Чудовище, но ведь и Белль в процессе развития истории проходит не менее сложный путь и из наивной гордячки, которая смотрит на отличающихся от неё людей с такой же нетерпимостью, как и деревенские жители, превращается в более мягкую и понимающую девушку. Как же я раньше не замечала этого? Мультфильм вырос в моих глазах, и я до сих пор считаю его значительно лучше экранизации с Эммой Уотсон.