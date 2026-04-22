"Это же типичное поведение сноба из мегаполиса..." А мне кажется, что писать подобное - типичное поведение сноба из провинции 😡
Я пересмотрела любимые мультфильмы и после 40 лет в них видятся новые смыслы
Недавно узнала, что этим летом в прокат выходит пятая «История игрушек». Боже мой, значит, мой сын посмотрит очередной мультфильм из этой серии в том же возрасте, в котором я смотрела первую. Хотя, надо признать, на ту «Историю» я пошла с большой неохотой, ведь мультики — это для малышей. И только позже, пересмотрев всю классику с сыном, поняла, что некоторые анимационные фильмы можно смотреть по десять раз и в любом возрасте, каждый раз открывая для себя что-то новое.
Белль из «Красавица и Чудовище», конечно, милая, но зазнайка
Кто-то в нежном возрасте бредил «Алладином», другие восторгались «Русалочкой», а моим любимым мультиком была «Красавица и Чудовище». Я тоже обожала читать, и мне казалось, что Белль — это моя копия, только более очаровательная и в сказочном антураже. Я так сочувствовала, что бедняжке приходится влачить свое существование в сонном городке, когда вокруг — тысячи дорог и миллион приключений. И к тому же она ловко сумела перевоспитать Чудовище.
Когда на экраны вышел фильм, я от него отмахнулась и сказала сыну, что мы будем смотреть классический мультик — он точно лучше. Ребенку вроде понравилось, а я, наблюдая за Белль, подумала, что в начале истории героиня выглядит не такой уж и симпатичной. Смотрит на других обитателей городка свысока, явно гордится своей начитанностью — можно подумать, у прачек был шанс освоить грамоту. Это же типичное поведение сноба из мегаполиса, который случайно оказался в провинциальном поселении.
Раньше мне казалось, что в мультфильме меняется только Чудовище, но ведь и Белль в процессе развития истории проходит не менее сложный путь и из наивной гордячки, которая смотрит на отличающихся от неё людей с такой же нетерпимостью, как и деревенские жители, превращается в более мягкую и понимающую девушку. Как же я раньше не замечала этого? Мультфильм вырос в моих глазах, и я до сих пор считаю его значительно лучше экранизации с Эммой Уотсон.
После просмотра «Варежка» хочется серьезно поговорить с ребенком
Пожалуй, из всех мультиков больше всего мое сердце в детстве тронула «Варежка». Я, например, в шесть лет мечтала о собственной лошади, и шансов заполучить ее не было никаких. Поэтому скакуна я делала из стула, уздечку — из пояса от маминого халата и увлеченно скакала по гостиной. А в самом мультфильме я больше жалела даже не девочку, а именно собачку, сделанную из варежки.
Когда пересмотрела мультфильм уже в сознательном возрасте, поняла, что песика мне все так же жалко, но наблюдаю я теперь за историей с позиции родителя. А не становлюсь ли я похожа на маму из мультика? Может, я не слишком внимательно слушаю пожелания ребенка? Тут же помчалась к сыну и начала его забрасывать вопросами: не хочет ли он кошку или собаку. «Варежка» — это точно тот мультик, который стоит посмотреть и во взрослом возрасте.
Вроде и грустный мультик, но.. кто не придумывал себе "друзей", пусть и игрушечных, а иногда и просто полностью выдуманных? Это часть развития ребенка. Надо тревожиться только если у ребенка никого кроме мечт нету.
«Историю игрушек» стоит посмотреть родителям подростков
Я при первом просмотре в пятнадцатилетнем возрасте поняла, что «История игрушек» — это про неизбежное взросление, когда детство и все его атрибуты остаются в прошлом. Я тогда очень сочувствовала игрушкам, которые боялись, что наскучат хозяину. И неудивительно: меня в нежном возрасте даже строки Барто «Зайку бросила хозяйка — под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок» доводили до истерики, а тут целая команда оживших игрушек — и все преодолевают трудности.
Когда сын достиг подросткового возраста, мне стали видеться новые параллели в этой истории. Ведь мы перестали быть для него центром мира: у него появились другие кумиры и интересы. А не чувствуют ли себя иногда родители подросших детей как заброшенные игрушки? Ребёнок уже не бежит к тебе со всеми своими проблемами, совместные выезды на природу вызывают зевоту. Хотя, наверное, когда ты обдумываешь важные для себя вопросы, их отражение чудится везде: от «Колобка» до «Санта-Барбары».
Я, как ни странно, была готова к тому что центром мира перестану быть. Не совсем, но хоть как-то :))) Мои дети ко мне были очень сильно привязаны (да даже сейчас подростками меня не забыли), но мне реально было тяжело быть центром двух миров. Я отчаянно боялась напортачить. Я очень старалась но тяжело было безумно.
«ВАЛЛ-И» помогает вернуть романтику в отношения
«ВАЛЛ-И» мы сразу после выхода всей семьей смотрели. Мне казалось, что главная мысль в фильме — надо заботиться о своей планете. Мы после этого, выезжая на природу, стали с собой пакеты брать, чтобы туда весь найденный мусор складывать. Даже сынуля в этой забаве участвовал. Радостно верещал: «Я — Валли!», размахивая очередной пластиковой бутылкой. Ну и понятно, что все наши роботы-пылесосы с той поры носили гордые имена Валли или Ева — в зависимости от цвета.
Прошли годы, и мы тут с мужем устали друг от друга: романтика пропала, брак в привычку превратился. Я решила проветрить голову и пошла на маникюр. Мастерица, пока ногти делала, включила мне мультик. Я, как из салона вышла, тут же набрала мужа и предложила вместе еще раз «ВАЛЛ-И» пересмотреть. Когда события переместились на космический корабль, спросила у супруга: «Они тебе никого не напоминают?» И правда, мы же все время в телефонах сидим, даже когда ужинаем, и особо не разговариваем. Теперь обязательно устраиваем себе по вечерам разгрузку от гаджетов.
Принцесса из «Бременских музыкантов» — настоящий капризный подросток
В детстве мы частенько бродили по дачному поселку, поднимая пыль ногами и затягивая: «Ничего на свете лучше нету...», а каждая девчонка мечтала быть такой же отважной, независимой и задиристой, как и принцесса (ну и о платье ее тоже грезили). А теперь, пересматривая мультфильм и наблюдая за скучающей барышней, я живо вспоминаю подростков, которым вечно все не так.
У нас тут в классе мамы решили наших великовозрастных малышей в ресторан вытащить. Мамы-то повеселились на славу. А вот «детский» контингент отчаянно зевал, тосковал и таращился в телефоны. За удовольствие наблюдать подростков в сплине мы заплатили хорошие деньги. Так что, если раньше я сочувствовала Трубадуру и Принцессе, то теперь мне жаль Короля.
Король там один вменяемый: пытался спасти дочку от безработного лоботряса
Мультфильм «Унесенные призраками» показывает, каким этот мир видят дети
Этот мультфильм мы пересматривали несколько раз всей семьей, и каждый раз находили новые детали. Но только недавно, после комментария сына, мне пришло в голову, что мультфильм рассказывает в том числе и об удивительном детском восприятии. Ребятня действительно подмечает те вещи, которые взрослые в упор не замечают. И для них мир — это удивительное место, где бок о бок сосуществуют обычные вещи и настоящие чудеса. Неудивительно, что родители Тихиро даже не поняли, что попали в волшебный мир.
«Король Лев» наводит на размышления о противоречиях между долгом и собственными желаниями
Мультик «Король Лев», в отличие от одноименного фильма, сразу после выхода покорил мое сердце. Чего только одни песни стоили! Ну и все мы жалостливо всхлипывали при просмотре самых трогательных сцен. А когда Симба все-таки возвращался домой, сердце буквально трепетало.
Теперь же в этот момент в голову закрадывается предательская мысль: ведь главный герой действительно пытался изменить свою жизнь, сойти с проторенного пути, но так и не смог. Такой неудачный опыт дауншифтинга. И прямо жаль бедного льва, который даже сумел усмирить свою хищную натуру — и все напрасно.
Помню, как в десятом классе у нас не было урока, а укого-то из парней была кассета с этим мультом. Кто-то смотрел его в первый раз и пара девчонок реально рыдала крокодилами при смерти Муфасы.
Какую-то мораль не нашла тогда. Сейчас даже не знаю... Хотя... что привело к смерти отца Симбы? Его, Симбы, гордыня и самоуверенность.
Ну и что там было про предысторию Шрама
При просмотре «Карлсон вернулся» теперь немного жаль Фрекен Бок
В детстве наблюдать за злоключениями Фрекен Бок было одно удовольствие — Малыш и Карлсон так потешно над ней подшучивали. Да и Малыша было невольно жалко. А вот сейчас он почему-то особой симпатии не вызывает. И щенок, которого он так хотел, Малышу не в радость, и киснуть он начинает как-то слишком быстро.
А вот домоправительницу немного жаль. Да, у нее явно не было опыта в воспитании детей, но она же искренне волновалась за Малыша, когда тот пропал из комнаты. И родителям стоило бы побеседовать с ней побольше, прежде чем брать женщину на работу.
Мультфильм «Жил-был пес» стоит посмотреть кадровикам
Мне очень нравился этот мультфильм, но только вторая его половина, где пес и волк воплощают в жизнь свой хитрый план. А вот начало всегда вызывало слезы — очень уж жалко было старого песика, которого выгоняют хозяева. А лет пять назад я взглянула на этот мульт новыми глазами. Мне надо было нанять нового сотрудника, и большинству соискателей было по 20–30 лет.
Молодые люди откровенно скучали на собеседованиях, частенько опаздывали и вообще особого энтузиазма не выражали. Среди них приятно выделялся мужчина лет пятидесяти, который задавал массу дельных вопросов и буквально горел желанием выйти на работу. Начальник мялся, сомневался и этот кандидат бы от нас ушел, если бы не один случай.
У босса перед важным созвоном накрылся компьютер. Пока начальник метался по кабинету, а мы искали сисадмина, дяденька за десять минут машину починил. Хотя таких навыков от него не требовалось, должность досталась ему. Я уже лет 7 там не работаю, но насколько знаю, мой кандидат теперь начальник отдела с дальнейшими перспективами.
А какие мультфильмы вы с удовольствием пересматриваете? Делитесь в комментариях.
