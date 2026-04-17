Я обожаю этот фильм! И это героиня такая шикарная! Если б мне фигура позволяла, я её наряды сейчас носила)
19 нарядов из любимых фильмов, о которых мы когда-то мечтали, а сегодня смотрим с теплой улыбкой
Помните те добрые времена, когда кто-то из нас гонялся за журналом «Бурда», а кто-то вытягивал из шкафа мамину юбку, ведь она была почти как в кино? А в квартирах часто раздавался звук швейной машинки и стук спиц, ведь бабуля пыталась воссоздать костюм из любимого фильма.
Сейчас вечернее платье Нади Клюевой и украшения Раисы Захаровны уже не кажутся такими манящими и привлекательными. Скорее, мы смотрим на них с теплой улыбкой. Но, если у вас где-то и остались наряды тех самых фасонов, не спешите от них избавляться — моде свойственна цикличность.
Кожаная куртка с мехом, «Ищите женщину»
Все девушки мечтали о гардеробе секретарши Вирджинии. Он и сейчас выглядит эффектно, вот только некоторые детали кажутся лишними.
Фата на гульку, «Одиноким предоставляется общежитие»
А что вы смеётесь у меня на свадьбе такая причёска была это было модно
Знаете, а в детстве такую фату удобно было делать из гардин или накидок: завязала сверху резинкой — и ты невеста!
Платье на резиночке и завязках, «Родня»
Возможно, сейчас этот наряд кажется простоватым, зато он круто отражает характер персонажа.
Облегающий топ с массивным украшением под рубашку, «Где находится нофелет?»
Когда-то модницы гонялись за такими декорами.
Вечернее платье из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
У меня в детстве было похожее платье, рукав "летучая мышь " и вырез лодочкой, действительно, так кроили в 80--х, ещё пояс на бедрах надо было)))
Мы все переживали за героиню, потом радовались и иногда даже мечтали оказаться на ее месте. Вот только теперь улыбку вызывает не только сюжет фильма, но и многие наряды.
Трио — водолазка, рубашка и комбинезон, «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Хоть этот образ и кажется милым, сегодня одну из деталей в нем хочется удалить.
Блузка с деталями на плечах, «Самая обаятельная и привлекательная»
Гардероб Сусанны изучали все модницы того времени.
Свадебное платье с рюшами, «Блондинка за углом»
Это платье, как ни одно другое, заслуживает сравнения с воздушным пирожным. Возможно, скоро оно вернется в моду.
Яркие принты и массивные серьги, «Маленькая Вера»
Ну что же, молодежь в любое время выражает себя через красочную одежду.
Шарф, повязанный на голову, «Берегите мужчин!»
На пышных прическах шарф, конечно, смотрелся эффектно.
Массивная цепь с вязаной одеждой, «31 июня»
В художника из будущего были влюблены многие женщины.
Необычная широкая шляпа, «Ширли-мырли»
Платье здесь великолепно. Но вот головной убор оставляет двоякое впечатление.
Нейлоновая рубашка в цветочек, «По семейным обстоятельствам»
Я недавно узнала, что это Надюха из "Любовь и голуби". Вот это перевоплощение!
Такой узор придавал свежести, но сейчас он выглядит скорее забавным. К тому же в нейлоновых рубашках было очень жарко.
Съемные воротнички на платьях, «Интердевочка»
Кажется, почти у каждой девушки было платье с таким воротником, который нужно было стирать отдельно и аккуратно утюжить.
Платье с поясом, оборками и резинкой на рукавах, «Чародеи»
В детстве это красное платье казалось идеалом для вечеринки.
Пышные тканевые броши, «Любовь и голуби»
Раиса Захаровна без этого цветка была бы так же хороша, но чуть утонченнее.
Мех и шифоновый шарфик, «Одиноким предоставляется общежитие»
Меховая шапка и шуба обычно предполагают сильный мороз. Поэтому легкий шарфик в этом наряде сейчас вызывает улыбку.
Болоньевые плащи, «Москва слезам не верит»
Болоньевые плащи в свое время были показателем достатка. У меня тётя,жена директора совхоза, купила такой. В магазине такие не продавались,только по блату на базе.
Желтому плащу Катерины завидовали многие. Сейчас такой элемент гардероба привычен.
Несуразная шляпка, «Место встречи изменить нельзя»
Признаемся, что такой головной убор смотрелся бы хорошо на королевском приеме.
Конечно, читатели могут с нами не согласиться. Но, как говорится, на вкус и цвет... Тем более, через лет пять мы можем снова блистать в похожих нарядах в офисе или на празднике. А на свидании будет уместная вычурная шляпка.
Если вам тоже запомнился какой-то костюм из любимого фильма, пишите в комментариях — с радостью обсудим.
По-моему, вы придираетесь. Многи образы хороши и впишутся в любое время
Повеселили вы меня на ночь глядя, спасибо! А шарфик в волосы я все-таки вплету)
Не знаю, что там с одежкой. Но фильмы пойду пересматривать. Кстати, привести в пример наряда из Интердевочки воротничок мамы - это, скажу я вам, сильно😁