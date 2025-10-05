Не помню точно, что было в той сцене, но, если, например, герои общались, это могло быть вполне осознанным решением режиссёра.
10 нелепых проколов, которые вы не замечали, пересматривая любимое кино
Камера, в отличие от людей, не умеет врать. Именно поэтому она зачастую фиксирует досадные промахи, которые должны были кануть в лету на монтаже, но остаются в кадре в виде забавных пасхалок. Виноваты ли в этом уставшие гримеры, замотавшаяся съемочная группа или недоглядевший режиссер — не так уж важно. Главное, что у внимательного зрителя появляется повод с радостью ткнуть пальцем в экран и воскликнуть: «Не может быть!»
Электросон Людмилы Гурченко
В санатории, где Василий знакомится с Раисой Захаровной, показывают процедуру «электросон». Подобная практика реально тогда существовала. Только электроды должны были быть на глазах, а не на лбу, как это комично показано в кадре.
Кудри превращаются... в элегантную прическу
На палубе корабля всегда довольно ветрено, поэтому немудрено, что волосы Андрея Миронова были немного взлохмачены. Особенно после его зажигательного танца! А вот увидеть его с аккуратной укладкой уже через несколько кадров было крайне неожиданно. И тем не менее, многие не обратили на это никакого внимания.
Облигации Жоржа Милославского
В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Милославский сначала находит в доме стопку облигаций. Но как только его лицо показывают крупным планом, никаких облигаций мы в его руках уже не наблюдаем.
Туфли Семен Семеныча
Еще один киноляп связан с обувью Семена Семеныча. Когда наш герой ходит по заграничному городу, мы наблюдаем его в черных туфлях. Но как только кадр сменяется крупным планом и Никулин наступает на арбуз и поскальзывается, на нем уже туфли коричневого цвета. Возможно, в этой сцене просто снимался дублер, а у костюмеров уже не нашлось обуви нужного цвета.
«НИИЧАВО»
Фильм «Служебный роман» начинается с демонстрации здания, казалось бы, самого обычного статистического управления. Вокруг главного входа висит множество вывесок, содержание которых лучше не читать.
Самое безобидное из них — «НИИ ЧЕГО» слева. Видимо, создатели подобных табличек вдохновлялись творчеством Стругацких с их «Научно-исследовательским институтом Чародейства и Волшебства» (НИИЧАВО), не иначе.
Зигзаг неудачи
В фильме «Бриллиантовая рука» Козодоев и Лелик уезжают на машине, и камера выхватывает крупным планом афишу «Зигзага удачи». И вроде бы ничего особенного, вряд ли кто в те времена смог бы поставить фильм на паузу и внимательнее приглядеться к самому содержанию плаката. А зря!
Если все же вооружиться современными технологиями и остановить фильм на этом моменте, можно заметить, что в последней строчке афиши явно прослеживается орфографическая ошибка. Там написано: «Примаются коллективные заявки». Каким образом подобный прокол не заметили на съемочной площадке, остается загадкой.
Прическа Д’Артаньяна
Сначала мы наблюдаем ровные волосы у Боярского. Как вдруг, в той же сцене, всего двумя секундами позже мы уже видим хорошо уложенные завитушки, на укладку которых явно потребовалось бы гораздо больше времени. Судя по всему, между дублями на съемочной площадке был довольно длительный перерыв.
Исчезнувшая брошь Раисы Захаровны
Когда мы только-только знакомимся с персонажем Людмилы Гурченко, мы видим ее в изящном платье с брошью в виде цветка на груди. Чуть позже цветок таинственным образом с ее платья исчезает.
Москва часам не верит
Перемещения во времени часто встречаются в фильмах. Ровно такой эпизод мы наблюдаем и в «Москва слезам не верит», когда Катя приходит в комнату в общежитии и садится у себя на кровати. У нее на столике стоит стандартный для того времени будильник. Стрелки на них показывают семь часов двадцать минут.
Тося прощается с подругами и выходит из комнаты. И тут происходит то ли временной коллапс, то ли прыжок в будущее, поскольку, когда та добирается до вахты, часы уже показывают восемь часов двадцать минут. Итого путь к выходу занял у нее целый час. Не иначе как временная петля какая-то!
Галстук настоящего чародея
В фильме «Чародеи» Валентин Гафт, он же Аполлон Митрофанович Сатанеев, из сцены в цену все время заново перевязывает себе галстук. И если бы тот был однотонным, никто бы ничего не заметил. Но костюмеры решили немного заморочиться и в итоге сами запутались в этом чудо-аксессуаре.
Технически безупречное кино возможно, но нужно ли оно? Забавные ляпы напоминают нам, что даже самые грандиозные картины — дело рук живых людей. А где есть люди, там есть место человеческому — тому, что делает кино по-настоящему живым и ценным.
Мелочи в целом. Я вот посмотрела "Долгую прогулку" и этот фильм просто король мискастов.