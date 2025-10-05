10 нелепых проколов, которые вы не замечали, пересматривая любимое кино

Фильм «Служебный роман» начинается с демонстрации здания, казалось бы, самого обычного статистического управления. Вокруг главного входа висит множество вывесок, содержание которых лучше не читать.

Самое безобидное из них — «НИИ ЧЕГО» слева. Видимо, создатели подобных табличек вдохновлялись творчеством Стругацких с их «Научно-исследовательским институтом Чародейства и Волшебства» (НИИЧАВО), не иначе.