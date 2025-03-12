16+ киноляпов, которые мы "проморгали" в наших любимых фильмах

А на выходе из универсама героиня Веры Алентовой держит авоську с луком и фруктами, небольшой пакетик в руках и сумку, в которую от силы поместится 3 банки. И несет все это, идя на каблуках так легко и непринужденно, словно в руках у нее только дамская сумочка. А Гоша и вовсе вешает и сумку, и авоську на одну одну руку, словно там пару кило веса максимум.