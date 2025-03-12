А никого не смущает, что на ишаке у Шурика вещи Нины. Наверняка там и футболочка запасная была
16+ киноляпов, которые мы "проморгали" в наших любимых фильмах
Мы можем пересматривать любимые фильмы сотни раз, но все равно упустить некоторые детали. Вот несколько киноляпов, сюжетных несоответствий и огрехов монтажа, которые заметили далеко не все.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
В одном из эпизодов футболка героини Натальи Варлей меняет цвет буквально на ходу. Полосатая футболка после стирки и сушки неожиданно становится светлой и однотонной.
Еще один заметный ляп — в сцене, где Трус, Балбес и Бывалый швыряют в Шурика огурцами. В разных кадрах огурцы выглядят по-разному, а в одном моменте можно даже заметить привязанную ниточку.
«Жестокий романс»
В фильме «Жестокий романс» можно заметить киноляп, связанный с прической главной героини. В одном кадре у Ларисы растрепанные волосы, а в следующем прическа выглядит иначе.
«Мимино»
Знаменитая Лариса Ивановна стоит на летном поле и общается с другими героями. Ее прическа меняется с разительной скоростью: из растрепанной ветром вновь становится аккуратной. Вероятнее всего, на монтаже различия не заметили, но внимательному зрителю это бросается в глаза.
«Служебный роман»
Стоит Верочке вместе с Людмилой Прокофьевной просто перейти из кабинета в конференц-зал, чтобы продолжить разговор о том, как должна выглядеть современная женщина, как лак на ee ногтях из ярко-красного меняет оттенок на бежевый.
Похожим образом меняется галстук Самохвалова. В кабинете начальницы он повязан одним образом, а когда тот выходит в коридор и сталкивается с Оленькой и Новосельцевым — другим.
Также меняется форма капель на стене. Когда Людмила Прокофьевна бежит вокруг стола, капли более мелкие и покрывают всю стену до окна. Но буквально секунду спустя можно заметить длинные подтеки лишь на части стены.
«Москва слезам не верит»
Обручальное кольцо на пальце Володи в начале встречи с Катериной находится на безымянном пальце правой руки, показывая, что он женат. Но в квартире кольцо вдруг перемещается на средний палец руки. При этом героиня Веры Алентовой и так знает, что ее любовник женат, так что у Володи нет причин надевать его на другой палец.
Так может оно(кольцо) Табакову было большое на безымянном пальце, переолел на средний.
В универсаме Катерина набивает до отказа тележку банками с консервацией. Пожалуй, каждый представляет себе, какая это тяжесть и объем.
Катерина не в руках консервацию несла, а тележке. Возле дома могла ее не всю вытащить из машины и взять только то что нужно было для готовки именно сейчас.
А на выходе из универсама героиня Веры Алентовой держит авоську с луком и фруктами, небольшой пакетик в руках и сумку, в которую от силы поместится 3 банки. И несет все это, идя на каблуках так легко и непринужденно, словно в руках у нее только дамская сумочка. А Гоша и вовсе вешает и сумку, и авоську на одну одну руку, словно там пару кило веса максимум.
«Морозко»
А это не совсем ляп, скорее, маленькая оплошность съемочной группы. Дело в том, что Марфуша в сцене, где она ждет Морозко, должна была есть яблоки. Но яблоки забыли в гостинице и возвращаться за ними не стали. Бедной Инне Чуриковой пришлось с аппетитом грызть лук, еще и запивая его молоком.
«Тот самый Мюнхгаузен»
Когда пастор переходит от одного окна к другому, можно заметить электрическую розетку, чего быть не могло, так как действие кинофильма происходит в XVIII веке.
В одной из финальных сцен, где Мюнхгаузен собирается совершить полет на Луну, барон на секунду оглядывается на своих судей и подходит к ним. По сюжету проходит лишь мгновение, когда все напряженно и не двигаясь смотрят на него, но со сменой ракурса меняются и блюда на столе.
«Бриллиантовая рука»
У Семена Горбункова, когда за ним гонятся бандиты, одежда вначале покрыта пятнами до самых колен, но стоит ему забежать в помещение и заметные пятна остаются только на рубашке.
В определенный момент Лелика усы отрывается почти полностью, но мгновение спустя, когда он оказывается за решеткой, правая сторона усов снова словно приклеивается на место.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Когда Шурик и Лида возвращаются после экзамена, в определенный момент Лида тянется рукой к выключателю на стене, чтобы включить вентилятор.
Он у нее везде на правой. А вот рука Которая тянется к выключателю меняется. Но тоже допустимо
Однако на съемке крупным планом секундой позже четко виден браслет девушки — а он у нее, как можно заметить, надет на правую руку.
Вещи в комнате самопроизвольно перемещаются. Торшер, который сначала стоит строго в углу, переносится за журнальный столик под картину.
А вот еще несколько статей, где мы показываем киноляпы и различные несоответствия:
Комментарии
Вот одно не пойму... Люди фильмы смртрят или ляпы ищут? Даже с этими ляпами фильмы стали плохими, не интересными или ляпы сделали их не смотрибильными?