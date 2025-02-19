10 профессий, которые в кино изображают неверно, а мы принимаем за чистую монету

Часто в фильмах женщины-пилоты изображены как очень физически привлекательные, всегда при параде, стильно и откровенно одетые женщины. Один из примеров — Дениз Ричардс в роли Кармен Ибаньез в «Звездном десанте». Укладка девушки остается идеальной, на протяжении всего фильма, а в те моменты, когда женщина не одета в форму, ее наряд представляет собой нечто достаточно откровенное. В «Аватаре» пилот Труди также представлена как физически привлекательная женщина, которая частенько на миссии надевает открытые топики.

На самом же деле реальная жизнь пилотов не такая гламурная. И мужчины, и женщины постоянно носят форму, а в перерывах между полетами, скорее всего, предпочитают удобную и практичную одежду.