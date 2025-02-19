Тося кормила бригаду в лесу и только обедом, и бригада человек 20 была
10 профессий, которые в кино изображают неверно, а мы принимаем за чистую монету
Часто киношники приукрашивают реальность, и на экране мы видим вещи, далекие от действительности. Особенно это касается некоторых профессий, таких как повара, археологи, биологи и врачи. Их образ в кино зачастую отличается от того, как эти люди выглядят и ведут себя в реальной жизни.
Повара
Повара в фильмах и сериалах чаще всего предстают утонченными людьми в белоснежных колпаках и халатах. Однако работа повара — это вовсе не легкий и романтичный труд, а тяжелая физическая деятельность, требующая выносливости и огромного количества времени. Возьмем, к примеру, Тосю из «Девчат». Судя по всему, у нее было достаточно свободного времени для прогулок и общения с друзьями, хотя, казалось бы, она должна была кормить целый поселок.
Пилоты
В пилоты берут только не привлекательных? Во всех фантастических мирах есть дресс-код?
Часто в фильмах женщины-пилоты изображены как очень физически привлекательные, всегда при параде, стильно и откровенно одетые женщины. Один из примеров — Дениз Ричардс в роли Кармен Ибаньез в «Звездном десанте». Укладка девушки остается идеальной, на протяжении всего фильма, а в те моменты, когда женщина не одета в форму, ее наряд представляет собой нечто достаточно откровенное. В «Аватаре» пилот Труди также представлена как физически привлекательная женщина, которая частенько на миссии надевает открытые топики.
На самом же деле реальная жизнь пилотов не такая гламурная. И мужчины, и женщины постоянно носят форму, а в перерывах между полетами, скорее всего, предпочитают удобную и практичную одежду.
Библиотекари
В фильме «Мумия» девушка-библиотекарь изображена как утонченная, стильная и очень обаятельная девушка. Ее внешний вид — идеальные локоны, элегантные платья и гламурная харизма создают романтизированный образ этой профессии.
В реальности библиотекари обычно занимаются систематизацией книг, исследовательской работой и предоставлением информации, а их внешний вид гораздо более практичен, чем кинематографические штампы.
- На самом деле большую часть дня мы помогаем людям составлять конспекты, обучаем пожилых людей работе на компьютерах и делаем больше приседаний, чем среднестатистический работник розничной торговли. © darthstupidious / Reddit
Секретари
У нас секретарём главного инженера была женщина пенсионного возраста, милейшая дама, добрая бабуля. Могда сказать: "Что-ты бледненькая, замучили они тебя, давай кофейку хорошего сделаю, посиди пока".
Но это пока дело до дела не доходило.
Когда дело доходило до дела, она могла из-за стола не встать, а построить всех. Когда что-то шло не так, её боялись все. И никогда никакой суеты, никакой беготни и никакого хаоса.
В фильмах секретарши часто изображаются как молодые, привлекательные девушки, которые буквально разрываются между десятками задач: разговаривают по телефону, составляют расписание, бегают с документами и постоянно работают в режиме хаоса. Их рабочий стол обычно завален бумагами, а внешний вид всегда безупречен: идеальный макияж, стильная одежда и высокий каблук.
В реальности секретарская работа требует высокой концентрации, системности и стрессоустойчивости, а такой хаос долго бы никто не выдержал. Постоянный бег и напряжение быстро бы испортили любой макияж, а строгий дресс-код в профессиональных офисах исключает слишком яркий или легкомысленный внешний вид.
- Секретарши и помощницы не всегда на высоких каблуках, в обтягивающих платьях и кокетливых очках. Кроме того, если мой начальник мужчина, а я — женщина, то это не означает, что мы крутим шуры-муры. © sweetella26 / Reddit
Журналисты
В фильме и одноименном сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, пишущая о любви и отношениях в издании, изображена как икона стиля. Ее гардероб состоит из дизайнерской одежды, невероятно дорогой обуви и аксессуаров, а работа журналиста представлена скорее как приятное хобби, оставляющее много времени для вечеринок и свиданий.
В реальности журналисты, особенно работающие в колонках и редакциях, часто сталкиваются с напряженными дедлайнами, стрессом и долгими часами работы за компьютером. Их одежда обычно практична и удобна.
- Каждый раз, когда я вижу передачу или фильм, где какой-нибудь журналист со своей единственной зарплатой возвращается домой в какую-нибудь лофт-квартиру в центре города, то я просто думаю: «Это в каком мире?» © Unoriginal_Pseudonym / Reddit
Биологи
В фильмах, где биологи работают с организмами или вирусами, персонажи, как правило, работают в стерильных и визуально привлекательных лабораториях, полных разноцветных колбочек и пробирок, которые больше напоминают декорации, чем реальное научное оборудование. Часто научные сотрудники работают с распущенными волосами, без халатов или масок.
В реальности лаборатории выглядят гораздо скромнее, а соблюдение строгих протоколов безопасности — обязательный элемент повседневной работы ученого.
- Кстати, я биолог, работающий в области исследований животных. Заметил, что еще в фильмах чуть ли не в каждой лаборатории есть шимпанзе. © IAlbatross / Reddit
Физики
В фильме «И целого мира мало» актриса Дениз Ричардс играет доктора Кристмас Джонс, физика, которая большую часть времени проводит в коротких шортах и обтягивающей майке.
Этот образ совершенно не соответствует реальности: физики проводят свое время в лабораториях или на сложных объектах, где требуется специальная защитная одежда и строгая дисциплина. Реальные ученые не занимаются спасением мира чуть ли не в одиночку, как показано в фильме, а работают над кропотливыми исследованиями и сложными инженерными проектами.
- Я техник-атомщик. Когда я смотрю на все, что показывают в этой области, то просто улыбаюсь и киваю. © Incognito57 / Reddit
Врачи
В фильмах и сериалах врачи часто изображены как стильные, привлекательные женщины с глубоким декольте, распущенными волосами и легким, кокетливым поведением. Такой образ явно преувеличен.
В реальности врачи, особенно в загруженные дни, сталкиваются с огромной рабочей нагрузкой, часто перерабатывают и изматываются настолько, что даже на улыбку не остается ни времени, ни сил, не говоря уже о каком-то флирте. Кроме того, строгий дресс-код и врачебная этика исключают откровенные наряды или неподобающее поведение в профессиональной среде.
- В фильмах врачи строят интриги в подсобках. Если же я туда зайду, то просто вырублюсь от усталости там же. © intestinesare***y / Reddit
- Кстати, врачи не делают МРТ или КТ. Этим занимаются рентгенологи, а врачи могут даже не уметь работать с компьютером. © MegaWhale / Reddit