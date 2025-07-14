13 комиксов о том, что когда-то было в порядке вещей, а сегодня считается настоящей роскошью

Когда-то, во времена наших мам, мебель делали из натурального дерева, молоко привозили в бидонах, а вещи служили годами. Все это казалось само собой разумеющимся. А теперь мы переплачиваем за «домашние» продукты, с восторгом рассматриваем дубовые столы и меняем платьишки каждый сезон. В этой подборке — 14 комиксов о вещах, которые раньше были обыденностью, а сегодня вызывают легкое восхищение и щемящее чувство «вот же, было ведь».

Чайный гриб когда-то стоял на каждом подоконнике. Теперь это комбуча в банке с яркой этикеткой

Mila Tarot 1 час назад Чайного гриба у нас не было, но был морской рис. Мне очень нравился этот напиток, он похож по вкусу на квас. - - Ответить

Техника была проще — и служила дольше. Сейчас все умное, но ломается сразу как заканчивается гарантия.

Наталья С 15 минут назад Н.а известном китайском маркетплейсе продаются "экологически чистые и экономные стиральные машины" без полоскания, но с отжимом, а по сути ведро с пропеллером, от старой стиралки "Рига" отличается только размером и названием.

М - маркетинг)) - - Ответить

Мебель делали из натурального дерева — на века. А мы выбираем между фанерой и ценником, от которого зашатается даже шкаф

Mila Tarot 43 минуты назад А "тогда" - это когда? В советское время? Или ещё раньше? В союзе мебель была из дсп, цельное дерево могли себе позволить ооооооочень зажиточные люди. А у моих родителей до сих пор советская стенка из папье-маше стоИт. - - Ответить

Раньше одежду берегли и передавали из поколения в поколение. Сейчас покупаем чаще, но не все вещи доживают даже до конца сезона

Dora T 2 часа назад Да и сейчас есть такие вещи. Вы просто дешёвый ширпотреб не покупайте. - - Ответить

Раньше письма писали от руки и отправляли по почте. Теперь такое письмо — почти реликвия, и получить его — целое событие

Pantika 3 часа назад для любителей живых писем/открыток - советую посткроссинг. увлекалась одно время, это так круто, "живая" открытка, подписанная от руки человеком с другого конца мира. в интернете расстояния стираются, но когда берешь в руки живую открытку - то вдруг как в детстве ощущаешь всю эту бездну километров между вами :) как только найду свое постоянное место для жизни - снова вернусь в посткроссинг :) - - Ответить

Авоська была в каждом доме. Теперь это модный аксессуар от какого-нибудь экологичного бренда

Семейное фото было событием. Теперь щелкаем все подряд, но собрать всех вместе можно разве что на фотосессию

Птичка-в-клетке 42 минуты назад Фотосессии сейчас? Когда у каждого под рукой камера наа телефоне как минимум? Мне гораздо интереснее поймать эмоцию, чем запечатлеть выжидательно-ожидательные лица наа групповом снимке. Наа семейные сборища всегда беру фотоаппарат и пару объективов. Вот, чтоб прямо "вся семья в кадре" - такого практически нет, а каждого в отдельности или группы подловить наа интересном ракурсе с живой эмоцией самое оно. - - Ответить

Мамы и бабушки вязали свитера и никого это не удивляло. Теперь вязаные вещи это хендмейд и шик

Светлана БМВ 1 час назад Давным-давно купила мама мне платье китайского пр-ва "Дружба". Весь город ходил в таких. Я сказала что ни за что не надену этот инкубатор. Мама пошла к соседке, там девочка узбечка моего возраста. Она так обрадовалась что у неё будет такое же платье, как у всех подружек. И её мама купила. - - Ответить

У многих были дачи или родня в деревне — свежие продукты не считались чем-то особенным. А с нас за огурчик с экофермы просят как за деликатес

Мгла 2 часа назад А если в супермаркете со стойки "эко" брать, а на рынок поехать? - - Ответить

Шить умели почти все. Теперь индивидуальный пошив — редкость и удел дизайнеров

Поздравления начинались с похода за открыткой. Сегодня картинку находят за секунду и отправляют в мессенджере, но ощущения совсем другие

Daniil Aleshkin 32 минуты назад Почему у пацанов есть книжная полка и на ней книги? Почему на компьютерном столе нет ни одной чашки? Где обертки от снеков? - - Ответить

Танцевать учились прямо на танцплощадках. Теперь, чтобы блеснуть, отправляемся на мастер-классы

Раньше готовили по одному проверенному рецепту. А теперь ищем идеальный среди тысяч