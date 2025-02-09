20+ фильмов и сериалов, в которых актеры из «Гарри Поттера» снялись вместе

Многие актеры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, имеют богатую фильмографию. Некоторые из них уже пересекались на экране задолго до того, как стали волшебниками или маглами, а после окончания эпопеи продолжили работать вместе в новых проектах. Это создает интересную возможность для зрителей: увидеть знакомые лица в совершенно разных ролях и сюжетах, будь то исторические драмы, фантастические ленты или шпионские триллеры. Давайте отправимся в кино-квест и найдем, где еще наши любимые актеры из поттерианы снова творят киномагию и для этого им не нужны волшебные палочки.

«Франкенштейн Мэри Шелли»

Златопуст Локонс крутит любовь с Беллатрисой Лестрейндж, так фанаты франшизы о Гарри Поттере могли бы описать фильм «Франкенштейн Мэри Шелли». Кеннет Брана играет в нем Виктора Франкентштейна, а его возлюбленную, Элизабет, сыграла Хелена Бонэм Картер. Также эти двое вместе появились на экране в романтической драме «Теория полета». Кеннет Брана снялся в роли эксцентричного мечтателя и художника Ричарда, который нарушает закон и получает наказание в виде общественных работ. Ему поручают ухаживать за Джейн — молодой парализованной женщиной Джейн, в исполнении Бонем Картер. В этом фильме можно увидеть и Джемму Джонс (Поппи Помфри — целительница, заведующая больничным крылом Хогвартса).

«Реальная любовь»

В этом классическом рождественском фильме поттероманы могут увидеть как Северус Снейп разбивает сердце Сибилле Трелони. Алан Рикман играет директора рекламного агентства, Гарри, верного семьянина, который поддается соблазну и готов завязать роман с секретаршей. Его жена, в исполнении Эммы Томпсон, случайно находит подарок — дорогое ожерелье с подвеской в виде сердечка. Когда она узнает, что оно предназначено не ей, ее душа рвется от горя.

В другой новелле можно увидеть Билла Найи, сыгравшего министра магии

Руфуса Скримджера. Здесь он — стареющая легенда рок-н-ролла Билли Мак. Также в этом фильме снималась Фрэнсис де ла Тур (Олимпия Максим), но сюжетная линия ее героини была вырезана.

«Уроки вождения»

Если в фильмах про мальчика, который выжил, Джули Уолтерс сыграла маму Рона Уизли, то в этой киноленте актриса стала наставником и другом персонажу Руперта Грина. Ее героиня, Иви Уолтон, помогает Бену, застенчивому подростку, вырваться из-под влияния своей властной матери. Его мир меняется, когда он начинает работать на Иви — эксцентричную актрису на пенсии. Она помогает Бену выйти из зоны комфорта и взглянуть на жизнь с новой стороны.

«Балетные туфельки»

Вернон Дурсль берет опеку над Гермионой Грейджер и другими сиротками — так бы описали этот фильм поттероманы. Ну а мы расскажем, что Ричард Гриффитс играет в этой киноленте лондонского палеонтолога, который в один прекрасный день узнает, что он остался единственным родственником племянницы и берет ее, вместе с няней, под опеку. Проходят годы, племянница, Сильвия, становится взрослой, но все еще живет с любимым дядюшкой. А тот однажды возвращается из экспедиции с девочкой-сироткой ( Эмма Уотсон), а затем привозит еще двоих девчушек. И вскоре пропадает на долгие годы. Сильвия, ее няня и три девчонки учатся быть семьей и справляться с жизненными вызовами. В этом фильме также снималась Джемма Джонс.

«Джейн Остин»

В этом биографическом драматическом фильме, рассказывающем о становлении великой писательницы и о ее любви к Томасу Лефрою, можно увидеть трех артисток из каста Гарри Поттера. Великолепная Мэгги Смит играет богатую тетушку одного из претендентов на сердце Джейн — леди Грешэм. Джули Уолтерс досталась роль миссис Остин. А Хелен МакКрори — Нарцисса Малфой — органично смотрится в роли одной из основоположниц готического романа, писательницы Анны Радклиф.

«Много шума из ничего»

А в этой экранизации классической шекспировской пьесы Златопуст Локонс охмуряет Сибиллу Трелони. Кеннет Брана играет закоренелого холостяка Бенедикта, который на спор начинает ухаживать за острой на язык очаровательной Беатриче — Эммой Томпсон. Вместе с ними в ленте снялась и Имельда Стонтон. А вот в экранизации другой пьесы великого барда — «Генрих V» — вместе с Бранной и Томпсон снимался Робби Колтрейн. Ему досталась роль Фальстафа, Кеннет играет самого короля, а Эмма — дочь французского короля, Екатерину Валуа.

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Всего через пару месяцев после выхода на экраны «Гарри Поттера и Ордена Феникса», в котором блистательная Хелена Бонэм Картер дебютировала в роли Беллатрисы Лестрейндж, а Алан Рикман продолжил наводить ужас на учеников Хогвартса, играя профессора Снегга, поклонники увидели эту пару уже в другом фильме — мрачном и готическом мюзикле. Рикман сыграл коварного судью Терпина, Бонэм Картер — несчастную влюбленную миссис Ловетт. Поклонник поттерианы увидят в этой ленте и Тимоти Сполла. Как они невзлюбили Питера Петтигрю, так и пристав Бидл Бэмфорд не вызовет у них симпатии.

«Алиса в стране чудес»

В этой киноленте мы можем снова полюбоваться на непревзойденную игру Хелены Бонэм Картер и увидеть Фрэнсис де ла Тур (французская волшебница Олимпия Максим в поттериане) в роли Имогены, тетушки Алисы. А также услышать Алана Рикмана, Имельду Стонтон, Тимоти Сполла, озвучивших Гусеницу, Высокие цветы и ищейку Баярда. А Мартовского Зайца озвучил Пол Уайтхаус — низенький рыцарь сэр Кадоган с портрета, который висит на этажах Хогвартса.

Стоит сказать, что в телевизионной экранизации Алисы, вышедшей на экран в 1999 году, также снимались актеры известные нам по поттериане. Хагрид — Робби Колтрейн — выступил в роли Труляля, а журналистка анимаг Рита Скитер — Миранда Ричардсон — сыграла Королеву Червей.

«Всевидящее око»

А вы ожидали, что актер, сыгравший Дадли Дурсля, станет одним из успешных выпускников «Поттерианы»? Гарри Меллинг вырос в крепкого драматического актера. В мистическом триллере о расследовании серии преступлений, Гарри играет молодого Аллана По. Вместе с ним в этом фильме снялись Тимоти Сполл, когда-то сыгравший Питера Петтигрю, и Тоби Джонс, озвучивший Добби. В киноальманахе братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» Меллинг играет артиста-инвалида. В этом же фильме, но в других новеллах, снялись Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм) и Ральф Айнесон (пожиратель смерти Амикус Кэрроу). А в психологическом триллере «Дьявол всегда здесь» Меллинг снова играл вместе с Робертом Паттинсоном.

«Король говорит!»

За роль королевы-консорта Елизаветы в этом фильме Хелена Бонем Картер была номинирована «Оскар», но она не единственная актриса из каста «Гарри Поттера», кто блистал в этой биографической ленте. Майклу Гэмбону досталась роль короля Георга V, а Тимоти Сполл сыграл будущего премьер-министра Уинстона Черчилля.

«Сонная лощина»

В этой, успевшей стать классической киноленте, Майкл Гэмбон играет Балтуса Ван Тасселя, а Миранда Ричардсон — его жену, красавицу Мэри Ван Тассел. Увидим мы здесь и Ричарда Гриффитса. Бывший дядя Вернон тут играет мирового судью Сэмюэля Филлипса.

«Залечь на дно в Брюгге»

Наряду с Колином Фаррелом, звездами этой черной комедии стали Рэйф Файнс и Брендан Глисон. Скорее всего вы без труда узнаете в большом неуклюжем ирландце Кене Аластора «Грозный глаз» Грюма, а вот разглядите ли в криминальном боссе Гарри, человеке без совести, но с убеждениями, зловещего Волан-де-Морта? Не пропустите и Клеменс Поэзи, сыгравшую в фильмах о Гарри Поттере Флер Делакур, возлюбленную Билла Уизли. Здесь она играет Хлою, подружку одного из главных героев.

«Шпион, выйди вон!»



© Tinker Tailor Soldier Spy / StudioCanal Katie M. 10 часов назад Прикиньте, я знаю, кто такой Рэйф Файнс и видела другие фильмы с ним. И с его братом. И много фильмов с Аланом Рикманом, Гэри Олдманом и другими известными актерами. Новое поколение не очень пока знаю, но это же легенды. - - Ответить

Звезда этого шпионского триллера — Гэри Олдман. Конечно, поттероманы помнят как блистательно он сыграл Сириуса Блэка. А за роль отставного агента Джорджа Смайли актера номинировали на «Оскар». Также вы увидите множество других лиц, знакомых по серии фильмов о Гарри Поттере. Главу МИ-6 сыграл Джон Херт — продавец волшебных палочек Гарри Олливандер, озвучивший Добби Тоби Джонс сыграл одного из тех, в ком главный герой подозревает крота, персонажа по кличке Лудильщик. Сыгравший Бартемиуса Крауча-старшего Роджер Ллойд-Парк получил роль отставного полицейского Мэндела. А еще в этом фильме играют Киаран Хайндс и Саймон Макберни.

«Воришки»

До того как Том Фелтон появился в роли Драко Малфоя, он сыграл Пигрина Клока — самого младшего члена семьи маленьких человечков, называемых «воришками», которые живут в тайных уголках домов и «заимствуют» у людей разные вещи. В этом фильме он познакомился с Джимом Бродментом (Гораций Слизнорт ) и Марком Уильямсом (Артур Уизли).

«Дэвид Копперфильд»

Дэниел Рэдклифф впервые появился на экране в этом сериале. Вместе с ним тогда снялись еще пятеро будущих коллег по «Гарри Поттеру». Сериал называется «Дэвид Копперфильд», а снимались с ним в телевизионной драме: Мэгги Смит — она сыграла двоюродную бабушка главного героя Бетси Тротвуд, Имельда Стонтон, Зои Уонамейкер, Пол Уайтхаус. А помните Полную Леди, чей портрет выступает в роли стража на входе в общую комнату Гриффиндора? Актриса Дон Френч, сыгравшая ее, в этом фильме играет экономку миссис Крапп.

«Ярмарка тщеславия»

Незадолго до того как Роберт Паттисон получил роль Седрика Диггори, он снялся в костюмированной драме по одному из самых известных классических романов. Он сыграл повзрослевшего сына главной героини — Роудона «Роуди» Кроули-младшего. А маленького Роуди сыграл Уильям Меллинг — поттероманы узнают в нем Найджела Уолперта, одного из самых юных гриффиндорцев. Совсем юную Бекки Шарп сыграла Анджелика Мэнди, появившаяся в «Гарри Поттере» как Габриэль Делакур. Рис Иванс, он же, для поттероманов Ксенофилиус Лавгуд, играет майора Доббина. Отца главной героини играет Роджер Ллойд-Пэк (Бартемиус Крауч). Также в этой драме снялись Джим Бродбент, Тони Модсли, Шан Томас и Кейт Флитвуд.

«7 дней и ночей с Мэрилин»

В этой биографической драме Кеннет Брана играет одного из культовых актеров прошлого века — Лоренса Оливье. Зои Уонамейкер досталась роль Паула Страсберг, театральной актрисы, тренера по актерскому мастерству и наперсницы Мерлин Монро. Тоби Джонс играет кинопродюсера, а Эмма Уотсон — помощницу костюмера, Люси.

«Дневник Бриджит Джонс»

Фанаты фильмов про Гарри Поттера обязательно обратят внимание, что в этом фильме Джема Джонс (мадам Помфри) и Джим Бродбент (Гораций Слизнорт) играют родителей Бриджит Джонс. А самые въедливые из них обратили внимание, что роль Ширли Хендерсон, сыгравшей плаксу Миртл, опять связана с рыданиями в дамской комнате. Про ее персонаж, Джуд, Бриджит пишет, что она проводит большую часть своего рабочего времени, роняя слезы в женском туалете.

«Большие надежды»

В этом фильме, снятом по одноименному роману Чарльза Диккенса, Хелена Бонэм Картер играет богатую старую деву, мисс Хэвишем. Обожаемому многими за роль добрейшего Рубеуса Хагрида, Робби Колтрейну досталась роль бессердечного юриста Джаггерса. А вот зловещий Волан-де-Морт, то есть сыгравший его Рэйф Файнс, в этой экранизации предстает перед нами в роли беглого каторжника, а позже таинственного благодетеля главного героя Мэгвича. А еще в «Больших надеждах» снялись следующие актеры, известные нам по фильмам о Гарри Поттере — Джесси Кейв, Ральф Айнесон и Хелена Барлоу.

«Игра престолов»

Каким актерам удалось стать частью сразу двух самых успешных франшиз? Их целый список. Джим Бродбент сыграл архимейстера Цитадели Эброза, Дэвид Брэдли сыграл главу дома Фрея, Уолтера, не менее ярко, чем роль смотрителя Хогвартса Аргуса Филча. Мишель Фэйрли играла в поттериане мать Гермионы, а в «Игре престолов» мы увидели ее в роли Кейтлин Старк. Киноактриса и певица Наталия Тена сыграла в сериале одну из одичалых, а в фильмах — мракоборца и жену Римуса Люпина Нимфадору Тонкс. Небольшие, но запоминающиеся роли в обеих культовых франшизах достались Ральфу Айнесону, Киарану Хайндсу, Фредди Строму, Бронсону Уэббу и Николасу Блейну.

«Бриджертоны»