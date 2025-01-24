10+ моментов из «Гарри Поттера», в которых создатели фильмов знатно прокололись

Любимые фильмы хороши тем, что их можно пересматривать бесконечно и каждый раз подмечать что-то новое. И пусть это даже будут небольшие ляпы и несостыковки в сюжете. Нам кажется, что с ними киноленты о приключениях юного волшебника Гарри и его друзей даже приобретают особый шарм.

Ох уж эти челки!

Когда Гарри впервые оказывается в магазине волшебных палочек, то у него на несколько секунд исчезает шрам. Прическа Рона тоже ведет себя странно — постоянно меняется, когда он встречает Поттера в купе «Хогварст-экспресса».

Что-то странное происходит с шортами

Шорты Дадли Дурсля резко меняют рисунок, когда мальчик встречает дементоров в подземном переходе.

Волшебные волосы Гермионы

С каждым новым фильмом так и хочется сказать, что Гермиона сильно изменилась за лето. Роулинг описывает ее как обладательницу густой копны волос. В 4-й книге прямо говорится, что волосы девочки обычно напоминают воронье гнездо. В первом фильме мы видим образ, близкий к книжному. Но уже в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» волосы Гермионы стали короче и уложены элегантными локонами. В финале же франшизы ее прическа подозрительно отдает «легкой небрежностью», на создание которой у модниц уходит половина утра. Это при том, что действие происходит в лесу, а волшебница вряд ли брала с собой утюжок для волос. Да и шевелюра при влажной погоде отлично вьется.

Своевольная палочка Волан-де-Морта

В 4-м фильме Питер Петтигрю сначала убирает палочку своего хозяина в левый карман, а минуту спустя достает из правого. Неужели палочка Темного лорда своевольничает и может перемещаться сама по себе?

Чары вейл, которых мы так и не увидели

В фильме непонятно, чем вейлы отличаются от остальных людей и почему герои сходят с ума по Флёр Делакур. Она симпатичная, конечно, но чем та же Гермиона с модной укладкой хуже? Напомним, что бабушка Флёр была вейлой, но кинобоссы почему-то решили, что этот важный момент можно упустить. А вот в книге ему уделено должное внимание. На чемпионате мира по квиддичу появляется талисман команды Шармбатона, и вот что пишет автор: «Вейлы пустились в пляс, и разум Гарри одним махом абсолютно и блаженно опустел. Ему захотелось совершить что-то не­описуемое, небывалое — и прямо сейчас. Может, вы­прыгнуть из ложи на арену?» Эта сцена прекрасно объясняет, какой эффект вейлы производят на мужчин.

Непоседливая подушка

Во второй части картины «Гарри Поттер и дары смерти» подушка за спиной гоблина Крюкохвата то и дело меняла свое положение. При первом просмотре на это не обращаешь внимания, но некоторые фанаты заметили эту раздражающую деталь.

Забытая Чжоу Чанг

Чжоу Чанг — любовный интерес Гарри Поттера. Этот персонаж был несправедливо забыт сценаристами. Помните, как Гарри набирался смелости, чтобы пригласить девушку на бал? Позже оказалось, что Гарри ей тоже нравится, но Чжоу выдала Амбридж секрет Выручай-комнаты. Очевидно, что девушка была вынуждена это сделать, но Гарри полностью игнорирует свою возлюбленную до конца фильма. Чжоу выдала правду под действием Веритасерума. Она жертва Амбридж. И тем не менее Гарри даже не поговорил с ней, а ведь раньше он так много к ней чувствовал. Неужели любовь могла так быстро закончиться? Как-то это не кажется правдоподобным.

Гендерное разделение Шармбатона и Дурмстранга

Заметили ли вы, что на Турнире трех волшебников в составе делегации Шармбатона не было юношей, а от Дурмстранга не приехало ни одной девочки? У зрителя создается впечатление, что это две закрытые школы с гендерным разделением учащихся. Возможно, кинобоссы решили, что так будет зрелищнее, но вдумчивый читатель книг о Гарри Поттере заметит неладное: кажется, девушки потеряли где-то парней. Ведь в Шармбатоне учатся не только девочки, самым известным выпускником школы был Николас Фламель. Да, тот самый создатель философского камня.

Загадочные близняшки-слизеринки

В нескольких сценах фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» мелькают девочки-близняшки. Они одеты в зеленые платья, что указывает на принадлежность к Слизерину. Но зачем были введены эти второстепенные персонажи, о которых многие зрители едва ли вспомнят? Оказывается, это Гестия и Флора Кэрроу. Близняшки важны для сюжета: глядя на девочек, сидящих в траве, экранный Гарри догадался, что есть 2 исчезающих шкафа. Но в итоге эту сцену вырезали, оборвав тем самым важную линию.

Перемещающееся полотенце

Часто вещи в «Гарри Поттере» живут своей жизнью. Когда Гарри находится в «Норе», на диване по правую руку от него находится коричневое полотенце, а может быть, плед. На следующем кадре предмет находится уже за спиной героя.

Дом Блэков, помешанных на чистоте крови, находится в магловском квартале Лондона