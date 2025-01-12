Предположу, что были объятия. Есть такие ласковые мальчики. У подруги сын такой до 15 лет был. Мы в гости пришли, а он нас н-а полголовы выше)). И со всеми обнимается, хороший мальчик. Потом в 16 уже просто здоровался, стал суровым пареньком))
15 историй об отношениях, где танго втроем чуть не довело до крайности
Конечно, мы понимаем, что жизнь — штука непредсказуемая и лебединая верность друг другу часто встречается лишь в сентиментальных романах. Но обманывать свою вторую половинку и заводить романы на стороне, кажется, тоже не выход. Герои этой статьи уже поняли, что подобные интрижки чаще всего не приводят ни к чему хорошему. Правда, некоторые из них, как говорится, пострадали ни за что и получили скандал из ревности буквально на пустом месте.
- Муж уехал в родной город по семейным обстоятельствам. Вернулся мрачнее тучи, стал молча собирать вещи. Потом не выдержал и ткнул мне под нос фотку, где я в торговом центре с молодым человеком. Тут-то я его осадила: «А ничего что этого молодого человека ты пятнадцать лет назад помогал из роддома забирать, когда у мужа моей старшей сестры машина сломалась?» Племянник за лето вымахал, вот муж его и не узнал. Кто прислал ему фотографию, мой супруг так и не сознался, сказал, что сам разберется с ним. © Подслушано / VK
- Собрались мы с коллегами культурно провести выходные на турбазе. Решено было, что берем жен, мужей и детей. Перезнакомимся все наконец-то. В общем, есть у нас на работе Саня. Приехал он на корпоратив с семьей. Я еще случайно услышала, что дети называют свою маму «тетя Света». Ладно, не мое дело. И вдруг начинается движуха — Саня мечется, Света с нервяками. Оказывается, на турбазу приехала супруга Сани, ибо дочка позвонила и рассказала где она, с кем и как хорошо им отдыхается. Света потом в лесу кормила комаров до ночи, пока ее кто-то не приютил. Саня с женой до сих пор в браке, она же не поймала его. © SamayaVrednaya / Pikabu
- Мы с сестрой выросли в неблагополучной семье. Я взяла себя в руки, а сестрица умудрилась вляпаться во множество неприятностей. Недавно я полетела через всю страну, чтобы вытащить ее из очередной передряги, и увезла к себе домой. Я организовала для нее прием у психолога и стоматолога, помогла восстановить необходимые документы — все за мой счет.
И вот возвращаюсь я домой с ночной смены в больнице и обнаруживаю, что сестра и мой муж подозрительно мило общаются друг с другом. Просмотрела записи с камер наблюдения с кухни (которые, как ни странно, установил мой муж) и нашла кучу компромата на эту парочку. Я даже не знаю, как быть дальше. © cruel_joke_ / Reddit
- Я уже год встречаюсь с женатым парнем. К жене не ревную. Даже не знаю, что на меня нашло, но, когда была у него дома, подбросила свои трусики под кровать. К слову, жена гораздо крупнее меня. И когда она их нашла, сразу собрала вещи и переехала к своему любовнику, с которым она уже давно встречалась. Та-дам! Я чувствую себя коварным купидоном. © Подслушано / VK
' встречаюсь с женатым парнем. К жене не ревную"
Какая милота! Просто святая женщина!
- Муж изменил мне через месяц после свадьбы. Я тогда слишком сильно любила его и не хотела так быстро заканчивать наш брак. Прошло несколько месяцев, и он снова начал писать другим девушкам. Именно тогда я решила, что больше не хочу быть с ним, и стала ходить на свидания. Когда муж узнал об этом, он проплакал целый день. А я ничего не почувствовала. Просто поняла, что теперь мы можем развестись и жить дальше. Да, это не очень хорошо, но я тогда отчаянно хотела, чтобы он почувствовал то же, что и я. © notreallyalivelol / Reddit
- Сегодня я ночевала на вокзале. Живем с парнем. Он очень ревнует к лучшему другу. Посреди ночи он меня будит и говорит уходить. Я в шоке, пытаюсь выяснить, что не так, но, ничего не добившись, покидаю квартиру. Оказывается, во сне я плакала и кричала имя друга. Мне снилось, что он попадает в аварию, я пытаюсь ему помочь, но ничего не могу сделать. © Подслушано / VK
- Дело было в студенческие годы, когда я ходил в качестве помощника вместе с адвокатом на процессы. И вот судебное дело, разводится супружеская пара. Муж основал крупный бизнес, хорошо зарабатывает. Спокойный, видно, что заботливый. У пары три ребенка — 12, 7 и 3 лет. Муж прочитал переписку жены с любовником и понял, что последний ребенок не от него. Подал заявление на развод.
На двух детей муж готов был платить алименты и всеми силами просил жену обойтись без скандала. Жена со словами: «Ты еще и сомневаешься, значит сделаем тест ДНК для всех детей, пусть тебе будет стыдно», — подала ходатайство об экспертизе.
На последнем заседании судья с круглыми глазами изучала результаты ДНК теста, а слегка приунывшая жена произнесла гениальную фразу: «Ну я думала, что двое других точно от него, где же мне теперь их отцов искать?» © SPFR / Pikabu
- Узнала об измене мужа, начав тяжело дышать дома. У меня аллергия на кошек, в квартире никого не держим, к друзьям с животными не ходим. А тут появились симптомы. Подумала, соотнесла с графиком мужа, нагрянула неожиданно. Любовница. Кошатница, вся с ног до головы в шерсти. Мне стоять рядом больно было, пока она собиралась. © Подслушано / Ideer
- Мы женаты уже шесть лет, у нас трое маленьких детей. Я всегда чувствовала, что могу обратиться к мужу по любому вопросу, и он обо мне позаботится. Но пару недель назад, когда он собирался на работу, запищал его телефон, и я увидела сообщения с текстом «Увидимся вечером» и «Убедись, что она ничего не знает». Имя контакта было женским.
Вечером мой муж действительно сказал, что ему нужно работать допоздна. Я отследила его местоположение и увидела, что он ушел с работы пораньше и провел в отеле около двух часов. Я не стала говорить ему об этом, потому что приближались праздники, и мы хотели провести время с моими родителями. Не хотелось портить настроение им и нашим детям.
На Рождество муж удивил меня — подарил новое обручальное кольцо взамен старого, которое недавно сломалось. Он все так же помогал с детьми, был ласковым и романтичным, а во сне прижимал меня к себе.
Я пытаюсь убедить себя, что все придумала и этим сообщениям в его телефоне есть вполне невинное объяснение. Но что-то будто точит меня изнутри. © ThrowRAnisvea / Reddit
- Мой друг совсем заврался. Женат, есть дети. Недавно и любовница родила. И от жены не ушел, и любовница думает, что он с ней. Обеим врет про длительные командировки. Всех содержать не может, сказал родителям, что серьезно болен, тянет с них деньги, и ему верят. До родителей доходят слухи о его вранье, а он изворачивается и снова врет. Один вопрос: зачем мне такой друг? © Подслушано / Ideer
- Это было в начале совместной жизни, только доделали ремонт в квартире. Я елку к Новому году наряжаю, муж моется в душе. Кричит: «Маша, полотенце принеси!» А я как бы вообще даже рядом не Маша. Я сижу, и думаю, он сам наверняка там трясется, что не тем именем назвал, да и ремонт только доделали, Новый год скоро. Сделала вид, что не услышала, сама поплакала в подушку. Припомнила через год. Но не забуду никогда. © vavilka / Pikabu
"Я пытаюсь убедить себя, что все придумала и этим сообщениям в его телефоне есть вполне невинное объяснение." - ну ты сначала узнай, с кем он созванивался и встречался, может все еще хуже - он тебя обворовывает. А может, не тебя.
- Три месяца назад я завела интрижку с милым коллегой. Сразу после этого я почувствовала отвращение к себе и прекратила все контакты с ним. Я избегала этого мужчину на работе и так перенервничала, что плохо спала целую неделю. Мой муж реально не заслужил этого. Я предала его и подорвала его доверие.
Когда я призналась, муж в гневе выгнал меня из дома. Я была готова, что он подаст на развод. Через несколько дней он перезвонил мне, чтобы поговорить и я честно ответила на все его вопросы.
Сейчас я вернулась домой, но сплю в гостевой комнате, потому что он сказал, что не хочет, чтобы я была в нашей постели, я ему противна. Я ушла с той работы и до сих пор сгораю от стыда. Хочу вернуть наши отношения с мужем, но он все еще холоден со мной. © Ordinary_Title5123 / Reddit
- Моя бывшая девушка вышла из отношений с абьюзером. Я ее любил, и поэтому был готов подождать ее восстановления. Даже дал денег на психолога, но, походив к нему, она и со мной решила расстаться, так как поняла, что со мной она лишь из-за своих травм, а не по любви. Раз уж так, я потребовал вернуть деньги на психолога обратно, так как было обидно. И я рассчитывал, что деньги она не вернет, а просто передумает со мной рвать.
Она вернула, все до копейки. Недавно выставила фото в соцсеть с новым парнем. И мне до глубины души обидно от этой ситуации. Жила она со мной, к психологу отвел ее я, а пожинает плоды другой. Что ей мешало так же ходить к психологу, встречаясь со мной? Пытался с ней поговорить, она и слушать не хочет. Говорит, что у наших отношений нет будущего, и что мы только зря потратим время. Но откуда ей знать? Мы ведь не так долго встречались! Возможно, в дальнейшем ее мнение бы поменялось. Вот сижу теперь и мучаюсь, когда она строит новую жизнь. © Подслушано / Ideer
- У родственников была интересная история. Отец семейства в 40 лет свалил на сторону к молоденькой 25-летней девушке. Его жена-ровесница два года погоревала, потом за ней начал ухаживать 27-летний парень. Намерения были серьезными, съехались, родили ребенка, поженились. С кем не общается их 20-летняя дочь? Правильно, с матерью. © nissa.nissa / Pikabu
- Мы с моим мужчиной решили провести отпуск только вдвоем в уединенном местечке. Вместе были уже 7 лет — хоть и без штампа, но по сути это были настоящие отношения. Вот только последние 5 месяцев он вел себя странно, и я догадывалась, что что-то не так. Его телефон пиликал каждые пять минут. Я не выдержала и нашла способ проверить его переписку. И да — измена, да еще и с замужней женщиной. А я застряла с ним еще на 3 дня отпуска. Даже не знаю, как быть. © Advanced_Seaweed_824 / Reddit
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Комментарии
Ну, теперь очередь парня пойти к психологу. Деньги есть, вернули же! )))
Ощущение, что чувак с психоло́гм - обычный манипулятор. Барышня просто поняла, что из одних абтьюзных отношений, нырнет в другие такие же, если с ним будет продолжать встречаться...