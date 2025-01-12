15 историй об отношениях, где танго втроем чуть не довело до крайности

Конечно, мы понимаем, что жизнь — штука непредсказуемая и лебединая верность друг другу часто встречается лишь в сентиментальных романах. Но обманывать свою вторую половинку и заводить романы на стороне, кажется, тоже не выход. Герои этой статьи уже поняли, что подобные интрижки чаще всего не приводят ни к чему хорошему. Правда, некоторые из них, как говорится, пострадали ни за что и получили скандал из ревности буквально на пустом месте.