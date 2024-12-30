10+ чудных новогодних традиций, которым следуют жители разных стран

Сколько в мире стран, столько и традиций, связанных с наступлением Нового года. И от некоторых из этих них иностранцы нередко могут прийти в недоумение. Только представьте, что ваши знакомые в канун праздника начинают рвать бумагу или бегают по магазинам в поисках красного нижнего белья. Но местные жители продолжают бережно хранить свои обычаи, хоть иногда наверняка сами над собой посмеиваются.

Аргентина

В этой стране в канун праздника полагается порвать старые ненужные документы и прочую скопившуюся бумагу. Все эти мелкие обрывки выбрасывают в окно, как конфетти. Это символизирует, что хозяева дома готовы попрощаться со своим прошлым и смело шагнуть в новый год.

Бразилия

На праздничном столе у местных жителей обязательно будут бобовые во главе с чечевицей. Здесь вполне могут приготовить из них суп, который придется съесть, чтобы в наступившем году все было в порядке с финансами. И еще одна вкусная традиция: до полуночи полагается съесть семь изюминок. Считается, что это тоже приносит удачу.

Шотландия

Если в наступившем году в дом первым придет в гости высокий темноволосый мужчина с подарками, то местные жители будут невероятно рады. Они верят, что это к большой удаче. Ощущение, что людям со светлыми волосами в первый день нового года тут вполне могут сообщить: «Сиди дома, не порти людям праздник».

Нидерланды

В этой стране любят готовить на Новый год сладкие блюда. Например, рулет со взбитыми сливками или жареные шарики из теста с изюмом, обвалянные в сахаре. У нас едят много-много вафель. Мы всегда делали около 120 штук, часть из них замораживали на потом, а остальные раздавали друзьям и сами ели на обед первого января. © Zooplanktonblame_Due / Reddit

Испания

Испанцы запросто могут заявить перед Новым годом: «Срочно надевай красное белье!» Его даже могут вручить вам в подарок — причем, не только возлюбленные, но и близкие родственники, включая любимую бабулю. Ну а если в таком белье еще и съесть 12 виноградин, то счастье в наступающем году уж точно гарантировано. Виноград! 12 виноградин — по одной на каждый удар колокола в Новый год. В этом году у меня получилось съесть только 5 штук. Остальные остались нетронутыми или превратились в кашицу, которая вывалилась у меня изо рта. Забавная традиция! © I_am_Tade / Reddit

Ирландия

В Ирландии существует примета не стирать белье перед Новым годом, чтобы не смыть удачу. Кстати, похожая традиция есть и в других странах. Ха, я только вчера об этом говорила с мамой. В Австрии тоже в это верят. Наверное, люди считают, что в развешенной для просушки одежде или простынях могут запутаться злые духи, которые испортят хозяевам дома следующий год. © Pumuckl4Life / Reddit

Дания

Inga Kolesnic 4 часа назад Испания ? Не знаю. Так делают в Италии. Вы точно страны не перепутали ?. - - Ответить

Некоторые жители этой страны буквально впрыгивают в наступающий год. Они встают на табуретку или стул, ждут, когда часы пробьют 12 раз, и спрыгивают на пол. Считается, что это даст им достаточно сил и энергии на новые свершения, а год сложится более чем удачно. В любом случае нам кажется, что эта традиция отлично поднимает настроение. Только представьте, что вы стоите на табуретке, а датчане кричат: «Не тяни, прыгай!».

Эстония

Эстонцы любят сходить перед праздником в сауну, это символизирует очищение и готовность к переменам. В канун праздника здесь стараются съесть счастливое количество блюд — 7, 9 или 12. А в отдаленных населенных пунктах нередко есть свои особые обычаи. В моей деревне есть забавная традиция. Люди кричат: ​​"С Новым годом!" — так громко, как только могут, чтобы соседи в 300-800 метрах от нас могли услышать это через поля и крикнуть в ответ. Затем мы возвращаемся в дом и усаживаемся праздновать. Сразу после полуночи друзья начинают звонить нам с поздравлениями. Мы отвечаем на телефонные звонки примерно до 2-4 утра, а потом идем спать. А еще к нам могут прийти гости. Все знают, что если свет в доме все еще горит, то им рады. © HedgehogJonathan / Reddit

Португалия

В разных регионах Португалии этот праздник отмечают по-своему. В прибрежных районах люди могут пойти купаться в океане, а на севере страны до сих пор существует старая традиция в полночь выходить из дома и стучать кастрюлями и сковородками (и вообще издавать громкие звуки), чтобы отпугнуть злых духов старого года и не допустить их в новый год. Есть здесь и еще одно забавное суеверие. Некоторые из местных жителей стоят на правой ноге, пока часы не закончат бить 12 раз. Дело в том, что входить в новый год с левой ноги — это плохая примета.

Англия

Англичане по старинной традиции тоже стараются задобрить духов, например, покормить фей. Для них полагается оставить отдельные мисочки с едой. Мои родители выросли в северной Англии, у них до сих пор сохранилась традиция оставлять еду или питье для фей в канун Нового года. Интересно, что если вы читали «Грозовой перевал», то у старого домоправителя Джозефа тоже есть эта традиция. И да, я тоже каждый год оставляю миску каши для домового эльфа. © TheRedLionPassant / Reddit

Япония

Перед Новым годом местные жители делают большую уборку, которую полагается начинать буквально перед наступлением праздника. По преданию считается, что в этот день дом посещают мифологические существа ками и от порядка в жилье зависит, решат ли они благословить хозяев или нет. Я покупаю в магазине пирожное моти в качестве подношения ками. Оно пролежит недолго — мы сами съедим его 11 января. А по настоянию моего супруга мы будем есть лапшу в канун Нового года, чтобы гарантировать себе здоровье и долгую жизнь. © moeru_gumi / Reddit