19 человек, у которых смекалка работает так, что любой позавидует

1 день назад

1 день назад

Эти люди способны сварить вкуснейшие пельмени, моментально очистить слив от застрявших в нем волос и дать вторую жизнь хвое от старой новогодней елки. Нам остается только восхищенно аплодировать им и заодно прикидывать, сможем ли мы в ближайшее время воспользоваться этими советами.

Незаменимый дворник Коля

Каждый избавляется от плохих мыслей по-разному: как в компьютере, перемещает в "корзину", например. А я представляю злого дворника Колю с большой метлой, который орет на мои гнетущие мысли: "А ну пошли отсюда!" — и грозно трясет метлой. Файл из корзины и восстановить можно, но то, что вышвырнул дворник Коля, не возвращается. © Подслушано / Ideer

Во время варки пельменей можно использовать чайное ситечко, чтобы потом не выковыривать из тарелки перчинки

Как не прогадать при покупке пуховика

Решила, что в этом сезоне пора обновить себе зимнюю одежду. Долго искала длинный пуховик, чтобы в мороз не мерзли коленки. Нашла! Но утеплитель у него - тоненький слой кудрявой синтетики. Думаю: "Как же мне с ним не прогадать?". И тут меня осенило. Три дня после покупки я специально аккуратно носила пуховик, не срезая бирки с молнии. Прятала их за воротник. Ждала мороза для проверки. Хорошо, холода наступили почти сразу. Пуховик проверку прошел. © Подслушано / Ideer

Если разрезать мыло, каждая из его половинок будет служить дольше, чем кусок целиком

Когда приходится греться по старинке

Квартира у меня угловая, зимой — холодина. Болела стабильно 3-4 раза за сезон. Уже давно поменяла окна на пластиковые, застеклила балкон — толку не было. Помог бабушкин метод. Насобирала по знакомым старых шерстяных ковров по знакомым, зимой стелю на пол и вешаю на стены. Ну а в самые холодные ночи набираю ванну горячей воды, стелю рядом резиновый коврик и на нем сплю. © Подслушано / Ideer

«Я устала ударяться ногами о ножку собачьей лежанки, поэтому сделала так»

В помощь худеющим

На днях случайно наткнулся на интересную фичу. В холодильнике перегорела лампочка. Пару дней не было возможности заменить. За это время заметил, что еда там стала менее привлекательной. Открываю холодильник по привычке вечером: чем бы перекусить? А внутри все некрасивое, темно и страшно. Закрываю, ничего не взяв. Стал меньше есть. © Walery50 / Pikabu

Никогда не знаешь, где может пригодиться S-образный крючок

Как отказаться от нелюбимых блюд

С детства меня доставали предложениями попробовать что-то, что мне категорически не нравится. Никакие объяснения, что не хочу, мне не нравится, не давали гарантированного эффекта. На застольях вечно кто-нибудь начинает зудеть: "Попробуй салатик с майонезом!" Или еще что-то несъедобное в меня пытается впихнуть. На это у меня есть гениальная отмазка. Странная, но на нее реально возразить нечего. Говорю: "Я это не ем — я его боюсь". И все - тишина. © Подслушано / Ideer

Главное — не перегрузить барабан

Лайфхак для тех, кто решил устроить внеплановый перерыв на работе

У нас на работе очень суровый директор. Чтобы не спалиться за сидением в интернете, приходится по сто раз поворачиваться, убеждаясь, что он не идет. Вот я и стала ставить на полку открытую пудреницу с зеркалом. Настраиваю ее, как надо, и использую как зеркало заднего вида. © Подслушано / Ideer

«Мой хитрый ребенок»

Попросила доченька купить ей разветвитель наушников. Ну, думаю, скоро на учебу — подружки там, музыку вдвоем слушать, и чтобы каждой по 2 наушника досталось. Заботливый ребенок растет. Ага. Зашел к ней в комнату и вижу это. Наушники эти ведь дешевле грязи при неплохом качестве. И со временем один перестает играть (дело в разъеме). Вот в связи с этим таких одноухих собралась целая гора. © AnanuyZ***ko / Pikabu

Как очистить слив от волос, не разбирая его

© dimon8787 / Pikabu Strizh3109 8 часов назад Проще заранее сеточку купить и не мучаться. Есть перманентные, есть набор сменных - цена небольшая, а трубы чистые и никаких зазубрин нна палочках делать не придётся. - - Ответить

Лайфхак для тех, кого кусают комары

От комаров, мошек и разных мелких гадов, которые любят нас погрызть, отлично помогает ванилин, разведенный в воде. Достаточно немного набрать в пульверизатор и опрыскать себя и все рядом. Работает на 100 %. © Евгения Козловская / ADME

Используйте нож для резки яблок, чтобы быстро покрошить лук

Мамы — они такие

Хорошая идея

У нас весь дом в цветных наклейках. На двери в туалет стикер с надписью «Не забудь закрыть крышку унитаза», на посудомоечной машине — «Разбери посуду», возле кошачьего лотка — «Поменяй этот песок и купи новый» и так далее. Таким образом мы с мужем избегаем ссор по бытовым причинам. Я не пилю ему мозги, он не забывает выполнять мои просьбы. В общем, в отношениях все прекрасно. © Лайфхаки / VK

Как быстро сделать фрикадельки

Не забудьте не выбросить елку

Елку я покупаю не только для запаха, но и с практической целью: обдираю хвою, ссыпаю в пакеты — и на балкон. Весной подкладываю к кустам земляники. Очень рекомендую тем, кто занимается огородом, особенно в сухом климате. Земляника не болеет, листья не краснеют, плюс хвоя также является отличной мульчей. Почва меньше высыхает. © GalaP / Pikabu

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.