15 историй о деньгах, где справедливость восторжествовала

В истории с тортиком прям хеппи энд. В жизни так редко бывает. У меня в жизни тоже была такая морковка перед осликами, работали до упаду перед НГ, поставили на́ уши всю ЕС (этих ребят с 22 декабря трудно расшевелить,они все в праздниках), смогли, выиграли, победили...в итоге у директора новое Инфинити,у нас ужин на́ отдел в пивнушке.. хотя обещали Сейшеллы и премию. Все ушли из отдела в течение года. Всем досталась прививка от веры в честного начальника)