А потом появляются статьи "как так, муж-жена даже пол помыть и пыль вытереть не могут"
15 историй о деньгах, где справедливость восторжествовала
Можешь знать человека как облупленного, а потом встает финансовый вопрос, и начинается. Семья ругается из-за наследства, а некогда любимый муж хочет отобрать последний чайник. И от того особенно хорошо читать истории о том, справедливость торжествует там, где дело хоть немного касается денег.
- Был у меня друг Вася. И вот однажды в его классе девочка подняла бучу. Мол, почему мы должны мыть доску и полы, если родители и так платят взносы школе. Учительница аж побагровела, начала кричать «как вы смеете», позвала директора. Та тоже не смогла утихомирить детей. Тогда встал Вася и сказал, мол, каждый платит по столько-то (немного, копейки совсем) в месяц и я убираю этот кабинет каждое утро. Болею — разбираюсь с заменой. Класс 30 человек, все согласились платить. Ну а Вася на год обеспечил себя заработком, тратя на это 10-15 минут 5 раз в неделю. © UltraHardcore / Pikabu
- Году в 2005 была история в одной конторе по торговле софтом. Случился крупный в рамках региона тендер. Девочка менеджер днями и ночами готовила документацию, выбивала у поставщиков скидки, договаривалась о сроках поставки. Тендер выиграли, акты подписали, деньги получили. Девочка ждет свой процент, а собственники, муж и жена такие, мол, а нам еще не заплатили. Как же вам не заплатили, девочка на связи с клиентом, копии платежек у нее. Ой, вот тебе, условно, 10 тысяч, а не 100 тысяч. И тортик, спасибо. А под окнами офиса, внезапно, появляется новенький автомобиль. Девочка погоревала, молча собрала базу своих клиентов — и ушла к конкурентам одним днем. Ну, а жена собственника разбила тот автомобиль через месяц. © Donskiedela / Pikabu
- Я неожиданно унаследовала деньги — сумма где-то с мою зарплату за 4 года. Рассказала об этом подруге и она тут же заявила, чтобы мы поехали в Европу. За мой счет, естественно. Ну еще всякие вещи поменьше потребовала. В общем, когда я получила деньги, подруге я об этом не сказала. И начала постепенно от нее отдаляться. А потом рассказала о наследстве парню. Он ничего не попросил ничего. И мы поехали в Европу. © PopcornSurgeon / Reddit
В истории с тортиком прям хеппи энд. В жизни так редко бывает. У меня в жизни тоже была такая морковка перед осликами, работали до упаду перед НГ, поставили на́ уши всю ЕС (этих ребят с 22 декабря трудно расшевелить,они все в праздниках), смогли, выиграли, победили...в итоге у директора новое Инфинити,у нас ужин на́ отдел в пивнушке.. хотя обещали Сейшеллы и премию. Все ушли из отдела в течение года. Всем досталась прививка от веры в честного начальника)
- Когда умерла бабушка, по завещанию все должно было быть разделено на три части. Треть — моей маме, треть — дяде, а еще треть поровну между моей сестрой и мной. Дядя хотел тут же продать бабушкин дом, но мне так хотелось его оставить! В итоге я одолжил денег, выкупил долю дяди, и все хорошо. Вот только цены на недвижимость в нашем районе стали резко расти, и теперь дом стоит в 3 раза дороже, чем когда я выкупал долю. Божечки, сколько раз дядя мне вопил о том, что когда я продам дом, он по закону имеет право получить больше денег. Ага, конечно. Я планирую прожить здесь еще много лет и продавать даже не собираюсь. © smoffatt34920 / Reddit
- Знаю человека, на которого случайно свалились какие-то безумные деньги. Что тут началось! Его жена, с которой у него вообще-то были отличные отношения, просто озверела! Она начала спускать бешеные деньги на дизайнерское шмотье и сумки, перестала с ним общаться и вообще хоть что-то обсуждать. Будто дорвалась и только «деньги, деньги, деньги». У мужика чуть крыша не поехала от этого всего. В итоге они развелись, а он смог выдохнуть и жить нормально. © Unknown author / Reddit
Пусть и на́ мою голову свалятся хорошие деньги,а?? Разводиться ни с кем не буду,обещаю!!
- Есть у меня подруга Таня. Был у нее парень, добрый, заботливый, внимательный. Все помнил: и когда познакомились, и какие цветы любит, и какие фильмы — ну вот вообще все! Он купил квартиру, они жили там вместе и делали дорогущий ремонт. И вот однажды возвращается Таня домой после работы, а в подъезде стоят чемоданы с ее вещами. Парень изнутри закрылся, на звонки не отвечает. А Таня из пригорода, денег с собой мало. Приехала она ко мне ночевать. Утром ее парень ушел на работу, а Таня метнулась к нему на квартиру забрать всякую мелочевку, которую он забыл собрать, и нашла симпатичную записную книжку. А там оказалось досье на всех его баб: имя, внешность, любимые цветы, когда и где встречались в последний раз, ну и так далее. Тут моя Таня выясняет, что буквально неделю назад, пока она корячилась и штукатурила стены в его квартире, он с какой-то девицей развлекался. А 10 дней назад — с другой мамзелью, и 2 недели назад тоже... Девиц было около 20, страничек — почти 40. Таня — девочка изящная, к склокам не приученная, но нельзя же оставить все безнаказанным? Она поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листики и приклеила их к его восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Каким-то термоядерным клеем. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам. На третьей минуте ей надоело слушать его вопли, Таня положила трубку. Ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
- Была у меня одна очень милая знакомая бабушка. Жила она скромно, но дома у нее были ну очень красивые антикварные вещи, хрусталь и серебро. Она никогда не была замужем и не имела детей, но у ее братьев и сестер были дети и внуки. И вот, когда ей было около 80, она попала в больницу. Так ее родственнички пришли к ней в крошечную квартиру и забрали ВСЕ. И когда она выздоровела, то вернулась практически в голые стены. Но это не конец истории. Когда несколько лет спустя ее не стало, то оказалось, что она ничего не оставила своей семье. Ну еще бы, они себе уже набрали всего. А бабушка все завещала одной организации. $ 9 миллионов. © hahahahthunk / Reddit
- После свадьбы подруга переехала жить к мужу в квартиру. Первый год все было хорошо, но потом муж перестал работать. Сначала потому, что уволили, потом не мог найти работу. Продолжалось это год. Подруга ему верила, обустраивала за свой счет их любовное гнездышко. Но любому терпению приходит конец, и она приняла решение развестись. Собиралась забрать все то, что сама покупала, но муженек вильнул хвостом и увез всю технику к родителям. А те своего «дитятку» очень любят, поэтому поступить по-человечески не захотели. Но подруга не растерялась — пока муж слонялся где-то, она приехала в квартиру и сняла все покрытия, забрала все раковины, все краны, сняла даже унитаз. В общем, вынесла все, так как въезжали они в новострой с голыми стенами. Муж попытался возмутиться, но она сказала, что просто забрала свое. В полицию ему не с руки было идти. В итоге он продал все, что спрятал у родителей, и то ему не хватало, чтобы восстановить нормально ремонт. А надо было просто с самого начала быть человеком. © Палата № 6 / VK
- Отец обиделся, что мама устала терпеть его измены и сама подала на развод (а должна была заткнуться и терпеть), поэтому алименты не платил и в моем воспитании он принципиально не участвовал. Жить вдвоем на одну мамину зарплату было нелегко, но мы справились. После школы я решила поступать в вуз в другом городе, нужны были деньги на проживание. У мамы денег не было. Я, отчаявшись, обратилась к отцу, мол, ты не платил алименты, так помоги хотя бы в этой ситуации. И тогда папаша, глядя мне прямо в глаза, сказал: «А давай-ка ты сначала докажешь, что давать тебе деньги — это стоящее вложение моих финансов. Я не вижу у тебя конкретного плана развития, ты не говоришь, когда вернешь мне эти деньги и с какими процентами». Ушла я с пустыми руками. Погрустила, нашла работу, отпахала год и потом все равно поступила туда, куда хотела. Отучилась, работаю. И вот мне пишет отец: «Дорогая дочь! Я строил себе дом, но меня кинули на деньги. Помоги финансово, очень надо». Как приятно было вернуть ему его же фразу, вы даже не представляете! © Палата № 6 / VK
- Перед выездом сделали в съемной квартире почти капремонт. Счастливая владелица с 3 внуками заехала в нее жить. Проходит пару недель и хозяйка начинает названивать: бачок течет, в серванте трещина, на холодильнике вмятина. Я терпеливо все исправляю. Снова звонок: лейка душа отвалилась. Приезжаю — она вырвана с корнем! Спрашиваю, в чем дело. А хозяйка, глядя мне в глаза, заявляет, что муж не в настроении был и рванул. Говорю, мол, а я тут при чем? Она: «Нужно было качественную брать!» Послал лесом и заблокировал. © Stitch78 / Pikabu
- На работе держу «аварийный набор»: прокладки, чулки, нитки, иголки. Коллеги пользуются и докупают. Стали ученицы забегать, все брать. Но вот запасы они не пополняют. Купили прокладки подешевле, так ученица выдала: «А по какому праву вы на нас экономите? Я пожаловаться могу». Ну я со смехом предложила ей заявить в комиссию по правам человека. © Подслушано / Ideer
- Купили квартиру в доме, где есть управляющая компания, а, значит, и сбор на уборку, так как она входит в обязательный минимум услуг УК. Через пару месяцев соседка молча повесила рядом с моей дверью график дежурств по уборке первого этажа. То есть, они много лет, вместо того чтобы заставить УК работать как надо, молча и терпеливо сами драили полы, и решили, что я буду делать так же. Подготовила на листке выдержки из закона, написала, что если кого-то не устраивает качество услуг УК, то жаловаться можно сюда, и дала контакты. Листок повесила рядом для ознакомления. Больше ко мне никто с такими глупостями не приставал. © R A / ADME
О,меня тоже однажды пытались заставить драить общий пол. Один раз я честно его помыла,потом начала соскакивать.
Мотивационный аргумент:у нас же есть дверь,в тамбур уборщица не заходит,а нам тамбур нужен.
Предпочла показаться ленивой хамкой. Или не показаться)
- В этом году я перешел на новую работу с отличной зарплатой, поэтому решил побаловать близких хорошими подарками на Новый год. Накупил всего и своей 9-летней дочке, потому что она заслужила: усердно училась в школе, помогала по дому, вела себя отлично. Но когда теща узнала, что я приготовил для дочки 3 больших и 3 маленьких подарка, она стала возмущаться, что я просто избалую ребенка. И ляпнула: «Я вот хотела внучке куклу подарить, которую она очень хотела, но теперь не буду. Пусть это станет для нее уроком, что в жизни она не может получить все, что захочет». Ну ок. Я тогда решил тоже не дарить теще дизайнерскую сумку за $ 600, а ограничиться халатом за $ 40. Когда она открыла свой подарок, то не смогла скрыть разочарования и даже спросила: «Это все?!» А я ответил: «Да. Извините, если разочаровал вас, но мы не всегда можем получить те подарки, на которые надеялись». Она с женой были просто в ярости. Но, блин, я просто переживаю, чтобы теща не выросла избалованной! © theantigrinch / Reddit
- Решили с мужем переехать в другой город. Мои родители по каким-то причинам были против. Чего только я не выслушала в свой адрес! И вдогонку они потребовали отдать право собственности на когда-то подаренную мне квартиру. Подписала все документы и уехала. И начался с этой квартирой у них головняк: техника ломается, с отоплением проблемы, трубу прорвало и соседей затопило. Родители думают, что квартиру я сглазила. Может, просто бумеранг? © Подслушано / VK
- Однажды дала деньги очень милой бабушке в аптеке. Она не могла оплатить назначенные врачом лекарства. Расстроилась, уходила от кассы со словами: «Ничего, обойдусь, буду ждать следующую пенсию». Бабушка деньги брать не хотела, испугалась даже, думала, что подвох. Я положила и ушла. В тот же день на работе мне один столик оставил на чай огромную сумму, в 10 раз больше, чем я бабушке дала! Я тогда официанткой работала и запомнила эту историю на всю жизнь.
А вот истории о людях, которым пришлось разбираться с финансовым вопросом:
Комментарии
Эх, сейчас бы нежданно негаданно получить огромное наследство от неизвестного родственника)
"я просто переживаю, чтобы теща не выросла избалованной!" Какая прелестная фраза!