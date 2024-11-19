Если муж решил не оплачивать даже половину бытовых нужд, значит он и не пользуется ничем, правильно? Не покупать и не готовить еду сверх той, которая нужна aвтору истории.
20+ человек, которым денежный вопрос помог понять, кто есть кто
Народное творчество
3 часа назад
Даже хорошо знакомые люди порой могут показать себя с неожиданной стороны, когда дело касается денег: друзья пропадают, заняв некоторую сумму, а родные, которых вроде бы знаешь как облупленных, начинают чудить, едва речь зайдет про наследство. Почитайте эти истории — ведь просто диву даешься.
- Знакомая ушла к любовнику, ребенка оставила отцу. И спросила у меня совета, как заставить мужа платить алименты. Я в шоке: «Это ты должна платить алименты, раз ребенок с папой живет». А она как выдаст: «У меня есть ребенок, я развожусь, значит, его отец должен мне алименты!» Так как сама она не работает, пришлось ей вернуться в семью. © FancyKonfeta / Pikabu
- Только после развода я позволила себе ездить на работу на маршрутке. До этого ходила пешком все 16 лет брака, а пока ребенок был маленьким, перед этим отводила его в садик. При любой погоде и любом самочувствии. Потому что, по словам мужа, до работы всего две остановки, можно и сэкономить. При этом муж всегда ездил на машине. © user5975403 / Pikabu
- Я зарабатываю вдвое больше своего мужчины, и со временем стала платить за все. Купила дорогую машину, а он разозлился и потребовал и ему дать денег на новую. Потом мы завели общий счет, и он такой заявляет: «Ну, теперь я могу себе позволить купить все, что захочу». Это стало последней каплей. Я не только зарабатываю вдвое больше, я и пашу вдвое больше, чем он! Я съехала на следующий день. © ellie_xo99 / Reddit
- Свекровь всю свою молодость жила для себя, дети росли с бабушкой, ничего не скопила и угла своего нет. Сошлись мы с ее сыном, я забеременела, решили пожениться. Я стала замечать, что свекровь начала мне слать каждый день открыточки, как никогда интересоваться сыном, звать его к себе. С каждым днем он становился чернее тучи и в конце концов раскололся. Эта мадам надумала заставить его взять ипотеку для нее, обещала платить сама. У него самого ни кола ни двора, на последнем месте работы Сейчас отношения с ней холодные, и с внуком она не рвется видеться. Ну и ладно.
- Была у меня приятельница. У них с мужем — несколько крупных кредитов на неудавшийся бизнес, кредиты на технику, опустошенные под ноль кредитные карты разных банков и несколько микрозаймов. Долги адские. И как-то звонит мне эта звезда и радостно сообщает, мол, хочу телефон сменить, а мне кредит не одобряют, поэтому возьми, пожалуйста, его на себя, а я, конечно же, буду сама платить. Когда я отказалась, она искренне удивилась: «А почему?» © A***serebra / Pikabu
- Был фотографом на свадьбе. Родители жениха — люди не бедные, но начали торговаться со мной уже на свадьбе, хотя оплата была оговорена заранее. А я тогда и говорю: «Ну, раз мы торгуемся, то вот вам еще 10 % к цене, иначе я пошел, и никаких фото не будет. Деньги сейчас». Выражение лиц у них было, конечно, запоминающееся. Но заплатили-таки. © AVK74 / Pikabu
- Младшая сестра работает дизайнером. И еще увлекается фотографией. Бывает, что фотографирует за деньги, но друзей обычно бесплатно. Как-то раз она фотографировала знакомую блогершу. Фотографировала «по дружбе», поэтому денег не взяла. Хорошая знакомая же. Отсняла фотосессию, обработала фотографии, отправила блогерше. Фотографии той очень понравились, благодарила, сказала что непременно выложит. Сестра спросила — может ли эта блогерша в посте с фотографиями добавить ссылку на нее как на фотографа. Блогерша сказала, что может и, так как они подруги, то сестре это будет стоить всего лишь ₽ 5 000. С тех пор сестра фотографирует блогеров только за деньги. © ZhoraLiberman / Pikabu
- В универе приходилось ездить из корпуса в корпус. Ездил на машине и брал с собой несколько одногруппников. Бесплатно, само собой. И однажды получилось, что один из этих одногруппников был на машине, а я нет. Ну и предложил он меня до дому довезти, он в ту же сторону по делам едет. Ок, доехали, поблагодарил.
— А деньги?
— Какие деньги?
— Ну за проезд, ₽ 30, как на маршрутке.
Ну я посмеялся, говорю, мол, хорошая шутка — и вышел. На следующий день он подходит ко мне и спрашивает, мол, где деньги. Я сначала не понял, но да, он требовал деньги за проезд. В общем, больше я никого не возил, только хорошего друга, все остальные пешком топали. А того маршрутчика просто послал. © NHL861 / Pikabu
- Помогли дочке со взносом по ипотеке, теперь она делает ремонт в своем новом жилище. Я умолял ее, чтобы она наняла нормальных строителей, профессионалов. Ага, сейчас. Дочка решила делать все сама, в итоге ванная раздолбана, на переделку уйдет куча денег, а их у дочки нет. Стала просить помочь с ремонтом меня. Отказал. Так она меня же еще последними словами обозвала. © YardNo5847 / Reddit
- Оказалось, муж утаивал от меня часть зарплаты, причем нехилую такую часть. На накопленные деньги купил себе дорогую машину. На мой вопрос, почему он это сделал, муж ответил, что если бы я знала реальный размер его зарплаты, то не дала бы купить машину, а спустила бы деньги на всякую ерунду. Ерунда — это брекеты для меня, причем это не из-за эстетики, а для здоровья. Ерунда — это бальные танцы для дочки, которыми она грезит, но там такие цены на платья, что я просто не могу выкроить деньги из семейного бюджета. Это для мужа оказалось ерундой, а вот машина, которая нам не по бюджету, — это самое нужное! © Подслушано / Ideer
- Постоянно ругаемся с мужем на тему денег. Мы оба работаем, он зарабатывает на порядок больше. Когда начали семейную жизнь, договорились, что моя небольшая зарплата идет на мои хотелки и на дом по мелочи. Его зарплата покрывает все наши базовые потребности. Так прожили много лет, а потом в один момент муж начал крысить деньги, предлагать что-то пополам оплатить (обычно это касалось больших покупок), потом просто перестал половину бытовых нужд оплачивать. Но при этом так же, как и раньше, тратит на подарки друзьям и их детям. Например, мне может сказать, что на этот Новый год без подарков, так как денег в обрез, при этом накупит суперкрутых, дорогущих подарков этим мелким, которые нам никем не приходятся. Говорит: «это же дети и друзья!» Ну да, а я просто жена. © Подслушано / Ideer
- С бывшей в разводе уже 7 лет. У нас двое детей, сейчас им 12 и 15. И вот недавно звонит мне бывшая и говорит, мол, помоги с едой. Ну я прикинул, что в морозилке куча мяса замороженного, крупы. И сказал, что готов ей все это отдать. А она как заорет, мол, я совсем уже. Она рассчитывала, что оплачу ей доставку из кафешек, а не свои «объедки». Тогда я позвонил детям и спросил, действительно ли им нечего есть. Они только рассмеялись. Оказалось, что у них дома полно еды. Просто бывшая готовить ее не хочет. © Ambious-Emotion615 / Reddit
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- 3 года назад знакомая отбила мужа у жены. А у того с ней двое детей. Так знакомая еще и возмущалась: «Представляешь, эта такая-сякая забрала его карточку, на которой было 30 тысяч, и отказалась отдавать! А я на море планировала поехать». Ну я на это просто ответила: «А что ты хотела? Она мать, ей детей в школу собирать нужно, август на дворе». Она фыркнула. С тех пор с ней не общаюсь. Противно. © Подслушано / Ideer
- Сломался у нас на работе электрочайник в бытовке. Решаем, по сколько скидываться на новый чайник. Один коллега и говорит, мол, дома у него уже много лет лежит чайник почти новый, но неисправный, мол, если сделаете, будем его юзать. В общем, принес он его на второй день. Поломка нашлась за минуту, контактный усик в подставке отжат был. Ну дальше вы уже догадались, мужик этот чайник в охапку — и домой. Снова решаем, по сколько скидывать на новый чайник. © Lobotomist / Pikabu
- У меня есть дочь и у моего мужа есть дочь. И одна и вторая — подростки. Естественно, иногда ругаются. И вот однажды моя дочка психанула так, что разорвала в клочья платье сводной сестры. И не какое-то там повседневное, а дорогущее, которое купили специально для одного национального праздника. В итоге я сказала ей, что она отправится работать, чтобы возместить ущерб. Дочка в ярости, говорит, что я променяла ее на другую девочку. Но мне кажется, что я все сделала правильно. © Otherwise-Cycle-2441 / Reddit
- Приехала к родителям в гости. Там же живет брат, с ним особо не общаемся, но в тот вечер попросил позвонить, у него были проблемы с телефоном, без задней мысли дала. Утром уже у себя обнаруживаю пропажу отпускных с зарплатной карты — в истории платежей значатся брокеры. Этот человек улыбался мне в лицо, здоровался за руку с моим мужем и одновременно крал у меня заработанные непосильным трудом деньги! Иду писать заявление о мошенничестве. Только маму жаль, любит его. © Подслушано / Ideer
А просто потребовать отдать деньги под угрозой обращения в полицию уже не вариант?
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- Отдыхали с подружками в клубе. Столики я бронировала через знакомого моего — директора этого клуба. Хвастать подружкам о знакомстве не стала. В клубе стало мне плоховато, я уехала домой пораньше. На следующий день к обеду мне звонит моя подружка и рассказывает, что они решили сбежать, не оплатив счет! Все деньги потратили в другом месте. Надо было видеть мое красное лицо, когда я приехала в клуб и отдавала директору неоплаченные деньги. Я просто со стыда сгорала за своих подруг! © Подслушано / VK
- Парень предложил съехаться, траты предложил 50 на 50 вести. Вот только зарабатывает он в два раза больше, а жить собрались в моей квартире, ведь он снимает и своего жилья не имеет. Меня этот момент смутил, потому что я выросла в семье, где отец полностью содержал семью, а мать свою зарплату только на себя тратила, но она и весь быт вела. Ладно, решила я. Но тогда почему 50 на 50? Я ем меньше, жилье мое, при этом готовка и уборка вся на мне, эти услуги времени и денег тоже стоят. В итоге поссорились, разошлись. © Подслушано / VK
- Было похожее. Я работала в клубе в студенческие годы, подруга знала об этом. И коллеги знали ее, ибо в свои выходные часто там вместе зависали. Итог: мне названивали мои коллеги и просили дать адрес подруги, ибо она сбежала, не оплатив счет. Такая стыдобища была. © Albina Aslaeva / VK
Парень хотел хорошо устроиться - нa всем готовом, за жилье платить не надо, семью содержать не надо, удобненько, однако. Хорошо, что не прокатило.
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- Достаточно долго откладывал деньги на покупку машины. В один прекрасный (нет) день звонит мне друг, с которым знаком лет 20, просит одолжить ему почти всю накопленную сумму, якобы срочные семейные обстоятельства. Денег дал, расспрашивать не стал, продолжил откладывать на машину. Пришло время получить долг обратно, естественно «не могу отдать всю сумму, есть четверть, остальное частями». И даже не это самое печальное в этой истории. Дружить мы перестали, раз в месяц мне приходится напоминать о себе, а последний раз меня вывел из себя. Он скинул мне на карту какие-то копейки, потом позвонил и сказал что-то вроде «ты наверное уже прогуливаешь мои деньги, а я их от семьи отрываю». А самое забавное — занимал он, чтобы машину новую купить взамен старой. © SuperMikhail / Pikabu
- Шабашим с товарищем по отделке. 15 лет назад было. Приехали посмотреть квартиру. Элитка. Но денег у людей в обрез, потому что ипотека. Задача: покрасить потолки и переклеить обои. Обои начинают обдираться со слоем шпатлевки, потолок после грунтовки идет трещинами. Работы по шпатлевке, зашкурке, грунтовке не считаем, вошли в положение, нет денег у людей. И потом нам привозят обои. Каждый рулон стоит как наша зарплата за месяц. Обалдели мы тогда знатно. Оказывается, когда нет денег, это нет их для работника. © comcom / Pikabu
- Ребенок учится в восьмом классе. Пришел новый математик — молодой репетитор. Сначала было все нормально, затем у детей стали появляться четверки-пятерки, но они говорили, что на уроках ничего не делали. По итогу знания нулевые. Оказывается, это и был план. Говорит, мол, я здесь не для того, чтобы вы хорошо знали, приходите на репетиторство ко мне, все объясню. © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько историй о том, как финансовый вопрос показывает людей в истинном свете:
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