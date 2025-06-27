9 моделей обуви, которые к радости многих женщин вернулись в моду

Помните те бесформенные балетки с круглым носом из начала 2010-х? Они были удобны, но часто выглядели слишком просто и «резали» ногу. Их универсальность сыграла с ними злую шутку: они стали ассоциироваться с чем-то обыденным и даже скучным. Однако в 2025 году балетки переживают ренессанс. Обувь, вернувшаяся в моду, выглядит иначе. Теперь это четкий силуэт — острый, квадратный или слегка зауженный нос. Актуальны модели из атласа, кожи, лакированной кожи и, конечно, сетки. А еще в моде варианты с ремешками как у «Мэри Джейн», а также модели, напоминающие пуанты или балетные туфли, с тонкими лентами вокруг щиколотки.