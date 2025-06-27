Всё равно это строго пляжная обувь на один сезон. Ходить в таком на ежедневной основе и вредно, и опасно.
9 моделей обуви, которые к радости многих женщин вернулись в моду
Мода — как бывший: иногда возвращается неожиданно, и ты не понимаешь, радоваться или делать вид, что не узнала. Некоторые модели обуви, которые мы считали позором гардероба 2000-х, снова на пике стиля. И если раньше мы прятали их на антресоль, то теперь стилисты советуют их срочно доставать. Разбираемся, какие пары снова в моде и как они изменились.
Вьетнамки вернулись совсем другими
Сандалии ring-toe с акцентом на большой палец — это ироничный привет из начала нулевых, но в очень модной упаковке. Если раньше такие модели ассоциировались только с туристами или пляжным фольклором, то теперь дизайнеры превратили их в элемент городского шика: варианты от спорта до романтики, минималистичные формы, мягкие материалы. Такие сандалии идеально сочетаются с платьями длины миди, льняными костюмами и брючными ансамблями.
Клоги: из сада на подиум
Я мечтала о таких шлёпках с заклёпками по бокам. Когда-то они были очень модными и стоили довольно дорого. Называли их просто "сабо", а не "клоги". Ну, вот, мода вернулась, теперь могу позволить себе купить, а пяточные шпоры не позволяют носить.
Были времена, когда клоги ассоциировались исключительно с загородной жизнью или очень специфическим богемным стилем. Массивные деревянные сабо с грубым кожаным верхом казались слишком нишевыми и тяжеловесными для города. Сегодня клоги — это воплощение расслабленного шика. Они идеально сочетаются с укороченными брюками, льняными костюмами и легкими летними платьями, добавляя образу богемной нотки. Тренд на натуральность, комфорт и легкий богемный стиль поспособствовал их возвращению.
Балетки: от скучных до изысканных
А с какой такой радости мне будет "стыдно носить" первые балетки?
Помните те бесформенные балетки с круглым носом из начала 2010-х? Они были удобны, но часто выглядели слишком просто и «резали» ногу. Их универсальность сыграла с ними злую шутку: они стали ассоциироваться с чем-то обыденным и даже скучным. Однако в 2025 году балетки переживают ренессанс. Обувь, вернувшаяся в моду, выглядит иначе. Теперь это четкий силуэт — острый, квадратный или слегка зауженный нос. Актуальны модели из атласа, кожи, лакированной кожи и, конечно, сетки. А еще в моде варианты с ремешками как у «Мэри Джейн», а также модели, напоминающие пуанты или балетные туфли, с тонкими лентами вокруг щиколотки.
Танкетка: от компромисса к элегантности
Классные босондрили "нa любителя". Если только они удобные в нОске.
Еще недавно туфли на танкетке выглядели громоздко и часто становились «компромиссным» вариантом между каблуком и удобством, а как верх изящества их воспринимали редко. В 2025 году танкетка вернулась. Теперь это изящные туфли и босоножки с более легкой, но устойчивой подошвой. Дизайнеры предлагают модели с необычной формой танкетки или интересными текстурами. Такие туфли cнова стали частью модных образов и отлично сочетаются с широкими палаццо, джинсами клеш, платьями-макси и миди. Тренд на комфорт, устойчивость и отсылки к эстетике 70-х годов запустил их новый виток популярности.
Слингбэки с каблуком-рюмочкой
Представляю туфли с вытянутым квадратным мысом. Caма женственность и утончённость.
На пике популярности слингбэки — туфли с закрытым мысом и ремешком на пятке. Особенно актуальны остроносые модели на каблуке «киттен-хил» (невысокий, изящный каблук-рюмочка), а также варианты с вытянутым квадратным мысом. Они добавляют образу женственности и утонченности.
«Мэри Джейн» носится с удовольствием в любом возрасте
Не отстают и «Мэри Джейн» — туфли с перемычкой на подъеме, которые в 2025 году стали более массивными или, наоборот, предстали в виде изящных сандалий на небольшом каблуке. Эти модели отлично работают как в классических, так и в более смелых сочетаниях, привнося нотку винтажного шика.
Без лоферов и этим летом никуда
Вы из какого года пишете? Лоферы уже лет 10 "в моде". Сначала были разноцветные на тонкой классической подошве, потом чётный лак на толстой,... Вообще лоферы - это обувь вне времени, потому что лаконичны, удобны и практичны.
Классические лоферы долгое время считались обувью для офиса — удобной, но скучной. Их выбирали все, кто не хотел мучиться с шнурками. Цвет — черный, максимум — коричневый. Скучно, практично, строго. В 2025-м лоферы отрываются по полной: кислотные оттенки, массивные цепи, подошвы как у кроссовок. Их носят с трикотажными костюмами, юбками-сетками и даже с носками в горошек.
Спортивный шик этого лета
Спортивная обувь продолжает доминировать в трендах, но акценты смещаются. В моде ретро-кроссовки из замши с миндалевидным носом, а также массивные кеды на толстой подошве, так называемые «чанки» кроссовки.
Босоножки-гладиаторы опять на подиумах
Вы чёт слишком буквально гладиаторы поняли😁 Надеюсь, львиной кровью перед продажей не пропитывают?
Помните босоножки-гладиаторы? Лет десять назад мы пытались вписать их в отпускные луки, но все шло мимо. Шнуровка, ремешки и ощущение, что ты — участница древнегреческого фестиваля. Теперь гладиаторы возвращаются в более лаконичном виде — есть и короткие, и с тонкими ремешками, и варианты для смелых. Кстати, гладиаторы идеально смотрятся с юбками миди и натуральными тканями.
Мода в 2025 году дарит нам удивительную свободу выбора. Она показывает, что вещи, которые когда-то казались устаревшими, могут вернуться в новом прочтении, став еще более стильными и желанными. Главное — слушать себя, экспериментировать и находить то, что подчеркивает вашу уникальность.
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Комментарии
Назвать кого-то жирной - не могиииии... А вот стыдить за что-то другое - это святое! 😐