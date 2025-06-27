9 моделей обуви, которые к радости многих женщин вернулись в моду

Мода и стиль
8 часов назад

Мода — как бывший: иногда возвращается неожиданно, и ты не понимаешь, радоваться или делать вид, что не узнала. Некоторые модели обуви, которые мы считали позором гардероба 2000-х, снова на пике стиля. И если раньше мы прятали их на антресоль, то теперь стилисты советуют их срочно доставать. Разбираемся, какие пары снова в моде и как они изменились.

Вьетнамки вернулись совсем другими

© freepik / Freepik, xx/Zeppelin Photo/East News, Zeppelin Photo/East News
Keine Leiden
18 часов назад

Всё равно это строго пляжная обувь на один сезон. Ходить в таком на ежедневной основе и вредно, и опасно.

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Сандалии ring-toe с акцентом на большой палец — это ироничный привет из начала нулевых, но в очень модной упаковке. Если раньше такие модели ассоциировались только с туристами или пляжным фольклором, то теперь дизайнеры превратили их в элемент городского шика: варианты от спорта до романтики, минималистичные формы, мягкие материалы. Такие сандалии идеально сочетаются с платьями длины миди, льняными костюмами и брючными ансамблями.

Клоги: из сада на подиум

Zeppelin Photo/East News, x/Zeppelin Photo/East News
Светлана БМВ
6 часов назад

Я мечтала о таких шлёпках с заклёпками по бокам. Когда-то они были очень модными и стоили довольно дорого. Называли их просто "сабо", а не "клоги". Ну, вот, мода вернулась, теперь могу позволить себе купить, а пяточные шпоры не позволяют носить.

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Были времена, когда клоги ассоциировались исключительно с загородной жизнью или очень специфическим богемным стилем. Массивные деревянные сабо с грубым кожаным верхом казались слишком нишевыми и тяжеловесными для города. Сегодня клоги — это воплощение расслабленного шика. Они идеально сочетаются с укороченными брюками, льняными костюмами и легкими летними платьями, добавляя образу богемной нотки. Тренд на натуральность, комфорт и легкий богемный стиль поспособствовал их возвращению.

Балетки: от скучных до изысканных

xx/Zeppelin Photo/East News

Помните те бесформенные балетки с круглым носом из начала 2010-х? Они были удобны, но часто выглядели слишком просто и «резали» ногу. Их универсальность сыграла с ними злую шутку: они стали ассоциироваться с чем-то обыденным и даже скучным. Однако в 2025 году балетки переживают ренессанс. Обувь, вернувшаяся в моду, выглядит иначе. Теперь это четкий силуэт — острый, квадратный или слегка зауженный нос. Актуальны модели из атласа, кожи, лакированной кожи и, конечно, сетки. А еще в моде варианты с ремешками как у «Мэри Джейн», а также модели, напоминающие пуанты или балетные туфли, с тонкими лентами вокруг щиколотки.

Танкетка: от компромисса к элегантности

© cookie_studio / Freepik, © senivpetro / Freepik, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Еще недавно туфли на танкетке выглядели громоздко и часто становились «компромиссным» вариантом между каблуком и удобством, а как верх изящества их воспринимали редко. В 2025 году танкетка вернулась. Теперь это изящные туфли и босоножки с более легкой, но устойчивой подошвой. Дизайнеры предлагают модели с необычной формой танкетки или интересными текстурами. Такие туфли cнова стали частью модных образов и отлично сочетаются с широкими палаццо, джинсами клеш, платьями-макси и миди. Тренд на комфорт, устойчивость и отсылки к эстетике 70-х годов запустил их новый виток популярности.

Слингбэки с каблуком-рюмочкой

На пике популярности слингбэки — туфли с закрытым мысом и ремешком на пятке. Особенно актуальны остроносые модели на каблуке «киттен-хил» (невысокий, изящный каблук-рюмочка), а также варианты с вытянутым квадратным мысом. Они добавляют образу женственности и утонченности.

«Мэри Джейн» носится с удовольствием в любом возрасте

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Не отстают и «Мэри Джейн» — туфли с перемычкой на подъеме, которые в 2025 году стали более массивными или, наоборот, предстали в виде изящных сандалий на небольшом каблуке. Эти модели отлично работают как в классических, так и в более смелых сочетаниях, привнося нотку винтажного шика.

Без лоферов и этим летом никуда

Олена
5 часов назад

Вы из какого года пишете? Лоферы уже лет 10 "в моде". Сначала были разноцветные на тонкой классической подошве, потом чётный лак на толстой,... Вообще лоферы - это обувь вне времени, потому что лаконичны, удобны и практичны.

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Классические лоферы долгое время считались обувью для офиса — удобной, но скучной. Их выбирали все, кто не хотел мучиться с шнурками. Цвет — черный, максимум — коричневый. Скучно, практично, строго. В 2025-м лоферы отрываются по полной: кислотные оттенки, массивные цепи, подошвы как у кроссовок. Их носят с трикотажными костюмами, юбками-сетками и даже с носками в горошек.

Спортивный шик этого лета

Спортивная обувь продолжает доминировать в трендах, но акценты смещаются. В моде ретро-кроссовки из замши с миндалевидным носом, а также массивные кеды на толстой подошве, так называемые «чанки» кроссовки.

Босоножки-гладиаторы опять на подиумах

© solominphoto / Freepik, © haritanita / Freepik, Zeppelin / Avalon/Photoshot/East News

Помните босоножки-гладиаторы? Лет десять назад мы пытались вписать их в отпускные луки, но все шло мимо. Шнуровка, ремешки и ощущение, что ты — участница древнегреческого фестиваля. Теперь гладиаторы возвращаются в более лаконичном виде — есть и короткие, и с тонкими ремешками, и варианты для смелых. Кстати, гладиаторы идеально смотрятся с юбками миди и натуральными тканями.

Мода в 2025 году дарит нам удивительную свободу выбора. Она показывает, что вещи, которые когда-то казались устаревшими, могут вернуться в новом прочтении, став еще более стильными и желанными. Главное — слушать себя, экспериментировать и находить то, что подчеркивает вашу уникальность.

Почитать еще про моду и свежие образы можно здесь:

Фото на превью xx/Zeppelin Photo/East News

Комментарии

Уведомления
Конфуз
7 часов назад

Назвать кого-то жирной - не могиииии... А вот стыдить за что-то другое - это святое! 😐

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