9 актуальных летних платьев, которые подойдут на все случаи жизни

Мода и стиль
6 минут назад

Вот и лето пришло. Вокруг поют птицы и цветут цветы, а дамы выбирают самые чудесные наряды в своем гардеробе. И платья, длинные или короткие, подходят к знойным дням лучше всего. Как выглядеть на все сто и при этом чувствовать себя комфортно, какие летние платья из трендов можно перенять, а какие модели лучше попридержать, мы расскажем в нашей статье.

Модели с драпировкой

Если вам кажется, что любимое и удобное платье-халат устарело, то на смену ему пришли модели с драпировкой и складками. Такой фасон придает романтичности и будет уместен жарким летом. И днем, и вечером такое платье придаст образу неотразимости и позволит вам почувствовать себя богиней, сошедшей с вершины Олимпа. К облегающему платью такого фасона дизайнеры иногда добавляют длинную тонкую накидку. Этот трюк можно взять на заметку — и вот в отпуске вы выглядите уже не как туристка, а как королева. Приятно, что такое эффектное струящееся платье не требует большого количества аксессуаров, которые иногда так не хочется надевать в жаркую погоду.

Фасоны без бретелек

Когда, как ни летом, хочется надевать побольше нарядов с открытыми плечами. Для этого отлично подойдут фасоны без бретелей. Такие платья универсальны: их можно взять в отпуск, надеть на вечеринку или выйти в магазин. Так сказать, совершенство в минимализме. Это платье будет прекрасно смотреться в любом цвете, от нежного до яркого, да и смелый принт его не испортит. В общем, как ни крути — шик.
Дамам, которым важно мнение модных стилистов, можно присмотреться к такому фасону вместо платьев с тонкими бретелями. Последние модели хоть и элегантны, но в зависимости от выбранного цвета, ткани или типа фигуры иногда могут выглядеть простовато. Но если для удобства бретельки вам все же нужны, то не отказывайте себе в комфорте: стилисты стилистами, а главное, чтобы вам было удобно.

Полосатые платья

В большинстве случаев лето ассоциируется с красочными платьями в цветочек. Скажем откровенно, иногда этот принт носить рискованно: выбрали не тот оттенок или величину цветов — и вот платье накидывает годков, а то и вовсе складывается ощущение, что вы просто замотались в бабушкину штору. Ткани в цветочек пастельных тонов могут напоминать пижаму. Решить проблему цветов может помочь фасон: ассиметричный вырез или заниженная талия.

А вот полоски неподвластны времени и выглядят стильно. И это лето с радостью продемонстрирует такой принт. Модные дизайнеры совершенно уверены, что полосатый наряд поможет своей обладательницы максимально выразить индивидуальность. Это то самое «маленькое черное платье», которое обязательно нужно иметь в летнем гардеробе. Универсальный классический рисунок легко стилизовать под любой образ: выберите аксессуары по случаю — и вуаля! Опять же, полоски полосками, а вариантов так много, что можно выбрать и на работу, и на пляж — идеальное решение на лето.

Джинсовые платья

Эти платья хороши в любом варианте: свободный сарафан или мини в стиле ретро — все чудесно. В таком наряде вы получите спортивный современный образ. Некоторые фасоны отлично подойдут для офиса, если там нет дресс-кода.

Атласные платья

Струящиеся атласные платья различных несложных фасонов — то, что нужно для знойного дня или вечера. Опять же, из этого материала можно подобрать платье не только на отдых или торжество, но и в офис. Здесь вы можете позволите себе все, что угодно: пышные рукава, V-образный вырез. А если подобрать ткань фисташкового, шоколадного, кремового или синего оттенков, то ваш образ и станет как никогда актуальным и сногсшибательным.

Ткани пыльно-розового оттенка

Если вы не любите ярких принтов и красок, а лето для вас — пора нежности, то выберите удобную для вас модель платья в пыльно-розовом цвете. Эти оттенки нынче очень популярны, а значит ваш образ по умолчанию будет выглядеть современно и свежо. Ткани таких бледно-розовых цветов выглядят радостно, жизнеутверждающе и воодушевленно. Одним словом, по-летнему.

Платья в горошек

Платья в горошек не выходят из моды и отлично подойдут на теплые летние деньки. Монохромный принт или белый горошек на шоколадных оттенках — блеск. Такой узор выглядит так же игриво, как цветы, например, но более утонченно и изысканно. Но и аккуратность не помешает: подбирайте фасоны по своей фигуре, чтобы вам было максимально комфортно.

Кукольные мини-платья

И, конечно же, какое лето без мини? Самое время, чтобы наши ноги увидели белый свет. Любительницам коротких платьев стоит обратить внимание на кокетливый фасон, напоминающий платьица наших кукол в детстве. Эта ультракороткая модель смотрится беспроигрышно, но если сбалансировать ее обувью на плоской подошве, то образ станет женственнее и по-настоящему летним.

Современные платья-рубашки

Отличный летний вариант — платье-рубашка. Это универсальная модель, весьма удобная для теплой погоды. К тому же, с помощью замены обуви, аксессуаров и цвета помады, вы сможете перенестись с деловой встречи на романтический ужин. Такое платье одинаково хорошо сочетается с туфлями-лодочками и сандалиями. Длина может быть любой: главное, чтобы было удобно.

Если летние платья вы уже выбрали, можно почитать несколько советов о том, как сохранить макияж в жаркую погоду, или взять на заметку годные лайфхаки к отпуску. А для поднятия настроения рекомендуем узнать, что же прекрасные дамы носят в сумочках.

Фото на превью freepik / Freepik, senivpetro / Freepik

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