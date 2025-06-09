9 актуальных летних платьев, которые подойдут на все случаи жизни
Вот и лето пришло. Вокруг поют птицы и цветут цветы, а дамы выбирают самые чудесные наряды в своем гардеробе. И платья, длинные или короткие, подходят к знойным дням лучше всего. Как выглядеть на все сто и при этом чувствовать себя комфортно, какие летние платья из трендов можно перенять, а какие модели лучше попридержать, мы расскажем в нашей статье.
Модели с драпировкой
Если вам кажется, что любимое и удобное платье-халат устарело, то на смену ему пришли модели с драпировкой и складками. Такой фасон придает романтичности и будет уместен жарким летом. И днем, и вечером такое платье придаст образу неотразимости и позволит вам почувствовать себя богиней, сошедшей с вершины Олимпа. К облегающему платью такого фасона дизайнеры иногда добавляют длинную тонкую накидку. Этот трюк можно взять на заметку — и вот в отпуске вы выглядите уже не как туристка, а как королева. Приятно, что такое эффектное струящееся платье не требует большого количества аксессуаров, которые иногда так не хочется надевать в жаркую погоду.
Фасоны без бретелек
Когда, как ни летом, хочется надевать побольше нарядов с открытыми плечами. Для этого отлично подойдут фасоны без бретелей. Такие платья универсальны: их можно взять в отпуск, надеть на вечеринку или выйти в магазин. Так сказать, совершенство в минимализме. Это платье будет прекрасно смотреться в любом цвете, от нежного до яркого, да и смелый принт его не испортит. В общем, как ни крути — шик.
Дамам, которым важно мнение модных стилистов, можно присмотреться к такому фасону вместо платьев с тонкими бретелями. Последние модели хоть и элегантны, но в зависимости от выбранного цвета, ткани или типа фигуры иногда могут выглядеть простовато. Но если для удобства бретельки вам все же нужны, то не отказывайте себе в комфорте: стилисты стилистами, а главное, чтобы вам было удобно.
Полосатые платья
"Красочное платье" и то, что н.а фото, это немного разные вещи, вы не находите?
В большинстве случаев лето ассоциируется с красочными платьями в цветочек. Скажем откровенно, иногда этот принт носить рискованно: выбрали не тот оттенок или величину цветов — и вот платье накидывает годков, а то и вовсе складывается ощущение, что вы просто замотались в бабушкину штору. Ткани в цветочек пастельных тонов могут напоминать пижаму. Решить проблему цветов может помочь фасон: ассиметричный вырез или заниженная талия.
А вот полоски неподвластны времени и выглядят стильно. И это лето с радостью продемонстрирует такой принт. Модные дизайнеры совершенно уверены, что полосатый наряд поможет своей обладательницы максимально выразить индивидуальность. Это то самое «маленькое черное платье», которое обязательно нужно иметь в летнем гардеробе. Универсальный классический рисунок легко стилизовать под любой образ: выберите аксессуары по случаю — и вуаля! Опять же, полоски полосками, а вариантов так много, что можно выбрать и на работу, и на пляж — идеальное решение на лето.
Джинсовые платья
Эти платья хороши в любом варианте: свободный сарафан или мини в стиле ретро — все чудесно. В таком наряде вы получите спортивный современный образ. Некоторые фасоны отлично подойдут для офиса, если там нет дресс-кода.
Атласные платья
"Атласные" платья это обычно гольный полиэстер. Конечно, самое то что нужно в палящий зной 😂
Струящиеся атласные платья различных несложных фасонов — то, что нужно для знойного дня или вечера. Опять же, из этого материала можно подобрать платье не только на отдых или торжество, но и в офис. Здесь вы можете позволите себе все, что угодно: пышные рукава, V-образный вырез. А если подобрать ткань фисташкового, шоколадного, кремового или синего оттенков, то ваш образ и станет как никогда актуальным и сногсшибательным.
Ткани пыльно-розового оттенка
Если вы не любите ярких принтов и красок, а лето для вас — пора нежности, то выберите удобную для вас модель платья в пыльно-розовом цвете. Эти оттенки нынче очень популярны, а значит ваш образ по умолчанию будет выглядеть современно и свежо. Ткани таких бледно-розовых цветов выглядят радостно, жизнеутверждающе и воодушевленно. Одним словом, по-летнему.
Платья в горошек
Платья в горошек не выходят из моды и отлично подойдут на теплые летние деньки. Монохромный принт или белый горошек на шоколадных оттенках — блеск. Такой узор выглядит так же игриво, как цветы, например, но более утонченно и изысканно. Но и аккуратность не помешает: подбирайте фасоны по своей фигуре, чтобы вам было максимально комфортно.
Кукольные мини-платья
И, конечно же, какое лето без мини? Самое время, чтобы наши ноги увидели белый свет. Любительницам коротких платьев стоит обратить внимание на кокетливый фасон, напоминающий платьица наших кукол в детстве. Эта ультракороткая модель смотрится беспроигрышно, но если сбалансировать ее обувью на плоской подошве, то образ станет женственнее и по-настоящему летним.
Современные платья-рубашки
Отличный летний вариант — платье-рубашка. Это универсальная модель, весьма удобная для теплой погоды. К тому же, с помощью замены обуви, аксессуаров и цвета помады, вы сможете перенестись с деловой встречи на романтический ужин. Такое платье одинаково хорошо сочетается с туфлями-лодочками и сандалиями. Длина может быть любой: главное, чтобы было удобно.
Комментарии
Поборка...
Так себе.
Перепечатки поошлых лет с изменением пары- тройки слов...
Не довольна... 😠