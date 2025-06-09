9 актуальных летних платьев, которые подойдут на все случаи жизни

В большинстве случаев лето ассоциируется с красочными платьями в цветочек. Скажем откровенно, иногда этот принт носить рискованно: выбрали не тот оттенок или величину цветов — и вот платье накидывает годков, а то и вовсе складывается ощущение, что вы просто замотались в бабушкину штору. Ткани в цветочек пастельных тонов могут напоминать пижаму. Решить проблему цветов может помочь фасон: ассиметричный вырез или заниженная талия.

А вот полоски неподвластны времени и выглядят стильно. И это лето с радостью продемонстрирует такой принт. Модные дизайнеры совершенно уверены, что полосатый наряд поможет своей обладательницы максимально выразить индивидуальность. Это то самое «маленькое черное платье», которое обязательно нужно иметь в летнем гардеробе. Универсальный классический рисунок легко стилизовать под любой образ: выберите аксессуары по случаю — и вуаля! Опять же, полоски полосками, а вариантов так много, что можно выбрать и на работу, и на пляж — идеальное решение на лето.