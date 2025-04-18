10+ советов, как собраться в дорогу и не прогадать
Уже ощущается нежный, теплый и заманчивый аромат сезона отпусков. Конечно, не все выбирают для поездок весенне-летней период, но чаще всего именно на это время приходится пик путешествий. И почти у каждого возникают вопросы: на чем можно сэкономить, как упаковать все нужное и что предпринять для максимального комфорта во время поездки. Поэтому мы подготовили несколько полезных лайфхаков, которые пригодятся при сборах багажа, в дороге, путешествии или походе.
Ставим чемодан вертикально
Как обычно выглядит сбор чемодана? Мы кладем его на пол и пытаемся уместить как можно больше вещей, периодически задумываясь: точно ли нам нужны эти брюки и стоит ли брать фен? Как правило, уже после нескольких вещей чемодан выглядит почти полным. Да и вспомнить, что там у нас лежит на дне — та еще задачка. Как-то недальновидно. А что, если попробовать такой лайфхак для сбора багажа: поставить чемодан к стенке или другой опоре вертикально и укладывать вещи слоеным пирогом? Это поможет выгадать немного места для запасного купальника или байки, а заодно вы сразу будете видеть, что у вас в чемодане. Согласитесь, это умно.
Кабельная стяжка для надежности
Из-за особенностей конструкции иногда в чемоданах расходятся замки — увы. Чтобы избежать этого, можно использовать обычную стяжку для кабелей: просто соедините обе собачки между собой и плотно зажмите — устранить стяжку можно только ножницами. Обязательно возьмите с собой парочку, чтобы на обратном пути так же надежно закрыть свой багаж.
Шапочка для душа в качестве чехла
Когда дело касается обуви, особо сложно принимать решение. Безусловно, главный совет – взять 2-3 базовые пары. Но как упаковать обувь быстро, удобно и гигиенично? Отличный вариант — шапочка для душа. Можно использовать одноразовые или многоразовые (они прочнее). Сложите одну пару обуви компактным образом и натяните на нее шапочку – идеально!
Еще один вариант упаковки обуви – многоразовые шопперы. Их потом можно легко постирать. Они не уступают специальным мешочкам для обуви. Кстати, в них же можно положить при необходимости и сумочку.
Используем свободное пространство в обуви
Конечно, этот совет не касается изящных босоножек или сланцев. Но вот в кроссовки или ботинки точно можно положить что-то нужное: свободного пространства предостаточно и использовать его будет умно. Положите туда носки, нижнее белье, очки, косметику, туалетную воду, зарядное устройство или переходник. Так вы не только сэкономите место, но и сможете сберечь что-то хрупкое.
Кстати, некоторые путешественники предлагают брать «малогабаритную обувь», такую, как, например, сланцы, в ручную кладь.
Перчатки вместо футляра
Безусловно, все мы знаем о существовании футляров для зубных щеток. Но существует вероятность их где-то забыть, особенно если путешествуешь целой семьей или идешь в поход. Да и в принципе по окончании путешествия щетку можно выбросить и не везти домой. Так вот, настоящие профи в чемоданных сборах рекомендуют использовать вместо футляра одноразовые перчатки. Одной штуки вполне хватит на среднестатистическую семью.
Бумажные полотенца от дискомфорта во время полета
Часто люди сталкиваются с тем, что во время полета у них закладывает уши — это связано с изменением давления во время посадки или взлета: воздух в среднем ухе расширяется и в итоге появляются боль и дискомфорт. Особенно к этому чувствительны маленькие дети или взрослые, у которых есть проблемами с носом, например, синусит. В этом случае можно попросить бумажное полотенце и стакан горячей воды. Следует намочить полотенце, дать ему остыть в течение секунды и приложить к уху. Такой теплый компресс улучшит кровообращение и потенциально поможет снять неприятные ощущения.
Губка для мытья посуды
Отличная заготовка и для похода, и для использования в отеле. Чтобы не заморачиваться и не покупать средство для мытья посуды (и уж тем более, чтобы не тащить его с собой), сделайте заготовки из обычной поролоновой губки. Разрежьте ее на кубики и пропитайте моющим средством с водой. Дайте высохнуть и отправьте в зип-пакет. В дальнейшем вы можете взять один такой кубик и помыть посуду. Особенно этот лайфхак подойдет мамам, которым часто приходится мыть бутылочки для кормления.
Кофта вместо чехла на чемодан
Заядлые путешественники, конечно, имеют в своем арсенале специальный чехол для чемодана. Если у вас такого еще нет, то можно поступить хитро: найдите старую кофту или майку, которую собираетесь выбросить, но никак руки не доходят, и «приоденьте» свой багаж. Главное, чтобы все было по размеру!
Метод «5, 4, 3, 2, 1»
Если возникают трудности, что же все-таки с собой брать из одежды, можно воспользоваться методом «5, 4, 3, 2, 1». Нет, это не обратный отсчет до закрытия чемодана. Просто вам нужно уложиться в это количество базовых вещей. К примеру, вы отправляетесь на море. Возьмите 5 маек, 4 юбки (шорт, брюк), 3 платья, 2 пары обуви и одну шляпку.
Не экономьте на гаджетах
Как меня бесит, что все нужно заряжать. Телефон, планшет, книга, часы, зубную щетку, наушники и еще черт знает что. И у всего разный разъем, поэтому вечно этот клубок змей из проводов, агрррх
В современном мире без телефона уже никуда. Это наш способ связи, источник информации, онлайн-карта и, конечно же, фотоаппарат. Поэтому не скупитесь на надежное портативное зарядное устройство и запасной кабель.
В некоторых странах розетки отличаются от привычных нам 220 В, поэтому лучше иметь при себе универсальный адаптер и преобразователь напряжения.
Хитрости перелетов
Если вы хотите сэкономить на билете, то отдавайте предпочтение так называемым непопулярным рейсам — посреди недели или с пересадкой. А если вам важнее комфорт, то присмотритесь к утренним рейсам — вероятность их задержки или отмены минимальна.
Опытные путешественники всегда оставляют себе запас времени для пересадок. Иногда подача транспорта может задержаться, поэтому пауза между двумя пересадочными рейсами должна быть не менее 90 минут.
Используйте компрессионные носки
Чтобы долгий переезд в автобусе или перелет в самолете не превратился в пытку, используйте компрессионные носки. Особенно если у вас есть склонность к отекам.
И главное — хорошо подбирайте компанию
Отлично упакованный багаж и комфорт в дороге — это очень важно. Но если вы планируете поездку не в одиночку, а с кем-то, то тут нужно проявить бдительность. Да, иногда даже наши лучшие друзья могут быть невыносимы в путешествиях. Представьте, если вы сова, а ваш друг жаворонок, то вряд ли вы сможете оба насладиться отдыхом. А при различных интересах, скорее всего, вы не сможете договориться, где провести время. Поэтому к выбору партнера по путешествию нужно отнестись со всей серьезностью.
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