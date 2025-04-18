10+ советов, как собраться в дорогу и не прогадать

В современном мире без телефона уже никуда. Это наш способ связи, источник информации, онлайн-карта и, конечно же, фотоаппарат. Поэтому не скупитесь на надежное портативное зарядное устройство и запасной кабель.

В некоторых странах розетки отличаются от привычных нам 220 В, поэтому лучше иметь при себе универсальный адаптер и преобразователь напряжения.