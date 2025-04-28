11 особенностей жизни в разных странах, которые оставляют в недоумении всех туристов

В странах Северной Европы, очень популярна привычка укладывать младенцев спать на улице, даже зимой. В Оулу, к примеру, 95% родителей делают это с двух недель. Температура на улице может быть даже до −6 °C, а иногда и до −27 °C. Это считается хорошей практикой для укрепления иммунной системы и улучшения сна малышей.