Ничего не поняла, что за электрическая лента? Капибарочка! Разъясните🤔)))))
11 особенностей жизни в разных странах, которые оставляют в недоумении всех туристов
Каждая культура имеет свои уникальные традиции, которые могут удивить иностранцев. В этой статье мы расскажем о необычных привычках, которые жители разных стран считают нормой, а туристам они могут показаться настоящими диковинками.
В Бразилии используют необычные инструменты для загара
В Рио используют электрическую ленту для создания четких линий загара — «marquinha de fita». Специалисты подбирают ленту по цвету и ширине, наносят специальный крем, а процедура длится около трех часов. Результат просто идеальный — четкие линии загара на красиво загорелой коже.
В Испании прыгают через младенцев
До сих пор проходит? о_0 Кто вообще до такого додумался, у них там много запасных детей?
Необычные жесты
В Никарагуа есть любопытная традиция — вместо того чтобы показывать на что-то пальцем, многие люди указывают губами. Сначала они собирают губы, словно делают утиную гримасу, а потом, наклоняя голову, направляют их туда, куда им нужно указать. Эта манера жеста выглядит естественно и привычно для местных жителей.
Привет ногам вашим
Самое формальное приветствие в Восточной Африке на суахили буквально переводится как «я держу твои ноги» — его используют даже если ты потом ноги на самом деле не трогаешь. Это знак уважения.
Снежки из помидоров
В испанском городе Буньоле ежегодно проходит La Tomatina — знаменитая томатная битва. Тысячи участников за час превращают улицы в красное море, забрасывая друг друга перезрелыми помидорами. Фестиваль зародился в 1940-х и сегодня считается культовым.
Бегом за сыром
В английском Глостершире каждый год проходит легендарная гонка за сыром. Люди бегут вниз по крутющему склону, пытаясь догнать огромную головку Double Gloucester. Побеждает тот, кто первым окажется внизу. Традиции уже больше ста лет, и она давно стала местной фишкой.
Жена на спине
В финском Сонкаярви каждый год проходит чемпионат по носке жен — Eukonkanto. Мужчины бегут с женщинами на спине через полосу препятствий. Эта традиция пошла от старой легенды про разбойников, которые похищали женщин, и со временем превратилась в забавное соревнование, собирающее участников со всего мира.
Оставлять младенцев спать на улице
Ну и мы с детьми в коляске зимой гуляем, пока не околеем сами. А если нет возможности na улицу выйти-балкон зимой-отличное место сна младенца.
В странах Северной Европы, очень популярна привычка укладывать младенцев спать на улице, даже зимой. В Оулу, к примеру, 95% родителей делают это с двух недель. Температура на улице может быть даже до −6 °C, а иногда и до −27 °C. Это считается хорошей практикой для укрепления иммунной системы и улучшения сна малышей.
Пятничные сладости
Поклонение змеям
Необычные привычки и традиции — это то, что делает каждую страну уникальной. То, что для местных жителей является обыденностью, для туристов может стать настоящим открытием.
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Комментарии
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