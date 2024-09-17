Как вблизи выглядят лица 14 звезд, которые усердно ухаживают за собой

Фотографии с красных дорожек способны здорово пошатнуть самооценку. На них знаменитости кажутся просто безупречными: никаких морщинок, пор и прыщей. Но мы посмотрели, как выглядят их лица вблизи, и еще раз убедились в том, что они такие же люди, как мы все.