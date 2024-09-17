Как вблизи выглядят лица 14 звезд, которые усердно ухаживают за собой
Фотографии с красных дорожек способны здорово пошатнуть самооценку. На них знаменитости кажутся просто безупречными: никаких морщинок, пор и прыщей. Но мы посмотрели, как выглядят их лица вблизи, и еще раз убедились в том, что они такие же люди, как мы все.
Анна Семенович
Виктория Исакова
Алена Водонаева
Полудурка чесслово
Я далека от Дом-2, но Алена и интервью с ней попадаются в тиктоке часто, она реально недопеченная шизофреничка с имперскими замашками
Нюша
Кристина Асмус
Пелагея
Вблизи ее лицо выглядит совсем не так - она страдает от акне, и даже под толстым слоем грима это видно, если смотреть близко
Светлана Ходченкова
Востребованная актриса, хорошо играет, очень работоспособная. С уважением отношусь.
Валерия
Всех знаю, но вообще не слушаю русскую попсу. В моей картине мира так и не сложилось, что вот эта блондинка с мужем Пригожиным и есть та брюнетка из 90-х с "Рига-Москва" и "Самолет"
Анастасия Стоцкая
Маша Малиновская
Лера Кудрявцева
Ирина Аллегрова
У неё своеобразный голос, сейчас всё больше безголосые либо такого средьненького диапазона, что не поймёшь, кто из них поёт. В советские времена ещё голосом брали, октавами, необычностью. включите в ряду современных певичек ту же Пугачёву, Долину или Аллегрову - однозначно опознаете. И да, манера исполнения тоже играет роль.
Мария Кожевникова
Считаю ее очень красивой, пусть в разном весе. Правое фото зачем-то впервые мне подсветило, что у нее, оказывается, нижняя челюсть вдавлена
Екатерина Климова
Я не еë поклонница. Екатерина вызывает уважение! Пятеро детей и карьера! Она справляется.
Нам кажется, что героини нашей подборки прекрасны в любом виде. И, по всей видимости, сами знаменитости весьма спокойно относятся к своей внешности и не прочь показать себя без макияжа.
Комментарии
Надо ещё ближе, так вообще непонятно! где морщины, прыщи, чёрные точки?!!!