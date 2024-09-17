Как вблизи выглядят лица 14 звезд, которые усердно ухаживают за собой

Знаменитости
6 часов назад

Фотографии с красных дорожек способны здорово пошатнуть самооценку. На них знаменитости кажутся просто безупречными: никаких морщинок, пор и прыщей. Но мы посмотрели, как выглядят их лица вблизи, и еще раз убедились в том, что они такие же люди, как мы все.

Анна Семенович

Tarakanov Vadim/East News, Lomohov Anatoly/East News

Виктория Исакова

Norbert Scanella/Panoramic/Starface/STARFACE PHOTO /East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Алена Водонаева

Kashaev Pavel/East News, Kashaev Pavel/East News
Dia_Mak
5 часов назад

Полудурка чесслово
Я далека от Дом-2, но Алена и интервью с ней попадаются в тиктоке часто, она реально недопеченная шизофреничка с имперскими замашками

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Нюша

Комсомольская правда / East News, Комсомольская правда / East News
Zest
3 часа назад

"Нюша" - крайне неудачное сценическое имя имхо. Девушка симпатичная.

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Кристина Асмус

Tarakanov Vadim/East News, Kashaev Pavel/East News

Пелагея

EAST NEWS, EAST NEWS

Светлана Ходченкова

Ivanov Sergey/East News, Tarakanov Vadim/East News

Валерия

Kashaev Pavel/East News, Kashaev Pavel/East News
Dia_Mak
5 часов назад

Всех знаю, но вообще не слушаю русскую попсу. В моей картине мира так и не сложилось, что вот эта блондинка с мужем Пригожиным и есть та брюнетка из 90-х с "Рига-Москва" и "Самолет"

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Анастасия Стоцкая

Lomohov Anatoly/East News, Lomohov Anatoly/East News

Маша Малиновская

EAST NEWS, EAST NEWS

Лера Кудрявцева

Lomohov Anatoly/East News, Lomohov Anatoly/East News

Ирина Аллегрова

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Anna Gavrilova
4 часа назад

У неё своеобразный голос, сейчас всё больше безголосые либо такого средьненького диапазона, что не поймёшь, кто из них поёт. В советские времена ещё голосом брали, октавами, необычностью. включите в ряду современных певичек ту же Пугачёву, Долину или Аллегрову - однозначно опознаете. И да, манера исполнения тоже играет роль.

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Мария Кожевникова

Tarakanov Vadim/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Dia_Mak
5 часов назад

Считаю ее очень красивой, пусть в разном весе. Правое фото зачем-то впервые мне подсветило, что у нее, оказывается, нижняя челюсть вдавлена

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Екатерина Климова

AP/Associated Press/East News, AA/ABACA/Abaca/East News

Нам кажется, что героини нашей подборки прекрасны в любом виде. И, по всей видимости, сами знаменитости весьма спокойно относятся к своей внешности и не прочь показать себя без макияжа.

Фото на превью Kashaev Pavel/East News, Kashaev Pavel/East News

Комментарии

Уведомления
Оля
5 часов назад

Надо ещё ближе, так вообще непонятно! где морщины, прыщи, чёрные точки?!!!

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