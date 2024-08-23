20+ человек заметили нечто экзотичное и растрезвонили об этом всему интернету

Порой мы сталкиваемся с чем-то неординарным, что не каждый день видишь. Например, два сросшихся арбуза, аллигатор без хвоста, или робот-пылесос, "живущий" на вращающейся двери. Эти и другие интересные факты из жизни заприметили герои нашей статьи, сфотографировали и рассказали о них всему миру.

«В этом спортзале свободно разгуливает черепаха в подгузнике»

«В этом музее восковых фигур в туалете есть восковая фигура»

«Каждую ночь словно из ниоткуда появляется этот лазер и простирается на километры ввысь»

«Это вечеринка Лео. Действуй! Просто пойди туда и скажи, что ты следовал за лучом». © ScoobyD00BIEdoo / Reddit

Я решил подъехать поближе и выяснил, что это действительно была какая-то вечеринка, устроенная Леонардо Ди Каприо. Когда я подъехал еще ближе, то увидел там десятки черных фургонов Mercedes с людьми в гламурной одежде. © Apenerd / Reddit

«Увидела в метро минималистичную обувь»

«На выходных на фермерском рынке купил два сросшихся арбуза»

© NelsonMcBottom / Reddit Кот Муркот 2 часа назад Ну, разделить этих близнецов проще, чем людей). А что удивительного? Ведь попадаются же двойные сливы, к примеру, или вишни, др.фруктыовощи. Мы их в семье называем ж о п к а м и) - - Ответить

«Нижнее левое окно на самом деле картина. Вот, присмотритесь поближе»

«Сегодня встретили мотоциклиста с попугаем на плече»

«Увидел в магазине „аксессуар для вольера“ — обычную палку, которая продается за 4,40 фунта стерлингов»

«Трава растет только там, где лежит миска с водой для собаки»

«Сарай не открывали месяц. Вот что там устроили белки»

© one_scalloped_potato / Reddit Евга 1 час назад Ха, белки. Я один из сараев открыла только в середине лета, так там у двери такое устроили муравьи. В том смысле что выстроили там муравейник - - Ответить

«Это такое количество еды предприимчивые белки накопили в нашем сарае меньше чем за месяц».

"Что произошло с картофелем после года хранения в погребе"

«Кто-то нарисовал кошку на дереве, растущем на набережной»

«Только что на вращающейся двери одного из норвежских торговых центров увидела робот-пылесос»

«Этот аллигатор родился без хвоста»

«Мой дядя наткнулся на бабочку, на крыльях которой есть узор в виде числа 88»

«Я нашел на берегу горочку икры»

«Я встретил двух незнакомцев с такой же татуировкой, как у меня»

«В кабинете врача увидел этот странный унитаз»

«Такой унитаз нужен для того, чтобы в него можно было вставить контейнер для сбора анализов, и он туда не упал». © AviN456 / Reddit

«Сегодня увидел передвижной банкомат»

«Моя пилюля была ничем не наполнена»