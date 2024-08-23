Хорошо, что не в женском туалете, а то занимала бы посадочное место, которых там всегда не хватает ))
20+ человек заметили нечто экзотичное и растрезвонили об этом всему интернету
Порой мы сталкиваемся с чем-то неординарным, что не каждый день видишь. Например, два сросшихся арбуза, аллигатор без хвоста, или робот-пылесос, "живущий" на вращающейся двери. Эти и другие интересные факты из жизни заприметили герои нашей статьи, сфотографировали и рассказали о них всему миру.
«В этом спортзале свободно разгуливает черепаха в подгузнике»
«В этом музее восковых фигур в туалете есть восковая фигура»
«Каждую ночь словно из ниоткуда появляется этот лазер и простирается на километры ввысь»
- «Это вечеринка Лео. Действуй! Просто пойди туда и скажи, что ты следовал за лучом». © ScoobyD00BIEdoo / Reddit
- Я решил подъехать поближе и выяснил, что это действительно была какая-то вечеринка, устроенная Леонардо Ди Каприо. Когда я подъехал еще ближе, то увидел там десятки черных фургонов Mercedes с людьми в гламурной одежде. © Apenerd / Reddit
«Увидела в метро минималистичную обувь»
«На выходных на фермерском рынке купил два сросшихся арбуза»
Ну, разделить этих близнецов проще, чем людей). А что удивительного? Ведь попадаются же двойные сливы, к примеру, или вишни, др.фруктыовощи. Мы их в семье называем ж о п к а м и)
«Нижнее левое окно на самом деле картина. Вот, присмотритесь поближе»
«Сегодня встретили мотоциклиста с попугаем на плече»
«Увидел в магазине „аксессуар для вольера“ — обычную палку, которая продается за 4,40 фунта стерлингов»
Это обработанная палка для попугаев, жердочка для них. Из специального дерева безопасного для попугаев. А так то да
«Трава растет только там, где лежит миска с водой для собаки»
«Сарай не открывали месяц. Вот что там устроили белки»
Ха, белки. Я один из сараев открыла только в середине лета, так там у двери такое устроили муравьи. В том смысле что выстроили там муравейник
«Это такое количество еды предприимчивые белки накопили в нашем сарае меньше чем за месяц».
"Что произошло с картофелем после года хранения в погребе"
Вау, сажать не пересажать. Я не огородник но меня радует это зрелище))
«Кто-то нарисовал кошку на дереве, растущем на набережной»
Слепые кроты типа меня уже вызвали какую-нибудь службу спасения, животное явно застрсло
«Только что на вращающейся двери одного из норвежских торговых центров увидела робот-пылесос»
«Этот аллигатор родился без хвоста»
«Мой дядя наткнулся на бабочку, на крыльях которой есть узор в виде числа 88»
«Я нашел на берегу горочку икры»
«Я встретил двух незнакомцев с такой же татуировкой, как у меня»
То ли у них был один мастер, то ли одну и ту же картинку с интернета скачали.
«В кабинете врача увидел этот странный унитаз»
- «Такой унитаз нужен для того, чтобы в него можно было вставить контейнер для сбора анализов, и он туда не упал». © AviN456 / Reddit
«Сегодня увидел передвижной банкомат»
О, это из тех шакалов, которые берут нехилую комиссию за так называемые услуги банкомата. Как правило, заранее узнать, во что обойдётся снятие наличных в таком банкомате, практически невозможно.
«Моя пилюля была ничем не наполнена»
«Кто-то переделал корпус вертолета в автомобиль»
Жизнь часто подкидывает нам подобные сюрпризы, только не всегда мы их замечаем. А вот герои следующих статей их заметили: