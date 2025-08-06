Видел такое, один розовый, один салатовый, так сейчас модно. Так что норм. )))
16 фото, которые идеально описывают состояние «понедельник»
Фотоподборки
4 часа назад
У всех бывают неудачные дни. Но понедельник — особый случай. Это когда ты просто хочешь спокойно начать неделю, а жизнь решает устроить тебе квест. Причем, с сюжетом, спецэффектами и легкой иронией. Иногда все складывается так неожиданно и нелепо, что остается только смеяться.
«Вот в таком виде работал больше трех часов и ничего не замечал»
- Спасибо, так рассмешил. © Miserable_Ground_264 / Reddit
«Сегодня я не смог оформить паспорт, поскольку у меня оказались странные и нетипичные отпечатки пальцев»
- Насколько часто ты моешь посуду? © Unknown author / Reddit
«Уронил свой паспорт в эту дыру, пока стоял в очереди»
«Только что сел в самолет на долгий рейс, специально экономил заряд наушников для этого момента. Оказалось, там наушников и не было»
Поэтому сразу как снял, надо убирать их в чехол. Так и подзарядятся, и нигде не забудешь.
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«Чуть не сломал себе спину»
«Решил доварить яйцо в микроволновке»
«Похоже, придется снова вызвать этого мастера»
«Думала, на перечнице есть крышка»
«Вышла прогуляться, чтоб нервы привести в порядок. Вернулась и увидела это»
Там,справа, за статуэткой и термосом, я вижу прекрасный антидепрессант с золотистым горлышком! )))
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«Они положили мороженое моей жены прямо в бумажный рожок!»
«Надеюсь не наступлю в лужу»
«Тут больше 150 комариных укусов»
«Кто-то в офисе уронил свои очки»
«Кот в ванной сбросил все мои вещи и теперь моим наушникам конец»
«У мамы в полночь душевая дверь просто рассыпалась»
Вот после таких фото я перестала доверять всяким там стеклянным столикам, чайникам и т.д.
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«А вторую половину-то я полностью съел»
А здесь найдете больше снимков о неудачных днях разных пользователей:
Фото на превью JimTheSatisfactory / Reddit, Miserable_Ground_264 / Reddit
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