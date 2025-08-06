16 фото, которые идеально описывают состояние «понедельник»

Фотоподборки
4 часа назад

У всех бывают неудачные дни. Но понедельник — особый случай. Это когда ты просто хочешь спокойно начать неделю, а жизнь решает устроить тебе квест. Причем, с сюжетом, спецэффектами и легкой иронией. Иногда все складывается так неожиданно и нелепо, что остается только смеяться.

«Вот в таком виде работал больше трех часов и ничего не замечал»

«Сегодня я не смог оформить паспорт, поскольку у меня оказались странные и нетипичные отпечатки пальцев»

«Уронил свой паспорт в эту дыру, пока стоял в очереди»

«Только что сел в самолет на долгий рейс, специально экономил заряд наушников для этого момента. Оказалось, там наушников и не было»

Анастасия
2 часа назад

Поэтому сразу как снял, надо убирать их в чехол. Так и подзарядятся, и нигде не забудешь.

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«Чуть не сломал себе спину»

«Решил доварить яйцо в микроволновке»

«Похоже, придется снова вызвать этого мастера»

«Думала, на перечнице есть крышка»

«Вышла прогуляться, чтоб нервы привести в порядок. Вернулась и увидела это»

Lali
19 часов назад

Там,справа, за статуэткой и термосом, я вижу прекрасный антидепрессант с золотистым горлышком! )))

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«Они положили мороженое моей жены прямо в бумажный рожок!»

«Надеюсь не наступлю в лужу»

«Тут больше 150 комариных укусов»

«Кто-то в офисе уронил свои очки»

«Кот в ванной сбросил все мои вещи и теперь моим наушникам конец»

«У мамы в полночь душевая дверь просто рассыпалась»

Анастасия
2 часа назад

Вот после таких фото я перестала доверять всяким там стеклянным столикам, чайникам и т.д.

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«А вторую половину-то я полностью съел»

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