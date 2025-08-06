16 фото, которые идеально описывают состояние «понедельник»

У всех бывают неудачные дни. Но понедельник — особый случай. Это когда ты просто хочешь спокойно начать неделю, а жизнь решает устроить тебе квест. Причем, с сюжетом, спецэффектами и легкой иронией. Иногда все складывается так неожиданно и нелепо, что остается только смеяться.