20 человек, которые на собственной шкуре познали, что такое неудача

Фотоподборки
2 часа назад

У многих бывают неудачные дни, когда все валится из рук, а планы идут наперекосяк. В такие моменты многие позволяют себе приуныть. Другие же находят повод для усмешки и делятся своими историями в интернете. Ведь даже самая досадная неудача может превратиться в веселую историю и получить поддержку от других. Герои нашей подборки именно так и поступили и показали, что неудачный день тоже можно прожить с улыбкой.

«3 года назад я купил детскую палатку на двоих, думая, что она для взрослых. Узнал правду только на фестивале»

Чудо-Юдо
20 минут назад

Господи Вседержителю, кій же сей неразумный, зѣло прескудоумный мужъ! О, колико скорбно зрити недомыслie его. Въ таковомъ худомъ и тѣсномъ шатре токмо гномамъ, симъ малымъ и прелукавымъ созданіямъ, любодѣйствовати подобаетъ.

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«У меня на работе сломалась молния — прямо перед несколькими важными встречами»

Чудо-Юдо
1 минута назад

Кое же посрамленіе приключися сему мужу на сонмищи вещемъ, аще бы ширинка его растегнуся и срамныя уды его, зѣло малыя и убогія, явишася очемъ всeхъ. Товарищи же его, зряще таковую наготу, въ ужасѣ и смятеніи велицѣмъ охyѣваша: уста ихъ онѣмѣша, а очи отвратишася отъ малости и скудости удъ его, яко отъ зрѣнія недостойнаго. Нѣцыи же, скорбя и дивяся, глаголаху въ сердцахъ своихъ: "О, колико прискорбно и смѣшно! Удъ его, яко паутинка тонкая, хохотъ неудержимый въ насъ возжегоша! "

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«Это произошло меньше чем через час после того, как я припарковала машину. А ведь сегодня мой день рождения»

«Только пришел на мероприятие — и ботинок исчез, как по щелчку Таноса»

Пика
1 час назад

"Рассыпался" тогда уж, а не "исчез".
В оригинале смешнее было.

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«Мой зять отрезал себе кусочек брауни. Теперь мы обсуждаем, оставлять ли его в завещании»

«Папа друга сегодня испек булочки с кайенским перцем. Он думал, что использует корицу. Корицы в булочках не было от слова совсем»

S_v
51 минута назад

там бы и остальные ингредиенты нелишне проверить с таким-то талантом

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«Когда на дне океана слишком высокое давление»

"Сезон помело объявляю открытым"⁠⁠

«Рыбалка — это явно не мое»

«Сосед сломал сиденье унитаза и обещал заменить. Результат перед вами»

«Купил новенькое кольцо для невесты — а она пошла и купила себе фальшивое, сказав, что то, которое я ей подарил, недостаточно большое и она хочет что-то „более заметное“»

«За день до нашего первого отпуска»

«Забыл вытащить чек из кармана перед стиркой»

«Мой друг разбил кусок янтаря возрастом в несколько миллионов лет, который я привез из Австралии»

«Я плачу»

«Ланч-бокс из сэндвичной закусочной идет с фотографией печенья, а не с самим печеньем»

«Вот в каком состоянии дочь оставила мне машину сегодня»

Jul
17 часов назад

Больше машину не давать. Воспитывать поздно, уже взрослая.

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«Топливо на исходе. Осталась всего 1 миля пути».

«Забронировал номер для отпуска. Вот вид из душа»

  • С возрастом это становится уже проблемой ваших соседей, а не вашей. © soupdawg / Reddit

«Хотел побриться перед сном — но пена для бритья решила лопнуть»

«В замороженном ужине был всего один кусочек курицы»

Фото на превью MrBreasts / Reddit

Комментарии

Уведомления
Серёжа Афанасьев-Никитин
51 минута назад

Статистика показывает, что 15% населения нашей страны принимает лекарства от психических расстройств.
Это означает, что остальные 85 не лечатся совсем.

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