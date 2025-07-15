20 человек, которые на собственной шкуре познали, что такое неудача

У многих бывают неудачные дни, когда все валится из рук, а планы идут наперекосяк. В такие моменты многие позволяют себе приуныть. Другие же находят повод для усмешки и делятся своими историями в интернете. Ведь даже самая досадная неудача может превратиться в веселую историю и получить поддержку от других. Герои нашей подборки именно так и поступили и показали, что неудачный день тоже можно прожить с улыбкой.