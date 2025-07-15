Господи Вседержителю, кій же сей неразумный, зѣло прескудоумный мужъ! О, колико скорбно зрити недомыслie его. Въ таковомъ худомъ и тѣсномъ шатре токмо гномамъ, симъ малымъ и прелукавымъ созданіямъ, любодѣйствовати подобаетъ.
20 человек, которые на собственной шкуре познали, что такое неудача
У многих бывают неудачные дни, когда все валится из рук, а планы идут наперекосяк. В такие моменты многие позволяют себе приуныть. Другие же находят повод для усмешки и делятся своими историями в интернете. Ведь даже самая досадная неудача может превратиться в веселую историю и получить поддержку от других. Герои нашей подборки именно так и поступили и показали, что неудачный день тоже можно прожить с улыбкой.
«3 года назад я купил детскую палатку на двоих, думая, что она для взрослых. Узнал правду только на фестивале»
«У меня на работе сломалась молния — прямо перед несколькими важными встречами»
Кое же посрамленіе приключися сему мужу на сонмищи вещемъ, аще бы ширинка его растегнуся и срамныя уды его, зѣло малыя и убогія, явишася очемъ всeхъ. Товарищи же его, зряще таковую наготу, въ ужасѣ и смятеніи велицѣмъ охyѣваша: уста ихъ онѣмѣша, а очи отвратишася отъ малости и скудости удъ его, яко отъ зрѣнія недостойнаго. Нѣцыи же, скорбя и дивяся, глаголаху въ сердцахъ своихъ: "О, колико прискорбно и смѣшно! Удъ его, яко паутинка тонкая, хохотъ неудержимый въ насъ возжегоша! "
«Это произошло меньше чем через час после того, как я припарковала машину. А ведь сегодня мой день рождения»
«Только пришел на мероприятие — и ботинок исчез, как по щелчку Таноса»
«Мой зять отрезал себе кусочек брауни. Теперь мы обсуждаем, оставлять ли его в завещании»
«Папа друга сегодня испек булочки с кайенским перцем. Он думал, что использует корицу. Корицы в булочках не было от слова совсем»
«Когда на дне океана слишком высокое давление»
"Сезон помело объявляю открытым"
«Рыбалка — это явно не мое»
«Сосед сломал сиденье унитаза и обещал заменить. Результат перед вами»
«Купил новенькое кольцо для невесты — а она пошла и купила себе фальшивое, сказав, что то, которое я ей подарил, недостаточно большое и она хочет что-то „более заметное“»
Чуваку просто повезло, может все отменить еще до того, как влип)
«За день до нашего первого отпуска»
«Забыл вытащить чек из кармана перед стиркой»
«Мой друг разбил кусок янтаря возрастом в несколько миллионов лет, который я привез из Австралии»
«Я плачу»
«Ланч-бокс из сэндвичной закусочной идет с фотографией печенья, а не с самим печеньем»
«Вот в каком состоянии дочь оставила мне машину сегодня»
«Топливо на исходе. Осталась всего 1 миля пути».
«Забронировал номер для отпуска. Вот вид из душа»
- С возрастом это становится уже проблемой ваших соседей, а не вашей. © soupdawg / Reddit
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«В замороженном ужине был всего один кусочек курицы»
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Комментарии
Статистика показывает, что 15% населения нашей страны принимает лекарства от психических расстройств.
Это означает, что остальные 85 не лечатся совсем.