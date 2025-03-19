15 человек, которые осознали, что сегодня их звезды не сошлись
Народное творчество
только что
Наш день состоит из мелочей, приятных и не очень. Пользователи сети показали, что сделало их день. Сюрпризы могут поджидать на работе, в кафе, в тарелке с едой или даже дома, если вы живете со шкодливыми животными.
"Обезьяна стащила мой сок!"
"Я заказала 12 помидоров. Мне привезли 12 упаковок по 6 овощей в каждой. У меня сейчас 72 помидора, и завтра я уезжаю из страны на 2 недели"
Это так плохо, что аж хорошо
"Испекла печенье и пошла принимать душ, пока оно остывает. Возвращаюсь, и вижу это"
"Я убеждаю себя, что люблю своих котов"
"Сходили в ресторан с таким 2-м этажом. Надеюсь, вы не в юбке"
"Вот что я обнаружила во рту. Повезло, что не разгрызла. Фирма предложила мне 3 бесплатные порции еды, но я собираюсь содрать с них компенсацию"
"Каждая тарелка, которую «моет» мой жених, выглядит так. Неважно, миска это, тарелка, чашка или кастрюля. Я буду перемывать посуду до конца своей жизни".
А можно купить посудомойку)
Или не доверять ему посуду, пусть моет пол?
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"Вот так мой коллега режет лук"
"Парень заказал мне кружку на нашу годовщину - и вот она пришла"
- Когда увидела фотки, ржала целую минуту. © Tricky_Gur8679 / Reddit
"Мой совершенно новый чемодан после одного перелета. Я знаю, что царапины возможны, но вмятина?"
"Магазин заменил разбитую печь для пиццы на... другую разбитую печь. Она стоит пару сотен долларов"
Ох уж эти лентяи, которые оставляют последнюю бумажку
"Племянник устроил это в доме моего брата. Обидно то, что они в тот момент даже не делали ремонт"
Оставить и сказать, что так и было задумано. Сейчас куча дезигнерских решений выглядят так, будто кто-то разлил краску. Некоторые даже красивые.
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«Впервые за 20 лет решил съесть бургер, и вот те на!»
- На это даже смотреть больно. © Disguised_***** / Reddit
Фото на превью sleepysphynx / Reddit
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