15 фото с маникюром из серии "Когда ожидания встречаются с реальностью"
Многие из нас приходили к мастеру маникюра с вау-фотографией из интернета и просили сделать так же. Ну а что происходит дальше - и так понятно: мало кто может идеально повторить чужую работу. Впрочем, иногда мастерицы действительно творят с нашими ногтями просто чудеса. Давайте посмотрим.
А в бонусе покажем шикарную идею, которая будет актуальна в течение всего 2025 года.
"Попросила сделать как на фото"
- Надеюсь, они хотя бы не взяли с вас много денег. © nompricklypickles / Reddit
- С меня взяли $35. © lily_ / Reddit
«Бедные мои ногти»
- У меня даже щеки заболели от смеха! © Scarlaymama0721 / Reddit
«Что я просила и что получила»
- А мне больше нравится то, что вам сделали. © MushroomRadiant4647 / Reddit
«Подруга захотела яркий маникюр на день рождения и пошла с этой фоткой в салон. И вот что вышло»
"Пришла к мастеру с этой идеей. Мне нравится!"
"Что просила - что сделали"
Вот прям просила все белые ногти, а тебе херак и только один белый сделали?
С кутикулой, конечно, тоже беда
«Идея и воплощение»
Картинка для вдохновения и работа мастера
"Вроде и неплохо, но я просила маленькие сердечки, а не два больших. И мастер очень торопилась, делая их. Я разочарована"
«Сестре на свадьбу сделали такой маникюр»
«Знакомой обещали сделать „что-то похожее“ на картинку слева»
"Ох, знаете, ногти - это такая лотерея"
Референс не помог
Нда... Это подборка маникюром, где большинство "мастеров" дети младшего школьного возраста??
"Вы видите результат. А это то, с чем я пришла к мастеру. Довольна как слон!"
Бонус: маникюр для года Змеи
самые красивые ногти - чистые, аккуратно коротко подстриженные, с подпиленными краями и без лака (прозрачный можно). все! остальное - дичайшая безвкусица
Вот что у нас есть еще: «17 видов маникюра, который выглядит дорого и статусно».