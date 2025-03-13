15 фото с маникюром из серии "Когда ожидания встречаются с реальностью"

Народное творчество
1 час назад

Многие из нас приходили к мастеру маникюра с вау-фотографией из интернета и просили сделать так же. Ну а что происходит дальше - и так понятно: мало кто может идеально повторить чужую работу. Впрочем, иногда мастерицы действительно творят с нашими ногтями просто чудеса. Давайте посмотрим.

А в бонусе покажем шикарную идею, которая будет актуальна в течение всего 2025 года.

"Попросила сделать как на фото"

«Бедные мои ногти»

«Что я просила и что получила»

«Подруга захотела яркий маникюр на день рождения и пошла с этой фоткой в салон. И вот что вышло»

"Пришла к мастеру с этой идеей. Мне нравится!"

"Что просила - что сделали"

С кутикулой, конечно, тоже беда

«Идея и воплощение»

Картинка для вдохновения и работа мастера

"Вроде и неплохо, но я просила маленькие сердечки, а не два больших. И мастер очень торопилась, делая их. Я разочарована"

«Сестре на свадьбу сделали такой маникюр»

«Знакомой обещали сделать „что-то похожее“ на картинку слева»

"Ох, знаете, ногти - это такая лотерея"

Референс не помог

Вероника
1 день назад

Нда... Это подборка маникюром, где большинство "мастеров" дети младшего школьного возраста??

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"Вы видите результат. А это то, с чем я пришла к мастеру. Довольна как слон!"

Бонус: маникюр для года Змеи

ольга шимко
17 минут назад

самые красивые ногти - чистые, аккуратно коротко подстриженные, с подпиленными краями и без лака (прозрачный можно). все! остальное - дичайшая безвкусица

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Вот что у нас есть еще: «17 видов маникюра, который выглядит дорого и статусно».

Фото на превью lily_ / Reddit

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