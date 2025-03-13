15 фото с маникюром из серии "Когда ожидания встречаются с реальностью"

Многие из нас приходили к мастеру маникюра с вау-фотографией из интернета и просили сделать так же. Ну а что происходит дальше - и так понятно: мало кто может идеально повторить чужую работу. Впрочем, иногда мастерицы действительно творят с нашими ногтями просто чудеса. Давайте посмотрим.