16 доказательств того, что утаивать правду — все равно что шило в мешке таскать

Иногда мы храним секреты не из вредности, а чтобы не причинить боль близким. А некоторые просто стыдятся своих поступков в прошлом. Вот только правду не утаишь, рано или поздно она выплывет наружу. Данная подборка как раз и доказывают это.

В конце вас ждет бонусная история о том, что иногда мы ошибаемся, когда думаем, что раскрыли чей-то секрет.

Сестра парня — моя близкая подруга. Недавно прибежала в слезах — у нее задержка. Пошли в магазин, купили тесты на беременность. Сделали 3 штуки, все оказались положительными. Она выбросила их в мусорку в ванной. Взяла с меня обещание никому не говорить об этом. Вот только мой парень увидел тесты в ведре. Сначала подумал, что это мои, но я все объяснила. Только на этом история не закончилась. Парень дружит с моими старшими братьями. И, видимо, проболтался им. Один из них мне позвонил и захотел узнать подробности. Пришлось все ему рассказать. Тот замолчал, а потом такой, мол, надо поговорить с другим нашим братом. В конце концов подруга призналась, что мой второй брат — отец ребенка. Знаю, все жутко запутанно, но я так рада за них! Скоро они объявят новость семье, а я уже придумываю меню на свадьбу. © SquareDaikon6513 / Reddit

Муж был в командировке, пришел в гости его друг. Мы смотрели сериал, и он вдруг начал приставать. Попросила уйти — ни в какую. Решила схитрить. Сказала, что иду в душ, закрылась там и вызвала полицию. Приехали, забрали его. А вечером вернулся муж и начал требовать забрать заявление. Оказалось, это была проверка, и я ее прошла, только у друга теперь могут быть проблемы на работе. Сказала мужу, что если он за час не соберет вещи и не исчезнет, то в заявление добавится его имя. Конечно, ни другу, ни бывшему ничего не было, но ни одного из этих персонажей я больше не видела. К счастью. © Послушано / VK

Родила в 18 лет. Рожала без отца ребенка, а родители от меня отреклись. Дядя помогал. В 20 лет познакомилась с молодым человеком. Мы встречались долго, он отлично ладил с моей дочкой. Но со временем я осознала, что если мы поженимся, то его родители такой расклад не примут. Поэтому ушла от него. Дочь потом разыскала его в соцсетях, они общаются. Мне пришлось рассказать ей правду о том, почему я оставила его. Теперь она со мной не разговаривает. © Disastrous_Spare_836 / Reddit

Был теплый осенний день, годовщина свадьбы с мужем. Я с утра побежала на работу. Освободилась пораньше и пошла в магазин за подарком. Там и встретила мужа с его любовницей, они мило целовались и ворковали. Я не стала им мешать. Пришла домой, собрала его вещи, выставила за дверь чемодан. Он долго звонил и писал, просил прощения, но я не простила. Подала на развод. © Послушано / VK

Появилась у меня новая знакомая, мы с ней случайно разговорились в кафе. Недели через три приглашает она нас с мужем в гости, мол, посидим, пообщаемся, с супругом своим меня познакомишь. Благоверный нехотя согласился. Только зашли в квартиру, а у мужа вдруг на телефоне раздается сигнал, что Wi-Fi подключен. Так я узнала, что муж изменяет с довольно хитрой женщиной, которая подружилась со мной, чтобы все это подстроить. © Карамель / VK

Перед смертью моя бабушка рассказала своим трем дочерям, что у них есть старшая сестра. Она родилась вне брака. Но самое интересное, что все они были знакомы — их двоюродная сестра и была той самой четвертой. В те годы быть мамой-одиночкой было стыдно, так что дядя с тетей взяли девочку на воспитание. К сожалению, четвертая сестра уже скончалась к моменту, когда все узнали правду. © Ok-Zookeepergame-698 / Reddit

Бывшая одноклассница живет в одном подъезде с моими родителями. Как-то раз я приехала в гости, встретила ее в подъезде. Поздоровалась, а та активно начала делать вид, что меня не знает, мол, я ошиблась. И она вовсе не Катя, которая тут живет с рождения, а Таня, еще и переехала сюда совсем недавно. Вот только она прокололась — обращалась ко мне по имени, которого «Таня» знать не должна. Поняв, что завралась, она быстренько ретировалась. Нам по 35 лет. Она с детства была странноватой, но это, по-моему, уже перебор. © Послушано / VK

Обнаружила на полотенце темный волос. Муж лысый, я рыжая. Всякие мысли полезли в голову. Пошла к мужу поговорить. Тот сам в шоке. А потом как-то захожу домой, двери почему-то не заперты, а у нас на диване сидит свекровь со своей собакой в гостевом полотенце! У нее была копия ключа, она часто приходила, чтобы помыть своего пса. На мои претензии ответила: «Вам жалко? Мне у вас удобнее: ванна большая». © Мамдаринка / VK

Сестра и мой муж всегда хорошо ладили, были как лучшие друзья. Но недавно подруга моей сестры скинула их переписку, из которой понятно, что сестренка безумно влюблена в моего мужа, но ничего не будет делать, чтобы, мол, не причинять мне боль. Понимаю, что нужно поговорить с мужем, но мне так страшно. Я в отчаянии. © DentistBig7041 / Reddit

Устроилась в кафе около дома официанткой. Первые 2 дня были стажировка. Я уже работала раньше официанткой, поэтому все было нормально. И вот вызывают меня во вторник для оглашения вердикта. Я на 100% была уверена, что меня примут. Но мне сказали, что я не подхожу. Очень удивилась, но что поделать? Пошла прощаться с несостоявшимися коллегами. И повар мне раскрыла секрет, почему меня не взяли. Оказывается, здешняя администратор встречается с барменом. Она увидела, что тот со мной флиртует, и решила устранить соперницу. Вот так-то. Обидно, конечно, но, с другой стороны, мне вся эта Санта-Барбара тоже не сдалась. © Рабочие истории / VK

Подруга попросила помочь собрать ее на первое свидание. Собирались полдня, в назначенное время он не позвонил. Она взяла ситуацию в свои руки, спросила у него, что случилось. Оказалось, у него форс-мажор, ну они и перенесли встречу. Чтобы красота не пропадала зря, мы с подругой решили поехать в ресторан. За столиком напротив увидели того самого кавалера с женой и двумя детьми. Заметив нас, он с семьей пересел в самый дальний угол. Так и подмывало подойти к жене и показать его анкету на сайте знакомств, но решили не лезть. © Послушано / VK



Как-то раз перед сном сидела в телефоне. Листаю ленту соцсети и вижу, что муж лайкнул красивые сережки. Я на радостях стала ждать подарок, потому что он частенько мне что-то дарит после того, как оставляет реакции на посты. Но не тут-то было. Пришла на днях ко мне подруга со своим мужем. И вдруг я замечаю у нее в ушах серьги — те самые, да. Говорю ей, что сережки у нее красивые очень, а потом тихонько добавляю: «Интересно, сможет ли мой муж нас обеих потянуть?» Та сильно покраснела. Вот так я узнала всю правду. © Рабочие истории / VK

Узнал, что жена мне изменила. У меня закрались подозрения, что дочь не от меня. Взял у сына и дочери пробы для ДНК-теста. Выяснилось, что дочь-то моя, а вот сын мне не родной! Допросил жену, и та призналась, что у нее был роман с моим братом. Попросил ее уйти из дома, так сын решил уйти с ней. Я писал, что все равно люблю его, что он всегда будет моим сыном. Но он больше не разговаривает со мной. © Nice-Glass-9044 / Reddit

Приходит мое чадо с детсада зареванное. Кое-как успокоившись, выдает: «Мама, а папка не родной мне?» Я в шоке: «Почему ты так решил?» Оказывается, пока был сончас, сын пошел в туалет и случайно услышал, как воспитатели с няней перетирают, мол, надо же, у Васи такой хороший папа, как к родному относится. А родной-то умер пару лет назад. Как-то не так я хотела, чтобы мой ребенок узнал обо всем этом. © Послушано / VK

Я всегда думал, что у отца есть внебрачный сын, который родился со мной в один год, потому что папа тогда сходил налево. Но после его смерти оказалось, что внебрачный сын — это я, а тот ребенок как раз был рожден в браке. Родители лгали мне и сестре о том, когда они поженились. Вишенка на торте: отец не платил алименты на того ребенка, теперь их вычтут из его наследства. Там сумма больше, чем все, что нам досталось. Мне так больно осознавать, что отец бросил беременную жену ради нас. © Throwawayaccount3418 / Reddit

Подружилась на работе с одной девушкой. Все было хорошо, но я стала замечать, что окружающие странно себя ведут: перешептываются, бросают косые взгляды. Потом меня повысили. И вот как-то был в офисе небольшой праздник, и моя «подруга» при всех сказала: «Ой, ну ты, конечно, получила повышение. Но мы-то все знаем, как ты его получила. Не зря же у тебя и начальника фамилии одинаковые». Тут я сразу все поняла. Ну что ж... Всему офису приятно было узнать, что фамилии у нас с начальником похожи, но все же отличаются, и в родстве мы не состоим. А уж когда я отметила, что «подруге», видимо, зависть глаза застилает, раз она различий не видит, так вечер и вовсе перестал быть томным. Еще веселее стало на следующий день. Оказалось, что начальник все слышал и решил проверить, так ли эта дама хорошо работает, как распускает сплетни. Проверку она не прошла. © Карамель / VK

Бонус: Иногда нам только кажется, что мы раскрыли чей-то секрет

Залезла в телефон своего парня, пока он спал. И нашла очень интересную ночную переписку с неизвестным номером. Мол, я скучаю, давай приду сейчас к тебе. А с того номера пишут: «Давай, приходи». Время переписки выпадало на мою ночную смену! У меня аж в глазах потемнело. Мы ведь только недавно съехались. Час сидела и думала, как быть. А потом до меня дошло, что он мне симку с тем самым номером дал, чтоб со мной на связи быть, пока мою восстановят. И со смены я тогда раньше пришла. © Послушано / VK

