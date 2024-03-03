15 историй о женщинах, которые внезапно обнаружили, где проходит граница у их ангельского терпения

Ничьи поступки мы не воспринимаем настолько близко к сердцу, как выходки родных нам людей. Когда читает мораль чужая тетя в автобусе, можно отшутиться или потерпеть, но когда день изо дня нудит свекровь или муж ведет себя неадекватно, терпение рано или поздно лопнет даже у самой просветленной личности. Впрочем, посторонних, которые обижают тех, кто нам дорог, тоже нет сил терпеть. Иногда, чтобы не взорваться, просто необходимо написать об этом в интернете.