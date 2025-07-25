14 человек, которые получили наследство и поняли, что совершенно не знали своих родных
Истории
23 минуты назад
Мы можем думать, что о членах своей семьи знаем почти все. Но иногда самые близкие люди могут такое выдать, что хоть за голову хватайся. Особенно это касается наследства. Когда родные начинают решать финансовые вопросы, тут может проявиться внезапная алчность, неожиданная щедрость и даже тайные таланты. И в этом убедились герои нашей сегодняшней подборки.
- Год назад начала встречаться с парнем. Незадолго до этого у него умер отец. Парню достались в наследство квартира, техника и деньги на банковском счете. Мы жили: он менял окна и двери, делал ремонт. Все вроде бы на наследство. А потом оказалось, что денег на счету не было — он взял миллион в кредит и просто его потратил, чтобы произвести на меня впечатление. Произвел. Покорил. Теперь еще четыре года будем жить как не знаю кто, потому что у него долги. Я работаю, зарабатываю больше него. Не знаю, что делать — бросить или остаться. Вроде люблю, но он же меня обманул. К тому же, такие люди обычно так и живут в долгах, а я этого не хочу. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка недавно скончалась. И мне сказали, что мы унаследуем 31% ее состояния. Я был к этому равнодушен, ведь всю жизнь мы жили совсем небогато, так что сумма, как мне казалось, должна быть мизерной. Но когда огласили, сколько мы получим, я просто не знал, как реагировать. Оказалось, что состояние-то у нее было многомиллионное. © Unknown author / Reddit
- У меня очень серьезно заболела бабушка, а у нее было много детей (мой папа — ее сын).
В собственности у бабушки был большой дом с огромным участком. Никто бабушку не бросил в беде, конечно. Моя тетка сразу забрала ее к себе — ухаживать и заботиться, так как жила ближе всех. Остальные дети были «на подхвате», помогали финансово.
А потом все дети между собой договорились, что напишут отказ от наследства в пользу тети, которая ухаживала за ней эти два года — потому что так будет честно. И написали, естественно. Хотя она и отказывалась. Семья здорового человека — так тоже бывает. © Unknown author / Рikabu
- Случай был. Я сказал дочери клиентов, которые оба недавно умерли, что она унаследовала несколько миллионов долларов. А она не выдержала и расплакалась. Я спросил:
— Почему вы плачете?
— Почему они мне не помогли?
Оказалось, родители никогда не обсуждали финансы. Жили скромно. Она не знала, сколько у них было сбережений. Всю жизнь она жила впроголодь, работала на двух работах, одна воспитывала ребенка. Родители ни разу не предложили помочь. И теперь, пройдя через все эти трудности, она внезапно стала богатой. Было грустно видеть, как человек одновременно переживает и горе, и опоздавшую поддержку. © Masshole_in_Exile / Reddit
- Мне от бабушки в наследство достался баян. Старенький, ничем не примечательный, с западающей клавишей. Одним словом — ничего особенного. Привез домой, показываю жене. А играть на нем я не умею. На гитаре — да, на пианино немного, а вот на баяне — ни разу даже не пробовал. И тут моя благоверная берет в руки этот раритет, накидывает ремешки — и начинает играть какую-то незамысловатую мелодию. У меня чуть челюсть о ламинат не разбилась. Шестнадцать лет живем, а о том, что она умеет обращаться с такой штуковиной, я даже не подозревал! © Opasdot / Рikabu
- У папы с мамой нас было двое: я и старшая сестра. Учиться уехали в один и тот же город, но я там остался, а сестра с семьей вернулась к родителям.
Отец устроил их обоих на завод, жили в спокойном городке. У меня тоже все наладилось: купил квартиру в областном центре, потом дом, дети, машина — идиллия. Но не сложилось. Влюбился, все бросил, ушел к другой. Родители, как водится, прокляли.
Разговаривать по телефону начали только через пару лет.
Прошло время. Шесть лет назад умер отец. А потом и мама. Я много раз говорил сестре: «Все, что останется после родителей, твое. Ты с ними была, ты ухаживала. Я жил своей жизнью». После маминой смерти поехал к нотариусу, оформил отказ от наследства. Через полгода звонит сестра: «Дай номер карты, деньги со счетов сняла, твою долю переведу». Я напомнил, что все — ее. Потом она продает квартиру, снова звонит:
— За перевод комиссия большая. Приезжай.
— Не надо мне ничего, девчонкам отдай.
— Точно все мое? Могу что хочу с ними сделать?
— Конечно.
— Так вот это и есть мое решение. Приезжай.
И приехал. С новой семьей. И встретила нас как родных. Катька, милая, спасибо тебе, сестренка! © adzareiko / Рikabu
- Досталась мне жена с приличным кредитом. До свадьбы я о нем не знал — потом рассказала. Работаю, развиваю свое дело, вкладываю силы и деньги. Беру кредит.
У жены умирает мама — и оставляет в наследство огромную сумму денег. Жена полностью гасит свои долги, а остальные деньги кладет под проценты. Я спрашиваю: «Может, мой кредит погасим? Мне будет легче, я ведь всю семью кормлю». А она: «Нет. У тебя должен быть стимул». © Подслушано / Ideer
- Развожусь с женой спустя три года брака. Не узнаю ее. Первый год все было хорошо. Спустя полгода она уволилась с работы. Я не мешал — работа у нее и правда была не подарок. С тех пор она якобы «в поиске себя». Потом в моей квартире начали появляться ее родственники. То они останавливались на пару дней, оставляя после себя пустой холодильник, то вели себя как племя дикарей — сидели на кухне до трех ночи, когда мне утром на работу.
Когда хотелось провести выходной вдвоем — у нее тут же появлялись дела: то подруга, то знакомая. Но окончательно меня добило хамство ее родственников. Я получил в наследство квартиру и дом. С братом решили разделить: он берет дом, мне — квартира. Мама не против. И тут поднялся какой-то вой со стороны родственников жены — людей, к этому имуществу никак не относящихся. Сначала теща звонила и требовала прописать в новой квартире ее сына — бездельника, чтобы он смог устроиться в городе. Потом пошло дальше: «Ты должен переписать половину квартиры на жену, вы же семья!» Жена, мало того что на стороне своей родни, так еще и требует уже всю квартиру: «У меня ничего нет!» А я уже собрал ее чемоданы. Пусть валит обратно к своим. © Подслушано / Ideer
- Папа записывал все, что когда-либо кому-то одалживал, намереваясь вернуть. Помню, мне нужно было починить стоп-сигнал — это всего пара долларов. Это тоже было в списке. Он умер через год после выхода на пенсию в 67 лет, оставив нам с братом по миллиону на каждого. Я и понятия не имел, что у него такие деньги — учитывая его скромный образ жизни. Хотя понимаю: жизнь могла бы быть проще, если бы не эта безумная бережливость. © Budget-Fun-2448 / Reddit
- Сильно поругались со старшим братом из-за наследства. От деда осталась однушка в старом доме. Я орала на брата: «У тебя семья, дети, это отличный первоначальный взнос!» А он, с пеной у рта, доказывал мне, что справится сам, а мне, одинокой молодой девушке, эта квартира нужнее. Делить там нечего — сумма небольшая. Пришлось надавить на родителей, чтобы деньги достались ему. Поняла: нас все-таки воспитали правильно. Люблю его. Люблю его жену и детей. И не понимаю, как можно иначе. © Unknown author / Рikabu
Ох уж эти сказки про родителях,скрывающих от детей миллионы,или про неблагодарных жён с наглой роднёй.
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- Знакомый рассказывает. Жил всю жизнь с мамой — отец ушел, когда ему и года не было. Родственников почти не знал: пара теток, да бабушка где-то в столице. Недавно бабушка умерла и оставила ему шикарную квартиру. И тут началось. Оказалось, что у парня родни — не пересчитать: все захотели кусочек квартиры. Только сестер — штук десять, братьев тоже немало, плюс дядьки, тетки и седьмая вода на киселе. Всем он отправлял копию завещания, где было указано, что единственный наследник — он. Родня исчезала так же быстро, как и появлялась. © CasualFood / Рikabu
- Трем семьям по наследству досталась двушка в столице. Согласно завещанию, квартира в равных долях распределялась между двумя дочерьми (от разных браков) и братом. Все оказались адекватными. Брат хотел отказаться в пользу девушек, но те твердо сказали: «Нет. Это воля нашего родственника, ее нужно исполнить». В итоге договорились сдавать квартиру, а арендную плату получать по очереди: каждый месяц — один из наследников.
Таким образом, каждый зарабатывает по 240 тысяч в год. Можно съездить в отпуск пару раз или что-то купить. До сих пор работаю с этой клиенткой. Уже 6 лет живут по такому сценарию! © Abraham.Simpson / Рikabu
- Мужа и его сестру воспитывала бабушка. Я с ней несколько месяцев назад разругалась. Повод — ерундовый, но слово за слово — и вышел скандал. С тех пор не общались. Недавно бабушка умерла. Поехали, похоронили. И тут выяснилось, что она все завещала золовке — как раз из-за нашей ссоры. Наследство — дом у моря и квартира, в которой мы с мужем сейчас живем. Золовка сказала: «Ну, вы живите пока». Муж в шоке. Каждый день срывается на мне, мол, я во всем виновата. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй о том, как люди узнали секреты своих родственников и, мягко говоря, озадачились.
Комментарии
Уведомления
Вот уж ругаться с бабушкой, в квартире которой живёшь, точно не стоило. Даже безотносительно к наследству.
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