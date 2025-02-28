16 историй о людях, которые еще нескоро забудут, как сходили в гости
Каждый человек в своем доме волен жить по своим правилам. Однако порой, когда приходят гости, незнание каких-то правил от хозяев дома может привести к забавным или трогательным историям. Герои этой статьи рассказали о том, чем обернулись их визиты в дом к другим людям. Это может быть весело или грустно, приятно или возмутительно - но забыть точно не получится.
- Когда была мода писать дневники, я тоже решила попробовать. Написала в тетрадь все, что думаю об одной раздражающей меня однокласснице. Через пару дней она пришла ко мне в гости и наткнулась на тетрадь, оставленную на столе… Больше я дневники не вела. © Подслушано / Ideer
- Моя профессорша из колледжа пригласила меня провести выходные с ее семьей. Думаю, это был первый раз, когда я ночевала у кого-то, кто не был моим ближайшим родственником. У нас был прекрасный вечер. Все было легко и естественно. Люди были просто делали что хотели и все были довольны. © IndividualFox8655 / Reddit
- Пришла к друзьям в первый раз в гости, а у них живет котейка: толстая, пушистая, уютная. Сидим, пьем мы чай, и тут в комнату влетает, демонически хохоча, маленькая девочка и кричит: "Где моя Могила?!" Бросает мячик, котейка бежит его ловить, и вся троица уносится вон. Родители пояснили: кошака зовут Магеллан, а дочь не выговаривает его имя... © Подслушано / Ideer
- Приехали с парнем в гости к друзьям, семейной паре. До приезда нам раз пять звонили и говорили, как нас ждут. Когда же мы только встретились, нам дали понять, что дома есть нечего, и если мы устали с дороги, то нам нужно что-то себе купить. В итоге мы поели пельмени, которые купили в супермаркете. Вот вроде ничего такого, а осадок остался. © Подслушано / Ideer
- Пришла к родителям в гости, только зашла, меня сразу ловит младший брат. В этом году пошел в первый класс, важный такой. Тянет меня в свою комнату, усаживает на диван и, нахмурив брови, выдает: «Слушай, а что делать, если одна девочка в школе постоянно ко мне подходит и говорит, что я ей нравлюсь?» Улыбаюсь, говорю, что это же здорово, ничего важнее таких слов нет. Брат серьезно задумывается, а потом говорит: «Есть. Например, „У меня для тебя есть чипсы, бери сколько хочешь“». Задумалась. А реально, в чем он не прав? © Мамдаринка / VK
- Пришла я в детстве в гости к подружке. Пока она наряжалась-одевалась на улицу, мне предложили присесть на кухне, подождать. Смотрю, среди табуреток одна полотенцем накрыта. Я с чего-то решила, что это как раз для гостей с улицы, и шмякнулась на нее. Еще сижу и думаю, приятная какая, мягкая, с виду и не скажешь. Оказалось, раздавила целый поднос пельменей, которые всей семьей лепили. Никто не ругал, но стыд и ощущение «слон в посудной лавке» помню хорошо. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем и детьми живем в квартире почти в центре города. А родители мужа живут в частном доме за городом. Потому мы сами ездим к ним и детей на выходные берем, чтобы хоть свежим воздухом подышали. И как же бесит, что родители ни разу не прибрались к нашему приезду. Всегда пыль на полках, полы немытые, в раковине посуда. И им нормально, как я понимаю. Постельное белье неглаженное, просто оставят кучей на кровати, типа, сама заправляй. В холодильнике поесть нечего толком, пока в магазин сами не сходим. Детям хорошо там, а меня прямо выворачивает перед поездкой туда.
Попросила мужа, чтобы он родителям намекнул, что неплохо бы было прибраться в доме, чтобы детям по грязи не бегать. Так этот гений сказал, что это мы к ним ездим, а не они к нам, "че выпендриваться". Замечательно, то есть мне еще и ноги целовать им надо, что они пускают в гости родного, между прочим, сына и своих внуков. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Приехали с сыном в гости к родителям. Сидим с ним, строим башню из конструктора. В это время мимо проходит дед, зевает и говорит, что пойдет полежит. Сын тут же подскакивает, бросает детали и целеустремленно топает за ним. Спрашиваю: "Куда ты?" Отвечает на полном серьезе: "Буду помогать деду спать." Ну да, вдруг без него дедушка не справится. © Мамдаринка / VK
- Живу в поселке, а сестра в городе. На днях приехала к ней в гости, осталась с ночевкой. Перед сном пошла мыться. Сестра не предупредила, что душ нельзя включать, так как выбивает смеситель и мгновенно заливает пол. Так и случилось. Пока я вытирала лужу, пришли соседи — у них закапало из потолка. «Простите, пожалуйста, сестра у меня колхозница, не умеет пользоваться современной сантехникой, вот и залила случайно», — вот что я услышала за дверью. Мне стало очень обидно. Зачем оправдывать себя, унижая других? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды мы с братом поехали на Рождество в дом родителей моего бывшего. Они знали, что брату больше некуда пойти и радушно приняли его. Они вручили ему подарки и вели себя так, будто он был там каждый год. Мы с братом в какой-то момент даже расплакались от того, насколько это классная и любящая семья. © eliz1bef / Reddit
- Была у парня в гостях, сидим на диване, он пошел в душ, на прощание похлопал по голове своего пса Роя и сказал: «Рой, присмотри тут за ней». Пес сел напротив меня, глаза, как у прокурора, сверлит меня взглядом. Сижу, не выдерживаю, думаю, ну не сдаст же меня, правда? Беру телефон парня, тихонько разблокирую. Листаю. И тут в полной тишине слышу тяжелый вздох. Поднимаю глаза — Рой, как будто намеренно, лапой нажал на свой пищащий мяч. Положила телефон... © Палата № 6 / VK
И эта же девица, которой пес не дал залезть в чужой телефон - будет потом возмущаться, если свекровь пороется в ее трусах)
- Как-то я поехала на праздники к семье моего парня. Моя мама одержима внешностью и «презентабельным» видом, она всегда нарядная, с уложенной прической и макияжем, и на меня это тоже повлияло. Так что перед поездкой я суетилась, усиленно собиралась. А парень спросил: «Зачем все это? Они все равно весь день будут ходить в пижамах». Я была в недоумении, но как пришла, увидела, что это правда. Они на самом деле в пижамах, просто бездельничают, слушают праздничную музыку, играют в настольные игры и просто отлично проводят время друг с другом. Меня постоянно спрашивали, не хочу ли я кофе или пирожных. Это было так расслабленно и беззаботно. © dragonheartstring360 / Reddit
- Однажды сестра подруги пригласила коллегу на ужин. После этого коллега стала частенько просто приходить к ней на ужин. Примерно 3-4 раза в неделю. Хозяйка дома хотела найти способ избавиться от гостьи, но не разрушить рабочие отношения. В конце концов она придумала, что сделать. Когда они заканчивали есть, она ставила тарелки на пол, прибегала собака их вылизать, а после она просто ставила посуду обратно в шкаф. Больше вне работы она ту свою коллегу не видела. © ThomasDominus / Reddit
- Пошли мы с подругой в гости к друзьям друзей, я их первый раз видела. Пришли, там столы ломятся, люди общаются, все классно. Спустя пару часов мне захотелось яблок, ну я и взяла одно из вазы на столе. Надкусываю и тут подбегает подруга со страшными глазами и говорит: «Тебе нельзя было брать яблоко, потому что каждому гостю по яблоку не хватит. Они, конечно, ничего не скажут, но тебя посчитали эгоисткой. Ты должна была отрезать от яблока кусок и взять его. Я не успела остановить тебя». Я посмотрела на нее, на надкушенное яблоко в руке, на осуждение в глазах хозяев и решила, что пойду-ка я лучше домой.
Надеюсь, в доме, где яблоки выполняют декоративную функцию, туалетную бумагу не квадратиками выдают
- Поздно вечером после универа иду в гости к подружке. Со мной в подъезд зашел подозрительный тип. Мы вместе зашли в лифт. Стою лицом к дверям лифта, а тот типок как: «Привет, зай, пойдешь ко мне?» У меня сердце в пятки ушло и ноги ватными стали. А потом он продолжил: «Если зайдешь, купи хлеба и пельменей». Он говорил по телефону. © Подслушано / Ideer
- Отдыхаю у бабушки. Все, как всегда — кормит до отказа, спрашивает, когда невесту найду, но вчера попросила меня пойти вечером погулять — уйти в 6 и прийти к 10. Ну я так и сделал. Захожу я в 10.15, а там полная квартира пенсионеров, играет музыка их молодости, а они танцуют и чаи пьют. Бабушка представила меня всем гостям и предложила присоединиться, мол, их вечеринка в самом разгаре. Я и не знал, что моя бабушка такая тусовщица. ©
Палата № 6 / VK
Порой визит в гости может стать довольно сомнительным удовольствием. Мы уже не раз публиковали статьи о том, что может пойти не так, если человек решил просто заглянуть в гости: