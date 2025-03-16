12 человек, у которых свои представления о планировании бюджета

Небольшие финансовые трудности - это, оказывается, когда последних денег едва хватает нa штаны, ок. При этом небольшие трудности не мешают радовать себя платными играми, нa торренты идти нельзя, даже если трудности станут большими.



Ну и самое прекрасное: в оригинале муж, оказывается, РАЗРЕШИЛ жене купить штаны. А ведь хотел игру! Очень любит, да.