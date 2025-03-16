Хуже - муж-крот.
Если выбирать жену "по-дешевле", то не надо удивляться. Не человека же выбирал, а товар.
12 человек, у которых свои представления о планировании бюджета
Планирование бюджета и экономия – непростые задачи. Некоторым людям легко удается откладывать на «черный день», а другим приходится придумывать любопытные решения. Какие странные, удачные или гениальные решения могут прийти людям в голову в поисках возможности сократить лишние расходы?
- Коллега рассказала историю, от которой у меня глаза на лоб полезли. Она живет с парнем, у них общий бюджет. Она зарабатывает больше, но деньги складывают в один котел, без разницы, кто сколько внес. Недавно она попросила у него 5000 на одежду, а он ей вдруг заявляет, мол, ты и так много покупаешь. Она напоминает, что свою зарплату тоже вносит в общий бюджет, а он спокойно так: «Ну, теперь я решаю, что тебе можно, а что нет». Она пока еще думает, а не отправить ли его куда подальше. © Карамель / VK
- Я в декрете, поэтому пока все расходы берет на себя муж. Недавно сказала ему, что нужно обновить гардероб. А он завел всем известную песню: «Из шкафа вываливается». За 2 часа я сделала так, что он теперь готов выделить мне любые деньги на одежду. Я просто повела его вместе перебирать шкаф. Примеряла вещи, муж смотрел, и мы решали, оставляем или выбрасываем – и так много раз. После всего этого муж сказал, что готов выделить любые деньги, лишь бы больше не проходить эти 7 кругов ада. © Мамдаринка / VK
- Я был женат дважды. Первая жена была шопоголиком, скупала только бренды, причем 80% одежды так и провисели с бирками. Я тогда сильно сокрушался по этому поводу, на все это денег уходило немерено. Познакомился со второй женой, и когда она сообщила, что любит цветы и огород, моему счастью не было предела. Это же красиво, недорого, плюс дома всегда уютно и будут свои овощи и фрукты. Купили участок, и тут начался ад. Оказывается, садоводство не такое уж и дешевое хобби, саженцы только из лучших дорогих питомников, техника только самая крутая. А про то, что те же самые овощи дешевле купить, чем выращивать, я молчу. Даже не знаю, что хуже: жена-шопоголик или жена-огородник. © Подслушано / Ideer
Хуже - муж-крот.
- Друзья говорят, что я подкаблучник. В данный момент с женой испытываем небольшие финансовые трудности. На последние деньги купили ей штанишки на зиму — не мерзнуть же, а хотел порадовать себя игрой... Считаю, что я не подкаблучник, а просто очень сильно ее люблю. © Подслушано / Ideer
- Я поставил себе цель на 2025 год — тратить меньше денег на всякую ерунду! Мне надоело нервничать из-за долгов, в которые я влезаю. Решил, что лучше буду жить бережливо, чем взаймы. Первый шаг, который я сделал, — скачал приложения для контроля бюджета, чтобы видеть, на что я трачу деньги. Хочу поставить конкретные цели для достижения, но не могу определиться, сколько надо сэкономить. Моя основная проблема в том, что если я положу деньги на сберегательный счет, зная, что у меня к ним есть доступ, то обязательно их потрачу. Не знаю, что делать. © Inevitable_Bus532 / Reddit
- Парень предложил мне скинуться на его новый телефон. Мол, это инвестиция в наши отношения и он обещает меня красиво фоткать. Еще заикнулся, что у нас серьезные отношения, значит, бюджет семейный. Я решила поставить его на место и сказала, что подумаю, делиться ли своими заработками, только когда он сделает предложение, а пока пусть сам вертится. © Карамель / VK
Небольшие финансовые трудности - это, оказывается, когда последних денег едва хватает нa штаны, ок. При этом небольшие трудности не мешают радовать себя платными играми, нa торренты идти нельзя, даже если трудности станут большими.
Ну и самое прекрасное: в оригинале муж, оказывается, РАЗРЕШИЛ жене купить штаны. А ведь хотел игру! Очень любит, да.
- Жена и теща всегда жили скромно, поэтому старались сэкономить на всем. Сейчас я хорошо зарабатываю, и надобность в экономии отпала. Но жена всегда недовольна, если я покупаю что-то дороже, чем можно было бы, причем даже отказывается ей пользоваться. Дальше больше. Когда у нас появился ребенок, она отказалась покупать памперсы, нормальные вещи, и чуть что подключает тещу, которая начинает говорить, мол, раньше и в поле рожали. Реально не знаю, что делать. Говорить без толку, жена не хочет одевать ребенка в дорогие вещи, менять памперсы и так далее. Дурдом на колесиках. © Подслушано / VK
- Я никогда не отслеживала свои траты, но знаю, что я вовсе не «транжира». Трачу деньги только на то, что мне нужно, не так давно перестала покупать кофе и ходить на обед, не беру в магазинах много одежды и косметики. А тут моя подруга начала отслеживать свои траты, чтобы разобраться в своих расходах, и я решила тоже попробовать. В итоге оказалось, что я потратила за 13 дней $1000! И я даже не знаю, на что – ведь покупала только продукты первой необходимости. Да, я запаслась продуктами, поэтому, возможно, не потрачу в этом месяце так много – но все же! © funambitions-823 / Reddit
- Однажды я решила сэкономить на своих зубах и пошла в самую дешевую клинику, где попала к стоматологу-новичку. После приема началось заражение, и меня положили в больницу. Казалось бы, это было глупое решение, но в итоге оно спасло меня от беспощадной волны сокращений, и я счастливо проработала еще три года в той же компании. Заодно я подлечила желудок, хорошо отдохнула и поняла, что стоит расстаться с парнем, ведь он ни разу меня не навестил в больнице. © Палата №6 / VK
- Мы с мужем росли в семьях с разным достатком. У меня было все, а он иногда даже голодал. Живем нормально: квартира, машина, отпуск раз в год. Муж зарабатывает хорошо, но иногда выдает что-то такое, что у меня глаз дергается. Например, идем в магазин: я кладу в тележку рыбку, авокадо, сыр хороший, а он — хлебушек вчерашний, потому что дешевле, и скидочные пельмени. Говорит, что по привычке. На ужин у нас стейк, а он достает контейнер с трехдневной картошкой: «Не выбрасывать же!» Недавно сломался кран. Я хотела вызвать мастера, а он исчез на полдня, вернулся с гаечным ключом, мокрый, злой, но счастливый: «Я сэкономил 2200!» Кран, конечно, течет сильнее. Но апофеоз был, когда он принес со двора стол и говорит: «Кто-то выбросил, а нормальный же». Я уже привыкла. Но когда открыла шкаф, а оттуда на меня глянули две банки тушенки и пачка гречки посреди его футболок – вот тут мне реально страшно стало. © Мамдаринка / VK
- Я теперь поняла, почему родители меня отправили на переводчика учиться. Прямо настаивали, чтобы после школы поступала в лингвистический. Говорили, что это престижно и без языков сейчас никуда. Я послушалась, ведь старшим виднее. Но родители просто хотели сэкономить на репетиторе. Папа пару месяцев назад подошел и в шутку сказал, что пора отрабатывать то, что я все еще живу с ними. Теперь я трижды в неделю бесплатно занимаюсь с младшим братом английским. Ну как бесплатно – за еду. © Не все поймут / VK
- Мы с мужем снимаем квартиру, а мои родители хотят купить дом, но предлагают внести только 5% первоначального взноса. Точных цифр, какие будут остальные платежи, они тоже не говорят. Муж считает, что я слишком одержима идеей покупки дома и смотрю на ситуацию сквозь розовые очки. Мои родители никогда нам не помогали и сейчас не дают никаких гарантий. Думаю, что муж прав. Однажды мы обязательно купим дом, но сейчас, когда мы ждем ребенка, это не лучшее решение. © Unknown athor / Reddit
Тоже озаботились вопросом составления семейного бюджета? Вот несколько поучительных историй о людях, которые решили сэкономить и, кажется, зря это сделали.
Комментарии
Мужика со столом и тушенкой в заначке - уже надо лечить...
А то он начнет нести барахло с помойки и сушить корки в духовке(
У сестры-репетитора все в порядке с головой? Отправили учиться, чтобы сэкономить нa репетиторе 🤦🏻♀️ И верит же.