Гениальная генеральная уборка мощным пылесосом. Всё засосал и в квартире чистота, пустота, красота. Ничего лишнего и ничего нужного. Можно встречать гостей.
15+ человек, у которых отношения с техникой складываются непросто
Истории
50 минут назад
С каждым годом техника, которую мы используем в повседневной жизни, становится все мощнее и умнее. И порой справиться с ней бывает совсем непросто. Мы решили собрать истории людей, которые всего лишь хотели использовать устройство по назначению, но что-то пошло не так.
- На работе попросили напечатать важные документы. И, конечно же, принтер завис! Бью по кнопкам, выключаю-включаю, но ничего не помогает. Весь офис наблюдает, как я мучаюсь. В итоге, когда уже была на грани, подходит коллега, нажимает одну кнопку — и все работает. Ну как это называется?! Я стою с красным лицом, и все ржут. Теперь, если что-то с техникой, меня вообще не подпускают. © Палата № 6 / VK
- Решила я устроить генеральную уборку, взяла новый пылесос. А он такой мощный оказался! Думаю: «Сейчас весь дом блестеть будет». Не тут-то было! Пылесос вдруг начал втягивать все подряд: игрушки, носки, даже шторы! Я уже и не знаю, кто управляет — я пылесосом или он мной. В итоге закончила уборку на том, что выковыривала носки из пылесоса. Спасибо, конечно, мужу за подарок, но сильно переживала, что засосет нашу чихуахуа, а я и не замечу. © Палата № 6 / VK
- Вернулся с ночной смены домой и сразу рухнул на диван, в спальню даже не заглядывал. Мобильник положил рядом с собой. Просыпаюсь где-то через час, начинаю искать телефон, а он куда-то затерялся. Ни в диване нет, ни под ним — что за чертовщина! Набрал свой номер, слышу: телефон трезвонит в спальне. В результате обнаружил его в пододеяльнике, в самом углу. Сам он точно туда завалиться не мог, лунатизмом не страдаю. Важное уточнение: я живу один. © Skoodledoo / Reddit
- У нас Алекса дома подключена к «умным» лампочкам. Муж одно время работал в ночную смену. Я дома одна, улеглась спокойненько спать. На улице штормило, и в какой-то момент электричество, видимо, отрубилось. И вот дрыхну я без задних ног, вдруг все лампочки в комнате врубаются на полную мощность, и нежный женский голос произносит: «Привет!» Надо ли говорить, что от страха чуть не сердце не встало? С той ночи мы эту систему отключили и больше не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit
- У меня в доме установлена "умная" колонка и "умный" телевизор, и у этих двоих явно непростые отношения. Когда телик работает, колонка пытается с ним поговорить, а телик, похоже, тоже ее подслушивает. Так что я теперь верю: когда машины восстанут, они будут в первую очередь разбираться друг с другом. Заодно обнаружил недавно, что колонка умудрилась полтора года назад составить для меня список покупок. В корзине только один товар — "дверь-дверь". Очень загадочная штука. © disparityoutlook / Reddit
- Как-то раз мама пылесосила, и на ее пути случайно попался наш песель. Мамуля случайно засосала такой здоровый клок шерсти с хвоста собакена, что мы сначала вообще испугались, что она ему весь хвост отпылесосила. Быстро выяснили, в чем дело, и в тот же день собаку знатно обкорнали. © weedbetterknot / Reddit
- Приехала в гости к бабушке, захожу в квартиру — меня никто не встречает. Топаю в комнату, а бабуля сидит в кресле и смотрит в выключенный телевизор. Ну все, думаю, совсем с бабушкой плохо. А она внезапно разворачивается и говорит: "Не переживай, Катюш. Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению специалистов, можно заметить, что стресс уходит, а человек испытывает приятное расслабление. Главное — не включать телевизор!" © Палата №6 / VK
- У моего приятеля был пугающий опыт общения с Сири. Поздний вечер, он с девушкой уже завалился спать. Почти задремали, в комнате тьма кромешная, полная тишина. Вдруг Сири неожиданно включается и выдает: "В комнате находится мужчина". Бедняги подскочили на кровати, врубили свет — в спальне никого. А Сири больше ни словечка не сказала. Так они и не поняли, что с ней случилось. © kjvp / Reddit
Главное не включать телевизор! Бабушка права. Ничего хорошего там не показывают и не рассказывают.
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- Взял новый телефон на тренировку в фитнес-клуб. Запрыгнул на беговую дорожку, положил мобильник на специальную полочку, подключил к нему наушники и втопил. Минут через пять решил переключить музыку, случайно задел рукой провод — и вижу: телефон летит прямо на дорожку. В шоке наблюдаю, как мобильник засасывает в ленту, и через пару секунд он, как комета, вылетает с другой стороны и врезается в стену. Телефон согнуло под углом в 30°. А ведь он у меня был всего три дня. © The_Prince1513 / Reddit
- Навещал родственников на выходных. Сидим, болтаем, и неожиданно в нашу беседу вклинивается Алекса. Заявляет: "У среднестатистического взрослого человека две ноги". Мы так и не поняли, к чему она это сказала. © KovolKenai / Reddit
- Купила дорогущую хлебопечку и решила ее быстренько протестировать. Внимательно изучила инструкцию, залила тесто, включила и пошла сериальчик смотреть. Через 45 минут запахло паленым пластиком. Вбегаю на кухню — мама дорогая, а печка уже вовсю дымится! Накинула на нее мокрое полотенце, вырубила из сети и выкинула от греха подальше. Я-то вообще планировала агрегат на таймер ставить, чтобы он хлеб пек, пока я на работе. Слава богу, не сделала так. © Unknown author / Reddit
- Решила разогреть в микроволновке упаковку с воском для депиляции. Из контейнера торчала палочка — так и не смогла ее оттуда выковырять. Запихнула воск в микроволновку, поставила таймер на 90 секунд. Через 10 секунд слышу громкий "пуф", а из микроволновки валит дым — это палочка полыхает. Оказалось, эта штука была с нагревательным элементом и должна была плавить воск, а я даже об этом не подумала. Быстро закинула в раковину горящий воск, дым разогнала. А вот микроволновку пришлось выкинуть — так и не смогла ее отчистить от ошметков расплавленного пластика. © Unknown author / Reddit
- Работаю в техслужбе крупного интернет-провайдера. Пришла заявка: не работает интернет. Быстро выяснили, что тетенька вирус поймала. На объяснение техника, что с этой проблемой провайдер ничем помочь не может, надо комп лечить, дама заявила: "Ну я же в вашем интернете его поймала! Вы и чините!" © Подслушано / Ideer
- Со мной происходят странные вещи: когда сильно волнуюсь, радуюсь или злюсь, вокруг ломается техника. Злилась на незваных гостей — поломались миксер и духовка. Ждала мужа поздно вечером перед телевизором, переживала — сгорел телевизор. Недавно летели в долгожданный отпуск в ОАЭ. Так радовалась, что в салоне накрылись телевизор, печка для подогрева еды и кофемашина, а у мужа стал зависать смартфон. Пришлось взять себя в руки, пока не отказали двигатели. © Подслушано / Ideer
- Муж уехал по делам на выходных, и я позвала в гости подружку. Сели смотреть ужастик. И вот в самый напряженный момент фильма у нас вырубается свет. Мы с приятельницей в ужасе трясемся, а тут благоверный мне пишет. Оказывается, он просто хотел показать, что может со своего телефона включать и выключать свет у нас в доме. © hulagirl4737 / Reddit
- Мне от знакомых по наследству досталась "умная" колонка. Бывшие владельцы решили от нее избавиться, потому что в устройстве "обитали призраки". В полной тишине колонка неожиданно заявляла: "Извините, я вас не понимаю!" и творила прочую дичь. Но последней каплей стала ее фраза: "Код самоуничтожения не указан. Программа самоуничтожения отменена!" И знаете что? У меня дома колонка ведет себя идеально. Так что проблема, похоже, была во владельцах. © goblinmarketeer / Reddit
"код самоуничтожения" идеальная подружка колонка... моя только погоду передает и радио дача включает.
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- Обсуждал со своей девушкой, что нам надо лампочек прикупить. Неожиданно в беседу вмешивается Алекса и заявляет, что уже добавила лампочки в список покупок. Я ее даже не активировал. А когда залез в корзину, просто обалдел. Оказалось, она решила вписать туда какие-то загадочные "лайки". С тех пор Алекса у нас работает в беззвучном режиме. © limbojimbo84 / Reddit
- Повела ребенка в школу, муж дома остался досыпать. Погода была мерзкая, я даже в магазин, как обычно, решила не заглядывать. Вваливаюсь в квартиру — и слышу, что из спальни женский голос надрывается: "Не могу! Не могу!" У меня аж внутри все оборвалось! Заглядываю в спальню и вижу: муж без задних ног преспокойно дрыхнет, а рядом на подушке включенный телефон. И голосовой помощник в ответ на каждое всхрапывание супруга бубнит: "Не могу построить маршрут по вашему запросу!" Давно я так не ржала!
- У меня тут ноут несколько раз без всякой причины сам менял часовой пояс. Решил почему-то, что я теперь в Пекине живу. В первый раз чуть не поседела: отошла на пять минут кофе попить, а у меня вместо 11 утра — 3 часа дня. Кричу мужу: "Прикинь, у меня ноут решил, что мы в Пекине!" И тут вдруг включается Алиса (ни разу до этого не активировалась) и заявляет: "Пекин — прекрасный город! Вы хотите заказать билеты?" Какое-то восстание машин!
Кстати есть несколько лайфхаков, которые могут здорово упростить взаимоотношения с техникой.
Комментарии
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Погодное приложение нна рабочем компе иногда решает, что я нахожусь в Намангане)
Вот почему именно Наманган, про который я знаю только, что там яблоки ароматные - неизвестно...
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