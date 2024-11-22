10 лайфхаков, с которыми вы по-новому взглянете на собственную технику

Мы окружены гаджетами и техникой. Начиная от телефона, с которым буквально не расстаемся, и заканчивая умным домом. Вот несколько неочевидных хаков, которые упростят нашу жизнь.

Один телефон можно зарядить от другого телефона

Это касается некоторых моделей телефонов. Оказывается, можно спокойно попробовать зарядить один телефон от другого, если есть подходящие порты, например USB-C. К примеру, если соединить таким образом две новые модели iPhone, то автоматически начнет заряжаться устройство с более низким зарядом. Судя по всему, работает это и с телефонами на основе Android. Так что на экстренный случай, если отключили свет, зарядиться можно всегда от телефона друга. Один раз поехали в Египте на экскурсию. Увезли нас в пустыню, а нам с подружкой страшно, две девушки. Телефон вот-вот сядет. Гид, видя наши терзания, берет у меня телефон и достает свой. А потом к моему ужасу достает провод и подключает их к друг другу. И чудо, мой аппарат заряжается! Я тогда просто офигела.

С помощью телефона можно проверить, не разрядились ли батарейки на пульте

Чтобы проверить, почему не работает пульт от телевизора или любого другого устройства, понадобиться только телефон. Просто направьте пульт или сам сенсор устройства на камеру телефона и нажмите любую кнопку. Теперь посмотрите на пульт через дисплей телефона. Если вы увидите на экране мерцающий световой сигнал, значит все в порядке. Если нет, то, возможно, пульт не исправен или у него попросту сели батарейки.

Используйте телефон вместо пульта

К слову, сам телефон тоже можно использовать как пульт. Для этого нужно покопаться в настройках. Обычно достаточно набрать в интернете модель своего телевизора и прочитать мануал.

С помощью монетки можно проверить морозилку

Благодаря этому способу можно быстро проверить, насколько хорошо работает ваша морозильная камера. Необходимо поставить стакан с водой в морозилку и подождать, пока лед схватится. Затем нужно положить сверху монетку и вернуть кружку обратно в камеру. Через некоторое время проверьте монетку. Хорошо, если она осталась лежать поверх льда. Плохо, если она «провалилась» внутрь. Это означает, что в морозилке были перепады температуры, из чего можно сделать вывод, что бытовой прибор работает не так, как нужно. Однако эксперты, считают, что нельзя полагаться на этот метод на 100%. Монетка может оказаться сверху, даже если лед подтаивал. Поэтому если есть сомнения, лучше все-таки вызвать мастера.

Кофейная гуща поможет избавиться от запаха в холодильнике

МарияМирабела 1 час назад отройте миску, соберите гущу в доме с капсульной кофеваркой и получите допотопный ароматизатор, вместо гущи насыпьте в отрытую (обязательно отрытую, просто найти не поможет) миску соду и получите поглотитель запаха. Что мешает недорого купить поглотитель запаха в магазине? - - Ответить

Порой в холодильнике что-либо пропадает и избавиться от неприятного запаха бывает непросто. Но есть лайфхак: просто положите кофейную гущу в отрытую миску и на сутки уберите в холодильник, на нижнюю полку. От запаха не остается и следа. Также вместо кофе можно использовать соду.

У стиральной машины можно отключить звук

Некоторые стиральные машины очень громко сообщают хозяевам о том, что закончили очередной цикл стирки. Порой это удобно, но иногда — не очень. Например, когда в доме маленькие дети или просто требуется тишина. Однако практически в каждой модели этот звук можно отключить. К примеру, в LG нужно включить машинку, затем, пропуская этап выбора режима стирки, нажать «Старт программы». А затем удерживать кнопку «Таймер» на протяжении 3 секунд. А потом снова нажать «Старт программы».

Отрегулируйте верхний отсек в посудомоечной машине

Порой в посудомоечную машину не влезают фужеры и другие высокие стаканы. Однако мало кто знает, что практически любой отсек машинки можно отрегулировать, особенно его верхнюю часть, где обычно стоят приборы и кружки. Для этого необходимо одновременно нажать боковые планки и переместить отсек.

Телефон может выступать в качестве уровня

Екатерина Александровна 2 часа назад Пользовалась уровнем в айфоне, когда сами клеили обои. И рулеткой регулярно пользуюсь, если нужно что-то ровное измерить (не талию). Норм работает. - - Ответить

На самом деле у телефона сотни функций. Некоторые из них полезны, а другие — не очень. Однако одна из самых крутых функций, которая может пригодиться во время ремонта это уровень. Если нужно прибить полку, просто используйте телефон. У многих моделей есть встроенное приложение. Например, в iPhone оно называется «Рулетка».

У аэрогриля нужно мыть еще одну часть

Это по-настоящему новый способ взглянуть на старые гаджеты и приборы по-новому. Просто переверните свой аэрогриль и обнаружьте, что вы, вероятнее всего, никогда не мыли его верхнюю часть с нагревательным элементом. Все вокруг покупают аэрогриль и я тоже повелась. Довольная такая, места мало занимает, печет классно. Спустя пару месяцев пришла мама и стала ругаться, что я неправильно им пользуюсь. Заявила: «Дорогая, а ты в курсе, что надо его мыть получше?». Я перевернула и офигела.

Можно зарядить гаджет от телевизора

Мы привыкли заряжать гаджеты напрямую от розетки или от компьютера. Однако так бывает, что под рукой нет ни того, ни другого. Например, в отеле обычно мало розеток. Тут на помощь может прийти телевизор в USB-портом. Так что если нужна быстрая зарядка, а все розетки заняты, можно подключиться и к другой технике.