16 ошибок, которые мы совершаем, а потом жалуемся, что техника не работает как надо

Часто мы ругаемся на производителей бытовой техники, утверждая, что раньше приборы служили десятилетиями, а теперь ломаются уже через пару месяцев использования или работают с перебоями. Бывают, конечно, некачественные товары, но зачастую проблемы кроются в том, что современная техника гораздо сложнее той, что выпускалась когда-то, и требует особого внимания во время эксплуатации. Мы собрали ряд ошибок, которые приводят к тому, что наши домашние помощники работают не на все сто и часто выходят из строя.

Не удаляем этикетки с посуды перед тем, как поставить ее в посудомойку

Олеся 1 день назад Да чтоб дома так строили как наклейки крепят - некоторые настолько намертво, что не отмываются, не очищаются - - Ответить

Кажется, что гораздо легче, чем отскребать этикетки с новой посуды или пустых банок, просто положить их в посудомойку. Ведь горячий пар и вода приведут к тому, что бумага сама отвалится, а клей — смоется. Но так делать не стоит, ведь бумага и клей не испаряются бесследно и способны засорить фильтр и насос посудомойки, мы рискуем их сломать, что приведет к дорогостоящему ремонту и сокращению срока службы полезной техники.



Пылесосим длинную шерсть или пучки волос

мальвина 1 день назад У меня специальный конус, который ловит именно длинные волосы. А мелкий мусор просто в отсеке отдельно. После каждого использования пылесос обязательно вытряхиваю. И все норм, очень дешёвый пылесос, плюс наш 3-летний ремонт. Конечно, есть и строительный пылесос, но бытовому тоже досталось всякое)). И уже 7 лет работает отлично. - - Ответить

Если пылесос специально не предназначен для уборки волос и шерсти, то стоит смести их щеткой или собрать при помощи влажной перчатки во избежание поломки техники. Длинные волосы и шерсть наматываются на валики, колесики, ролики, что приводит к снижению эффективности техники, а также может стать причиной поломки пылесоса: если щеточки не смогут вращаться из-за намотанной плотно шерсти, двигатель может перегореть. Поэтому стоит запомнить — так нельзя делать, если мы хотим, чтобы пылесос служил нам еще долгие годы.

Забываем прокалывать кожуру или оболочку продуктов, перед тем как готовить их в микроволновой печи

Редко, кто не в курсе того, что нельзя готовить в микроволновке яйца в скорлупе — в процессе приготовления в яйцах конденсируется водяной пар, для которого нет выхода, и они взрываются. Но то же самое произойдет и с любым продуктом с высоким содержанием воды, если у скопившейся влаги не будет выхода. Именно поэтому следует прокалывать отверстия в продуктах с кожурой, таких как картофель или баклажаны, а также в сосисках и колбасах с оболочкой.

Не используем мешок для деликатной стирки

мальвина 1 день назад Недавно наконец такой купила, для капроновых колготок еще норм. - - Ответить

Мешок для деликатной стирки придуман для того, чтобы уберечь от повреждений одежду из деликатных тканей, нарядов с крупным декором, нижнего белья, купальников. Но кроме того он же защищает и вашу стиральную машину от того, чтобы отлетевшие внезапно застежки, бусины, стразы, выскочившие косточки не попали в уплотнитель и не засорили фильтр. Если у вас дома живет пушистый питомец, присмотритесь к специальным мешкам для стирки его одежды, подстилки и амуниции. Эти мешки препятствуют засору фильтров собачьей или кошачьей шерстью.

Разогреваем в микроволновой печи маленькие порции

Если в микроволновой печи разогревать небольшие порции еды или «гонять» ее и вовсе пустой, то можно значительно сократить срок службы полезной техники. Если вам надо погреть чуть-чуть супа, каши, рагу, поставьте вместе с едой стакан воды в контейнере или в чашке.



Моем насадку от погружного блендера в посудомоечной машине

Если делать это не часто — большой беды не будет, но если регулярно отправлять насадку-ножку в посудомойку, то лезвия затупятся быстрее, и срок службы полезного прибора сократится. А ведь отмыть присохшую еду с погружного блендера очень просто — достаточно набрать в высокий стакан теплой мыльной воды, опустить в него блендер и запустить на 10-20 секунд. Затем снять насадку, сполоснуть, протереть и убрать до следующего раза.

Забываем регулярно смазывать лезвия в машинке для стрижки

В машинке для стрижки одновременно работают два лезвия. Если не смазывать их регулярно, металл начнет тереться о металл, лезвия нагреются, им придется работать интенсивнее, они быстрее износятся. Как часто это стоит делать, зависит от марки машинки, частоты ее использования и жесткости волос. Но вовсе забывать об этом точно не стоит, если вы хотите, чтобы прибор служил вам как можно дольше.

Без необходимости двигаем посуду по панели индукционной плиты

Принцип работы индукционной плиты прост — под варочной поверхностью находятся медные катушки, через которые проходит переменный электрический ток, создавая магнитное поле. Это поле нагревает непосредственно посуду, а не поверхность плиты. Если часто перемещать, двигать кастрюли, сковородки, ковшики по поверхности, то каждый раз будет происходить разрыв контакта, указывающий датчикам, что на плите ничего нет, нагрев прекратится, а затем начнется заново. Кроме того, поверхность индукционной плиты очень чувствительна, поэтому слишком энергичное перемещение посуды может привести к повреждениям.

Забываем проверять уплотнители на двери холодильника

Прокладки на двери холодильника обеспечивают сохранение холодного воздуха внутри него. Изношенные или поврежденные прокладки приводят к перегрузке прибора, что снижает его эффективность, поэтому стоит регулярно проверять и заменять их, если видны следы износа. Проверить, не пора ли менять уплотнитель, можно, как минимум, двумя способами. Поместите в двери холодильника полоску бумаги. Если она легко выскальзывает, замените прокладку. Другой способ — положить зажженный фонарик внутрь холодильника и закрыть дверцу. Если вы видите просачивающийся свет, уплотнители необходимо заменить.

Используем погружной блендер прямо в кастрюле с кипящей жидкостью

Если жидкость внутри кастрюли все еще кипит или близка к точке кипения, стоит дать ей время, чтобы немного остыть. Во-первых, это просто опасно — ведь если вы случайно обрызгаете себя во время смешивания, можно получить ожог. Во-вторых, если у вашего блендера пластиковый вал или пластиковые детали вокруг лезвий, они могут расплавиться в горячем вареве. Даже если пластик не расплавится, он может начать выделять некоторые из своих химических компонентов в вашу пищу.

Забываем чистить и менять фильтры в микроволновой печи

Не все знают, что в микроволновке тоже есть фильтры. Они бывают двух типов — фильтры-жироуловители, как ясно уже из названия, предназначены для предотвращения попадания жира и других побочных продуктов приготовления пищи в вентиляционную систему. Основная функция угольных фильтров — бороться с нежелательными запахами. Жировые фильтры необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить засорение отложениями жира и, как следствие, снижение их эффективности и загрязнение воздуха. Их достаточно снять, промыть теплой мыльной водой и почистить губкой. Угольные фильтры надо просто периодически заменять на новые.

Наливаем в мультиварку недостаточно жидкости при готовке

Для приготовления блюд под давлением мультиваркам требуется минимальное количество жидкости — воды, бульона, молока, жидкого соуса — для создания пара. Если жидкости будет недостаточно, техника не сможет создать необходимый для правильного приготовления эффект.

Не обращаем внимания на мелкие брызги внутри микроволновки

Нам кажется, что нет ничего страшного, если микроволновка внутри практически чистая, так, небольшие брызги еды на стенках — ничего критичного. Однако со временем эти пятнышки затвердевают и их не только сложнее удалить — они могут прожечь и повредить стенки микроволновой печи, приведя ее в негодность.

Моем пластиковые предметы в нижней корзине посудомойки

Большая Кошь 1 день назад Блин, а я-то думала, и чего это мои пластиковые разделочные доски так покорёжило?.. 🙄 - - Ответить

У подавляющего большинства посудомоечных машин нагревательные элементы находятся внизу. Именно поэтому производители советуют размешать там кастрюли, сковородки, ковшики и категорически не рекомендуют мыть в нижней корзине пластиковые изделия — контейнеры, бутылочки для воды, разделочные доски, акриловую посуду. Пластик может обесцветиться, деформироваться, а еще хуже — размягчиться, потечь и засорить фильтр.

Идем на поводу у лайфхаков из соцсетей при мытье аэрогриля

© Maurina Rara / Flickr , © CC BY 2.0 Ushwood 1 день назад То ли я отстал от жизни, то ли аэрогриль и аэрофрай - разные вещи. У меня дома стоит аэрогриль, и в нем нет "корзины". Есть решетки и стеклянная колба, которая с электричеством никак не связана и в которую можно наливать небольшое количество жидкости, по некоторым рецептам это даже полагается делать. - - Ответить

Аэрогриль, он же аэрофрай — популярная бытовая техника. Все в ней хорошо, вот только отмывать корзины от налипшего жира и кусочков пищи иногда откровенно лень. А делать это необходимо после каждого использования. Пользователи соцсетей придумали лайфхак — заполнить корзину прибора мыльной водой и на 3-5 минут включить аэрогриль на полную мощность. Но, если вы бережете свою технику, так поступать не стоит: вода и электричество — всегда неудачная комбинация, и производители прямо предупреждают о том, что не несут ответственности за повреждение аэрогриля, если вы будете кипятить в нем воду.

Не убираем с пола перед запуском робота-пылесоса емкости с водой